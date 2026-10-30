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Comprendre

Qu'est-ce que Google Antigravity ?

Définition, fonctionnement, versions, accès, prix et limites de Google Antigravity — la fiche de référence pour tout comprendre.

Publié le
L'ESSENTIEL
  • Lancé en novembre 2025 avec Gemini 3 Pro ; Antigravity 2.0 à Google I/O 2026
  • Manager View, Artifacts, CLI et SDK
  • Gemini 4 Argon réservé aux abonnés AI Ultra dans Antigravity
  • Autonomie risquée : alertes de sécurité fin 2025
01 Définition

Qu'est-ce que Google Antigravity, au juste ?

Google Antigravity est la plateforme de développement « agent-first » de Google : un environnement où des agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche ne se contentent pas de suggérer du code, mais agissent de bout en bout dans l’éditeur, le terminal et le navigateur. Lancé en novembre 2025 en même temps que GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche 3 Pro, l’IDE agentique s’est présenté comme la réponse de Google à Cursor et aux agents de code d’OpenAI et d’Anthropic.

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Le principe repose sur deux vues. L’Editor View ressemble à un IDE classique, avec un agent dans un panneau latéral qui assiste, corrige ou génère du code à la demande. La Manager View fait office de tour de contrôle : elle permet de lancer, de superviser et de synchroniser plusieurs agents en parallèle, répartis dans différents espaces de travail. Pour rendre le travail des agents auditable, Antigravity produit des Artifacts (listes de tâches, plans d’exécution, captures d’écran, enregistrements du navigateur) que l’on peut commenter pour guider l’agent sans l’interrompre, et les agents peuvent retenir des procédures d’un projet à l’autre.

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Optimisé pour Gemini 3 Pro à son lancement, Antigravity acceptait aussi ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche Sonnet 4.5 et GPT-OSS d’OpenAI. À Google I/O 2026 (19 mai), Antigravity 2.0 a élargi l’outil en plateforme : application de bureau repensée pour orchestrer plusieurs agents et sous-agents spécialisés, workflows planifiés en arrière-plan, commandes vocales, Antigravity CLI (qui remplace Gemini CLI) et SDK pour créer ses propres agents, avec Gemini 3.5 Flash comme moteur principal.

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Le même agent alimente Google AI Studio, qui transforme des prompts en applications full-stack avec Firebase, et Google affirme avoir regroupé la majorité de ses outils internes autour de la plateforme.

L’autonomie a un prix. Quelques semaines après le lancement, des chercheurs ont montré que la configuration par défaut permettait des attaques par injection de prompt, jusqu’à l’exfiltration de secrets, et un développeur a affirmé que l’agent avait effacé tout son disque D: en mode « Turbo ».

Côté tarifs, l’accès a d’abord été gratuit en préversion, puis les abonnements Google AI ont donné davantage d’accès : depuis octobre 2026, Gemini 4 Argon n’est disponible dans Antigravity que pour les abonnés AI Ultra.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Novembre 2025

    Lancement d'Antigravity

    Google lance Antigravity avec Gemini 3 Pro : un IDE agent-first avec Editor View, Manager View et Artifacts, en préversion gratuite sur Windows, macOS et Linux ; Claude Sonnet 4.5 et GPT-OSS sont aussi acceptés.

  2. Décembre 2025

    Alertes de sécurité

    PromptArmor décrit des risques d’injection de prompt et d’exfiltration de secrets dans la configuration par défaut ; un développeur affirme que le mode Turbo a effacé son disque D:.

  3. Mars 2026

    Agent Antigravity dans AI Studio

    Google AI Studio intègre l’agent Antigravity pour générer des applications full-stack, avec Firebase, authentification et sessions persistantes.

  4. 19 mai 2026

    Antigravity 2.0

    À Google I/O 2026 : application de bureau repensée, agents et sous-agents en parallèle, workflows planifiés, voix, Antigravity CLI qui remplace Gemini CLI, SDK, et Gemini 3.5 Flash comme moteur principal.

