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Qu'est-ce que Google AI ?

Définition, formules, prix en France, ce que chaque abonnement ajoute et limites de Google AI — la fiche de référence pour tout comprendre.

Publié le
L'ESSENTIEL
  • AI Plus 4,99 € (400 Go), AI Pro 21,99 € (5 To), AI Ultra dès 99,99 € (20 To)
  • Le prix de 19,99 € pour AI Pro est le tarif américain, pas français
  • Depuis le 9 octobre 2026 : gratuit limité à Flash Lite, Pro et Deep Think réservés à AI Pro et Ultra
  • AI Plus doit perdre prochainement l'accès à Gemini Pro
01 Définition

Qu'est-ce que Google AI, au juste ?

Google AI est le nom que Google donne à ses abonnements d’intelligence artificielle, rattachés à son offre de stockage Google One. Il en existe trois : Google AI Plus, Google AI Pro et Google AI Ultra. Chacun ouvre davantage de capacités de Gemini, l’assistant de Google (voir notre fiche Qu’est-ce que Gemini), avec des limites d’usage plus élevées, des modèles plus puissants, des outils de création (vidéo, image, recherche) et plus de stockage cloud. Le stockage et les formules sans IA sont détaillés dans notre article Google One : formules, prix et IA Gemini.

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En France, les prix relevés sur les pages officielles de Google sont : AI Plus à 4,99 € par mois avec 400 Go de stockage (ou 9,99 € avec 2 To), AI Pro à 21,99 € par mois avec 5 To, et AI Ultra à 99,99 € par mois (quotas 5 fois supérieurs à AI Pro, 20 To) ou 219,99 € (quotas 20 fois supérieurs, 30 To). AI Pro inclut YouTube Premium Lite et Google Home Premium Standard, AI Ultra YouTube Premium et Google Home Premium Advanced.

La gamme a beaucoup bougé en un an. Google AI Ultra était apparu à 250 dollars par mois lors de Google I/O 2025. AI Plus a été lancé en France à 7,99 € par mois avec 200 Go, puis Google a ramené son prix à 4,99 € et doublé son stockage à 400 Go en juin 2026, en renforçant aussi AI Pro (5 To sans hausse de prix) et en créant un point d’entrée AI Ultra à 100 € par mois. Les abonnés AI Pro et Ultra profitent aussi de limites relevées dans Google AI Studio.

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Le 9 octobre 2026, Google a durci l’accès gratuit à ses meilleurs modèles : la version gratuite de Gemini est limitée à Flash Lite, Gemini Flash passe derrière AI Plus, et Gemini Pro ainsi que Deep Think sont réservés à AI Pro et AI Ultra. Les abonnés AI Plus doivent donc perdre prochainement l’accès à Gemini Pro. Cette hiérarchie fait des abonnements Google AI le passage obligé pour accéder aux modèles les plus avancés.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Mai 2025

    Google AI Ultra

    Google lance AI Ultra à 250 dollars par mois lors de Google I/O 2025, avec les limites les plus élevées de la gamme.

  2. Janvier 2026

    Google AI Plus en France

    Nouvelle formule d’entrée à 7,99 € par mois avec 200 Go, disponible dans 35 nouveaux pays dont la France.

  3. Printemps 2026

    AI Pro à 5 To

    Google porte le stockage d’AI Pro à 5 To sans hausse de prix.

  4. 8 juin 2026

    AI Plus à 4,99 €

    Baisse de 7,99 € à 4,99 € par mois et stockage doublé à 400 Go ; AI Ultra gagne un point d’entrée à 100 € par mois.

  5. 9 octobre 2026

    Accès gratuit restreint

    La version gratuite est limitée à Gemini Flash Lite ; Flash passe derrière AI Plus, Pro et Deep Think derrière AI Pro et Ultra.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Google AI Plus

Entrée de gamme
4,99 € / mois
  • 400 Go de stockage (ou 2 To à 9,99 €)
  • Limites doublées dans l'application Gemini, Daily Brief, vidéo Omni Flash
  • Gemini Flash (accès à Gemini Pro retiré prochainement)

Google AI Pro

Productivité
21,99 € / mois
  • 5 To de stockage
  • Gemini Pro et Deep Think
  • YouTube Premium Lite et Google Home Premium Standard

Google AI Ultra

Intensif
99,99 € / mois
  • 20 To de stockage, quotas environ 5 fois supérieurs à AI Pro
  • Formule à 219,99 € : quotas 20 fois supérieurs, 30 To
  • YouTube Premium et Google Home Premium Advanced

Prix relevés en France sur les pages officielles de Google (gemini.google/fr/subscriptions et one.google.com) le 8 octobre 2026 ; ils peuvent évoluer. Les prix en dollars sont américains et ne s’appliquent pas en France.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Souscrire
gemini.google/fr/subscriptions
Les trois formules avec leurs prix en euros
Gérer le stockage
one.google.com
Affiche notamment AI Plus en version 2 To à 9,99 €
Application
Gemini sur Android, iOS et le web
Les limites et modèles dépendent de la formule
Développeurs
Google AI Studio
Limites relevées pour AI Pro et AI Ultra
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Modèles Gemini plus puissants

Gemini Pro et Deep Think sont réservés à AI Pro et AI Ultra depuis le 9 octobre 2026 ; Flash demande au moins AI Plus.

