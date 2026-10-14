Google commence à déployer largement Gemini 4 Argon, son nouveau modèle d’intelligence artificielle présenté quelques semaines plus tôt. Initialement prudent en raison des risques associés à ses capacités, le groupe ouvre désormais son accès aux abonnés payants de Gemini, avec plusieurs restrictions selon les formules et les produits utilisés.

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Présenté comme un modèle particulièrement performant en raisonnement avancé et en programmation autonome, Gemini 4 Argon aurait déjà contribué à plusieurs améliorations internes chez Google. Mais, son accès reste étroitement encadré : les abonnés gratuits sont exclus, tandis que certaines fonctions de développement sont réservées aux clients AI Ultra.

Google met également en place une tarification temporaire pour les développeurs qui souhaitent utiliser le modèle via son API. Les prix doivent doubler à partir du 1er décembre 2026, ce qui pourrait peser sur le coût des applications reposant sur ses capacités avancées.

Gemini 4 Argon arrive dans l’application Gemini

Après une première présentation accompagnée de précautions liées aux risques d’utilisation malveillante, Gemini 4 Argon commence son déploiement dans l’application Gemini. Le modèle sera accessible aux abonnés Google AI Pro, facturé 21,99 euros par mois, et Google AI Ultra, proposé à partir de 99,99 euros par mois.

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Google ne présente pas de nouvelles capacités par rapport à celles annoncées lors de la révélation du modèle. L’entreprise continue de mettre en avant ses performances en raisonnement et en programmation agentique, c’est-à-dire sa capacité à exécuter des tâches complexes en plusieurs étapes avec une intervention humaine limitée.

Le groupe affirme également avoir conçu des mécanismes de sécurité spécifiques. Gemini 4 Argon est entraîné à refuser les instructions malveillantes et dispose d’un système automatisé de surveillance du comportement, capable d’interrompre le traitement lorsqu’un déroulement inattendu est détecté.

Google justifie ces précautions par les capacités du modèle. L’objectif est de permettre son utilisation tout en limitant les risques liés à des actions non souhaitées ou à des instructions dangereuses.

YouTube et Project Wing bénéficient déjà de ses capacités

Google indique que des milliers de ses employés ont utilisé Gemini 4 Argon en interne. L’entreprise cite notamment des améliorations apportées au système de commentaires de YouTube. Le modèle aurait identifié des opérations redondantes dans le rendu des émojis. Après leur suppression par les ingénieurs, la charge des serveurs concernés aurait diminué de 45 %. Cet exemple illustre l’intérêt potentiel d’une IA capable d’analyser du code existant pour repérer des optimisations difficiles à identifier manuellement.

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Google évoque également Project Wing, son programme de livraison par drones. En analysant le simulateur physique propriétaire utilisé par les ingénieurs, Gemini 4 Argon aurait découvert des bugs critiques présents dans le code depuis 2018.

Le groupe affirme enfin que le modèle a contribué aux progrès de ses travaux en robotique, notamment en matière de raisonnement spatial dans des environnements tridimensionnels. Ces résultats sont rapportés par Google et ne constituent pas, à eux seuls, une évaluation indépendante des performances du modèle.

La programmation autonome réservée aux abonnés AI Ultra

Si Gemini 4 Argon arrive dans l’application grand public, son accès est plus limité dans les outils de développement. Dans Antigravity et AI Studio, le modèle sera réservé aux abonnés Google AI Ultra.

Les abonnés AI Pro pourront néanmoins générer du code avec Argon dans le mode Canvas de l’application Gemini. Ils n’auront pas accès aux mêmes possibilités de programmation agentique dans Antigravity, où plusieurs agents peuvent travailler sur différentes tâches et enchaîner des opérations complexes.

Cette distinction s’explique notamment par le coût de calcul associé à ces usages. Les workflows agentiques peuvent mobiliser davantage de ressources qu’une simple requête conversationnelle, ce qui incite Google à limiter leur disponibilité.

Pour les utilisateurs qui ont besoin d’un modèle plus puissant que les versions Flash, Google indique que Gemini 3.1 Pro restera disponible pour le moment. L’entreprise n’a pas précisé si Gemini 4 Argon sera proposé ultérieurement dans Antigravity aux abonnés des formules inférieures.

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Cette stratégie prolonge la restriction récente de l’accès gratuit aux modèles Flash, les utilisateurs sans abonnement étant désormais limités à Flash-Lite. Google segmente donc de plus en plus son offre selon le niveau de performance et les ressources nécessaires.

Une API moins chère jusqu’au 30 novembre

Les développeurs peuvent également accéder à Gemini 4 Argon par l’intermédiaire de l’API payante de Google. Le groupe applique une tarification de lancement temporaire, avec un prix d’entrée de 2 dollars par million de jetons et de 10 dollars par million de jetons générés.

Les jetons mis en cache bénéficient d’une réduction de 95 %. Cette remise peut être intéressante pour les applications qui réutilisent fréquemment le même contexte, à condition que leur architecture permette effectivement de tirer parti de la mise en cache.

Cette tarification promotionnelle prendra fin le 30 novembre 2026. À compter du 1er décembre, les prix passeront à 4 dollars par million de jetons en entrée et à 20 dollars par million de jetons en sortie.

Le doublement annoncé impose donc aux développeurs d’évaluer le coût de leurs applications sur la durée. Un modèle performant peut améliorer la qualité des résultats, mais son intérêt économique dépend aussi du volume de requêtes, de la longueur des réponses et du nombre d’étapes nécessaires à chaque tâche.

Google veut concilier puissance et contrôle

Le déploiement de Gemini 4 Argon illustre la stratégie de Google : proposer un modèle plus avancé tout en limitant les usages les plus coûteux et en encadrant certaines capacités sensibles. L’entreprise met en avant des résultats obtenus en interne, notamment dans l’optimisation du code et la détection de bogues.

Les restrictions d’accès montrent toutefois que toutes les fonctions ne sont pas destinées au même public. Les abonnés AI Pro peuvent exploiter Argon dans l’application Gemini, tandis que les workflows de programmation agentique les plus avancés restent réservés à AI Ultra.

Pour les développeurs, le calendrier tarifaire sera également déterminant. L’accès au modèle est relativement abordable pendant la période de lancement, mais les coûts doubleront dès décembre. La question sera donc de savoir si les gains de productivité et de qualité obtenus avec Gemini 4 Argon justifient son prix à long terme.