  5. Juillet 2026

    Agents CLI et plateforme interne

    Google lance Agents CLI, qui enrichit Antigravity CLI, Claude Code ou Codex ; Google dit avoir regroupé la majorité de ses outils internes autour d’Antigravity.

  6. 14 octobre 2026

    Gemini 4 Argon réservé à Ultra

    Dans Antigravity comme dans AI Studio, Gemini 4 Argon est réservé aux abonnés Google AI Ultra ; les abonnés AI Pro génèrent du code avec Argon dans Canvas, sans agent.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Préversion gratuite

Lancement
Gratuit
  • Accès initial gratuit à Antigravity (novembre 2025)
  • Limites de débit renouvelées toutes les 5 heures pour Gemini 3 Pro
  • Conditions d'accès actuelles à vérifier sur la page officielle de Google

Google AI Plus

Entrée de gamme
4,99 € / mois
  • Plus d'accès à Flow, AI Studio et Antigravity qu'en gratuit
  • Pas d'accès à Gemini Pro prévu à terme

Google AI Pro

Productivité
21,99 € / mois
  • Limites relevées dans AI Studio
  • Gemini 4 Argon dans l'application Gemini (code via Canvas), pas d'agent Argon dans Antigravity

Google AI Ultra

Intensif
99,99 € / mois
  • Gemini 4 Argon dans Antigravity et AI Studio
  • Quotas les plus élevés de la gamme
  • Formule à 219,99 € : quotas encore supérieurs

Antigravity a d’abord été proposé gratuitement en préversion. En 2026, les abonnements Google AI (prix en France : AI Plus 4,99 €, AI Pro 21,99 €, AI Ultra dès 99,99 € par mois) donnent davantage d’accès ; les quotas exacts évoluent et sont à vérifier sur la page officielle de Google.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Application de bureau
Windows, macOS, Linux
Orchestration d'agents et de sous-agents, workflows planifiés (Antigravity 2.0)
IDE
Editor View et Manager View
Éditeur avec agent latéral et tour de contrôle multi-agents
Ligne de commande
Antigravity CLI
Remplace Gemini CLI ; Google invite à migrer
Développeurs
SDK Antigravity
Créer ses propres agents spécialisés
Google AI Studio
Agent Antigravity
Génération d'applications full-stack avec Firebase
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Manager View

Une tour de contrôle pour lancer, superviser et synchroniser plusieurs agents en parallèle, répartis dans plusieurs espaces de travail.

Artifacts

Listes de tâches, plans, captures d’écran et enregistrements du navigateur pour auditer le travail de l’agent et le commenter sans l’interrompre.

Agents dans le terminal et le navigateur

Les agents accèdent à l’éditeur, au terminal et à un sous-agent navigateur pour tester une application de bout en bout.

Mémoire des projets

Les agents retiennent des fragments de code et des procédures pour ne pas réapprendre chaque tâche.

Plusieurs modèles

Gemini en priorité, mais aussi Claude Sonnet 4.5 et GPT-OSS à l’origine ; des modèles OpenAI seraient annoncés dans le cadre d’un accord avec Google Cloud.

SDK et CLI

Antigravity CLI et un SDK permettent de piloter les agents depuis le terminal et de créer ses propres agents spécialisés.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Autonomie risquée

En décembre 2025, des chercheurs ont décrit des injections de prompt et des exfiltrations de secrets via la configuration par défaut ; un développeur affirme que le mode Turbo a effacé son disque D:. Mieux vaut valider les commandes destructrices.

Accès avancé payant

Gemini 4 Argon n’est disponible dans Antigravity que pour les abonnés AI Ultra ; les abonnés AI Pro n’ont pas l’agent Argon.

Quotas mouvants

Les limites d’usage dépendent de l’abonnement Google AI et peuvent changer : l’accès du lancement était une préversion gratuite, à vérifier aujourd’hui sur la page officielle de Google.

