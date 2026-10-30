Google Antigravity est la plateforme de développement « agent-first » de Google : des agents IA y codent, testent et pilotent le terminal et le navigateur, supervisés depuis une Manager View. Lancé en novembre 2025, il compte depuis Google I/O 2026 une application de bureau, un CLI et un SDK, et son accès avancé dépend des abonnements Google AI.

Google Antigravity est la plateforme de développement « agent-first » de Google : un environnement où des agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche ne se contentent pas de suggérer du code, mais agissent de bout en bout dans l’éditeur, le terminal et le navigateur. Lancé en novembre 2025 en même temps que GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche 3 Pro, l’IDE agentique s’est présenté comme la réponse de Google à Cursor et aux agents de code d’OpenAI et d’Anthropic.

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Le principe repose sur deux vues. L’Editor View ressemble à un IDE classique, avec un agent dans un panneau latéral qui assiste, corrige ou génère du code à la demande. La Manager View fait office de tour de contrôle : elle permet de lancer, de superviser et de synchroniser plusieurs agents en parallèle, répartis dans différents espaces de travail. Pour rendre le travail des agents auditable, Antigravity produit des Artifacts (listes de tâches, plans d’exécution, captures d’écran, enregistrements du navigateur) que l’on peut commenter pour guider l’agent sans l’interrompre, et les agents peuvent retenir des procédures d’un projet à l’autre.

Optimisé pour Gemini 3 Pro à son lancement, Antigravity acceptait aussi ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche Sonnet 4.5 et GPT-OSS d’OpenAI. À Google I/O 2026 (19 mai), Antigravity 2.0 a élargi l’outil en plateforme : application de bureau repensée pour orchestrer plusieurs agents et sous-agents spécialisés, workflows planifiés en arrière-plan, commandes vocales, Antigravity CLI (qui remplace Gemini CLI) et SDK pour créer ses propres agents, avec Gemini 3.5 Flash comme moteur principal.

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Le même agent alimente Google AI Studio, qui transforme des prompts en applications full-stack avec Firebase, et Google affirme avoir regroupé la majorité de ses outils internes autour de la plateforme.

L’autonomie a un prix. Quelques semaines après le lancement, des chercheurs ont montré que la configuration par défaut permettait des attaques par injection de prompt, jusqu’à l’exfiltration de secrets, et un développeur a affirmé que l’agent avait effacé tout son disque D: en mode « Turbo ».

Côté tarifs, l’accès a d’abord été gratuit en préversion, puis les abonnements Google AI ont donné davantage d’accès : depuis octobre 2026, Gemini 4 Argon n’est disponible dans Antigravity que pour les abonnés AI Ultra.