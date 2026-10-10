AI Plus 4,99 € (400 Go), AI Pro 21,99 € (5 To), AI Ultra dès 99,99 € (20 To)
Le prix de 19,99 € pour AI Pro est le tarif américain, pas français
Depuis le 9 octobre 2026 : gratuit limité à Flash Lite, Pro et Deep Think réservés à AI Pro et Ultra
AI Plus doit perdre prochainement l'accès à Gemini Pro
01Définition
Qu'est-ce que Google AI, au juste ?
Google AI est le nom que Google donne à ses abonnements d’intelligence artificielle, rattachés à son offre de stockage Google One. Il en existe trois : Google AI Plus, Google AI Pro et Google AI Ultra. Chacun ouvre davantage de capacités de Gemini, l’assistant de Google (voir notre fiche Qu’est-ce que Gemini), avec des limites d’usage plus élevées, des modèles plus puissants, des outils de création (vidéo, image, recherche) et plus de stockage cloud. Le stockage et les formules sans IA sont détaillés dans notre article Google One : formules, prix et IA Gemini.
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En France, les prix relevés sur les pages officielles de Google sont : AI Plus à 4,99 € par mois avec 400 Go de stockage (ou 9,99 € avec 2 To), AI Pro à 21,99 € par mois avec 5 To, et AI Ultra à 99,99 € par mois (quotas 5 fois supérieurs à AI Pro, 20 To) ou 219,99 € (quotas 20 fois supérieurs, 30 To). AI Pro inclut YouTube Premium Lite et Google Home Premium Standard, AI Ultra YouTube Premium et Google Home Premium Advanced.
Le 9 octobre 2026, Google a durci l’accès gratuit à ses meilleurs modèles : la version gratuite de Gemini est limitée à Flash Lite, Gemini Flash passe derrière AI Plus, et Gemini Pro ainsi que Deep Think sont réservés à AI Pro et AI Ultra. Les abonnés AI Plus doivent donc perdre prochainement l’accès à Gemini Pro. Cette hiérarchie fait des abonnements Google AI le passage obligé pour accéder aux modèles les plus avancés.
02Évolution & versions
Des origines à aujourd'hui
Mai 2025
Google AI Ultra
Google lance AI Ultra à 250 dollars par mois lors de Google I/O 2025, avec les limites les plus élevées de la gamme.
Janvier 2026
Google AI Plus en France
Nouvelle formule d’entrée à 7,99 € par mois avec 200 Go, disponible dans 35 nouveaux pays dont la France.
Printemps 2026
AI Pro à 5 To
Google porte le stockage d’AI Pro à 5 To sans hausse de prix.
8 juin 2026
AI Plus à 4,99 €
Baisse de 7,99 € à 4,99 € par mois et stockage doublé à 400 Go ; AI Ultra gagne un point d’entrée à 100 € par mois.
9 octobre 2026
Accès gratuit restreint
La version gratuite est limitée à Gemini Flash Lite ; Flash passe derrière AI Plus, Pro et Deep Think derrière AI Pro et Ultra.
03Prix & formules
Combien ça coûte ?
Google AI Plus
Entrée de gamme
4,99 €/ mois
400 Go de stockage (ou 2 To à 9,99 €)
Limites doublées dans l'application Gemini, Daily Brief, vidéo Omni Flash
Gemini Flash (accès à Gemini Pro retiré prochainement)
Google AI Pro
Productivité
21,99 €/ mois
5 To de stockage
Gemini Pro et Deep Think
YouTube Premium Lite et Google Home Premium Standard
Google AI Ultra
Intensif
99,99 €/ mois
20 To de stockage, quotas environ 5 fois supérieurs à AI Pro
Formule à 219,99 € : quotas 20 fois supérieurs, 30 To
YouTube Premium et Google Home Premium Advanced
Prix relevés en France sur les pages officielles de Google (gemini.google/fr/subscriptions et one.google.com) le 8 octobre 2026 ; ils peuvent évoluer. Les prix en dollars sont américains et ne s’appliquent pas en France.
Assistant intégré à Windows et à Microsoft 365, avec des abonnements liés à la suite bureautique.
09FAQ
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Google AI ?
C’est la gamme d’abonnements IA de Google : AI Plus, AI Pro et AI Ultra. Ils donnent accès à des modèles Gemini plus puissants, à des limites d’usage relevées, à des outils créatifs et à davantage de stockage Google One.
Combien coûte Google AI en France ?
Google AI Plus coûte 4,99 € par mois (400 Go) ou 9,99 € (2 To), AI Pro 21,99 € par mois (5 To) et AI Ultra 99,99 € par mois (20 To) ou 219,99 € (30 To), selon les pages officielles de Google au 8 octobre 2026.
Google AI Pro coûte-t-il 19,99 € ?
Non, en France AI Pro coûte 21,99 € par mois. Le prix de 19,99 € est le tarif américain, en dollars, parfois recopié en euros par erreur.
Quelle différence entre Google AI Plus, Pro et Ultra ?
AI Plus est l’entrée de gamme (Gemini Flash, limites doublées, 400 Go). AI Pro ajoute Gemini Pro, Deep Think et 5 To. AI Ultra offre les quotas les plus élevés, jusqu’à 20 ou 30 To et des services YouTube et Google Home plus complets.
Que change l'accès gratuit restreint du 9 octobre 2026 ?
La version gratuite de Gemini est limitée à Flash Lite. Gemini Flash demande un abonnement AI Plus, tandis que Gemini Pro et Deep Think sont réservés à AI Pro et AI Ultra ; les abonnés AI Plus doivent perdre prochainement l’accès à Gemini Pro.
Quelle différence entre Google AI et Google One ?
Google One est l’offre de stockage cloud de Google ; Google AI Plus, Pro et Ultra sont des formules Google One qui y ajoutent l’IA de Gemini. L’abonnement AI Plus à 2 To à 9,99 € est présenté dans Google One.
Peut-on résilier un abonnement Google AI ?
Oui, les formules Google One sont résiliables à tout moment, selon la page officielle des formules Google One.
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