Google AI désigne la gamme d’abonnements payants de Google pour son IA : Google AI Plus (dès 4,99 € par mois), AI Pro (21,99 €) et AI Ultra (dès 99,99 €). Ils donnent accès à des modèles Gemini plus puissants, à des limites d’usage relevées, aux outils créatifs de Google et à plus de stockage.

Google AI est le nom que Google donne à ses abonnements d’intelligence artificielle, rattachés à son offre de stockage Google One. Il en existe trois : Google AI Plus, Google AI Pro et Google AI Ultra. Chacun ouvre davantage de capacités de Gemini, l’assistant de Google (voir notre fiche Qu’est-ce que Gemini), avec des limites d’usage plus élevées, des modèles plus puissants, des outils de création (vidéo, image, recherche) et plus de stockage cloud. Le stockage et les formules sans IA sont détaillés dans notre article Google One : formules, prix et IA Gemini.

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En France, les prix relevés sur les pages officielles de Google sont : AI Plus à 4,99 € par mois avec 400 Go de stockage (ou 9,99 € avec 2 To), AI Pro à 21,99 € par mois avec 5 To, et AI Ultra à 99,99 € par mois (quotas 5 fois supérieurs à AI Pro, 20 To) ou 219,99 € (quotas 20 fois supérieurs, 30 To). AI Pro inclut YouTube Premium Lite et Google Home Premium Standard, AI Ultra YouTube Premium et Google Home Premium Advanced.

La gamme a beaucoup bougé en un an. Google AI Ultra était apparu à 250 dollars par mois lors de Google I/O 2025. AI Plus a été lancé en France à 7,99 € par mois avec 200 Go, puis Google a ramené son prix à 4,99 € et doublé son stockage à 400 Go en juin 2026, en renforçant aussi AI Pro (5 To sans hausse de prix) et en créant un point d’entrée AI Ultra à 100 € par mois. Les abonnés AI Pro et Ultra profitent aussi de limites relevées dans Google AI Studio.

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Le 9 octobre 2026, Google a durci l’accès gratuit à ses meilleurs modèles : la version gratuite de Gemini est limitée à Flash Lite, Gemini Flash passe derrière AI Plus, et Gemini Pro ainsi que Deep Think sont réservés à AI Pro et AI Ultra. Les abonnés AI Plus doivent donc perdre prochainement l’accès à Gemini Pro. Cette hiérarchie fait des abonnements Google AI le passage obligé pour accéder aux modèles les plus avancés.