Retard de Google sur le code

Selon notre couverture, Google peine à suivre OpenAI et Anthropic sur l’IA dédiée au code, ce qui pousse Antigravity à accueillir des modèles concurrents.

Un nom, plusieurs produits

Antigravity désigne à la fois l’application de bureau, l’IDE, le CLI, le SDK et l’agent d’AI Studio : à ne pas confondre avec le drone Antigravity A1 d’Insta360.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Google Antigravity ?

Développeurs qui veulent déléguer

Commencez par l’Editor View et validez les commandes sensibles avant d’activer des modes autonomes comme Turbo.

Équipes et entreprises

Le SDK et les workflows planifiés permettent des agents sur mesure ; vérifiez les quotas de votre abonnement Google AI.

Créateurs sans code (vibe coding)

L’agent Antigravity d’AI Studio génère des applications full-stack ; relisez le code avant tout usage avec des données d’utilisateurs.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
Claude Code Anthropic

Agent de code en ligne de commande très répandu ; Antigravity accepte aussi les modèles Claude.
OpenAI Codex OpenAI

Agent de code d’OpenAI, dont les modèles seraient annoncés dans Antigravity.
GitHub Copilot Microsoft / GitHub

Assistant de code intégré aux IDE, plus proche de la suggestion que de l’orchestration d’agents.
Cursor Cursor (racheté par SpaceX)

IDE assisté par IA auquel Antigravity s’est comparé à son lancement ; racheté par SpaceX pour 60 milliards de dollars.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Google Antigravity ?

La plateforme de développement agentique de Google, lancée en novembre 2025 : des agents IA y codent, testent et pilotent l’éditeur, le terminal et le navigateur, supervisés depuis une Manager View. Antigravity 2.0 y a ajouté une application de bureau, un CLI et un SDK.

Antigravity est-il gratuit ?

Il a été proposé gratuitement en préversion à son lancement, puis les abonnements Google AI (Plus, Pro, Ultra) ont donné davantage d’accès. Depuis octobre 2026, Gemini 4 Argon n’y est disponible que pour les abonnés AI Ultra (dès 99,99 € par mois en France). Les quotas exacts sont à vérifier sur la page officielle de Google.

Quelle différence entre l'Editor View et la Manager View ?

L’Editor View est un IDE classique avec un agent dans un panneau latéral ; la Manager View est une tour de contrôle qui lance et supervise plusieurs agents en parallèle dans différents espaces de travail.

Qu'est-ce que les Artifacts d'Antigravity ?

Des livrables produits par les agents (listes de tâches, plans d’exécution, captures d’écran, enregistrements du navigateur) qui permettent de vérifier et de commenter leur travail sans lire des logs interminables.

Antigravity fonctionne-t-il avec d'autres modèles que Gemini ?

Oui : à son lancement, il acceptait aussi Claude Sonnet 4.5 et GPT-OSS d’OpenAI. Un accord annoncé entre Google Cloud et OpenAI prévoit l’arrivée de modèles OpenAI dans Antigravity, sans précision sur les modèles concernés.

Qu'est-ce qu'Antigravity CLI ?

L’outil en ligne de commande d’Antigravity 2.0, qui remplace Gemini CLI : Google invite les utilisateurs de Gemini CLI à migrer vers lui pour piloter leurs agents depuis un terminal.

Antigravity est-il sûr ?

L’autonomie des agents impose de la vigilance : fin 2025, des chercheurs ont montré des risques d’injection de prompt et d’exfiltration de secrets avec la configuration par défaut, et un développeur affirme qu’une commande lancée en mode Turbo a effacé son disque D:. Il faut valider les commandes sensibles.

Antigravity a-t-il un rapport avec le drone Antigravity A1 ?

Non. Le drone Antigravity A1 est un produit d’Insta360 ; Google Antigravity est une plateforme logicielle de développement.

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