Limites d'usage relevées

AI Plus double les limites de l’application Gemini ; AI Pro et surtout AI Ultra les augmentent encore fortement.

Création vidéo et image

Génération vidéo (Omni Flash, Flow) et image avec des crédits ou des accès étendus selon la formule.

Gemini dans Gmail et Google Docs

Fonctions comme Proofread et AI Inbox dans Gmail dès AI Plus, avec davantage d’outils avec AI Pro.

Stockage cloud

De 400 Go (AI Plus) à 5 To (AI Pro) et jusqu’à 30 To (AI Ultra), partagé avec Photos, Drive et Gmail.

Abonnements YouTube et Google Home

YouTube Premium Lite et Google Home Premium Standard avec AI Pro ; YouTube Premium et Google Home Premium Advanced avec AI Ultra.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Une gamme qui change souvent

Prix, stockage et modèles accessibles ont été modifiés plusieurs fois en un an, et la hiérarchie des modèles a encore changé le 9 octobre 2026.

Prix américains et français confondus

De nombreux articles citent 19,99 € pour AI Pro, qui est le prix américain en dollars ; en France, AI Pro coûte 21,99 €.

AI Plus perd l'accès à Gemini Pro

Les abonnés AI Plus doivent perdre prochainement Gemini Pro : la formule d’entrée donne désormais Flash, pas les modèles les plus puissants.

Quotas peu lisibles

Les limites d’usage reposent sur la puissance de calcul consommée et sont exprimées en multiples (x2, x5, x20) plus qu’en chiffres précis.

Plusieurs variantes d'une même formule

AI Plus existe en 400 Go à 4,99 € et en 2 To à 9,99 €, AI Ultra en deux niveaux : il faut vérifier la variante souscrite.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Google AI ?

Utilisateurs occasionnels

Le gratuit suffit pour discuter avec Gemini ; AI Plus (4,99 €) ajoute Gemini Flash, du stockage et des limites doublées.

Professionnels et étudiants

AI Pro (21,99 €) donne accès à Gemini Pro et Deep Think et à 5 To, utile pour la recherche, la rédaction et le code.

Créateurs et développeurs intensifs

AI Ultra (dès 99,99 €) vise les gros volumes de vidéo, d’agents et de code ; AI Studio offre aussi des limites relevées aux abonnés Pro et Ultra.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
ChatGPT (OpenAI) OpenAI

Abonnements payants à plusieurs paliers, dont une formule d’entrée, qui concurrencent directement AI Plus et AI Pro.
Claude (Anthropic) Anthropic

Abonnements Pro et Max, réputés pour le code et le raisonnement.
Microsoft Copilot Microsoft

Assistant intégré à Windows et à Microsoft 365, avec des abonnements liés à la suite bureautique.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Google AI ?

C’est la gamme d’abonnements IA de Google : AI Plus, AI Pro et AI Ultra. Ils donnent accès à des modèles Gemini plus puissants, à des limites d’usage relevées, à des outils créatifs et à davantage de stockage Google One.

Combien coûte Google AI en France ?

Google AI Plus coûte 4,99 € par mois (400 Go) ou 9,99 € (2 To), AI Pro 21,99 € par mois (5 To) et AI Ultra 99,99 € par mois (20 To) ou 219,99 € (30 To), selon les pages officielles de Google au 8 octobre 2026.

Google AI Pro coûte-t-il 19,99 € ?

Non, en France AI Pro coûte 21,99 € par mois. Le prix de 19,99 € est le tarif américain, en dollars, parfois recopié en euros par erreur.

Quelle différence entre Google AI Plus, Pro et Ultra ?

AI Plus est l’entrée de gamme (Gemini Flash, limites doublées, 400 Go). AI Pro ajoute Gemini Pro, Deep Think et 5 To. AI Ultra offre les quotas les plus élevés, jusqu’à 20 ou 30 To et des services YouTube et Google Home plus complets.

Que change l'accès gratuit restreint du 9 octobre 2026 ?

La version gratuite de Gemini est limitée à Flash Lite. Gemini Flash demande un abonnement AI Plus, tandis que Gemini Pro et Deep Think sont réservés à AI Pro et AI Ultra ; les abonnés AI Plus doivent perdre prochainement l’accès à Gemini Pro.

Quelle différence entre Google AI et Google One ?

Google One est l’offre de stockage cloud de Google ; Google AI Plus, Pro et Ultra sont des formules Google One qui y ajoutent l’IA de Gemini. L’abonnement AI Plus à 2 To à 9,99 € est présenté dans Google One.

Peut-on résilier un abonnement Google AI ?

Oui, les formules Google One sont résiliables à tout moment, selon la page officielle des formules Google One.

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