Google préparerait une nouvelle déclinaison de sa famille Gemini 4. Baptisé en interne Hydrogen, ce modèle serait conçu pour offrir une alternative plus rapide et économique aux versions haut de gamme Argon et Carbon.

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Selon Business Insider, qui affirme avoir consulté un message interne, un ingénieur de Google l’aurait décrit auprès des équipes comme un modèle « très performant, rapide et efficace ».

Hydrogen serait actuellement accessible aux employés de Google via Jetski, la plateforme interne de développement de l’entreprise. Les nouveaux modèles y apparaissent parfois avant leur lancement public. Un salarié ayant déjà utilisé Hydrogen le compare aux précédentes versions Flash de Google, généralement positionnées comme des modèles plus rapides et moins coûteux que les offres les plus puissantes.

Toutefois, Google n’a pas souhaité commenter officiellement ces informations. À ce stade, l’entreprise n’a confirmé ni l’existence commerciale de Hydrogen ni son éventuelle date de disponibilité.

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Hydrogen pourrait compléter la gamme Gemini 4

Si son positionnement Flash se confirme, Hydrogen viendrait combler un manque dans la nouvelle génération de modèles de Google. Depuis la présentation de Gemini 4 Argon, le 30 septembre, puis celle de Gemini 4 Carbon, le 28 octobre, l’entreprise a surtout mis en avant des modèles haut de gamme.

Argon avait d’abord été réservé à certains spécialistes de la cybersécurité avant d’être ouvert aux développeurs, ainsi qu’aux abonnés Google AI Pro et Ultra, le 13 octobre. Carbon a suivi une trajectoire similaire : après une première disponibilité limitée à des défenseurs de la cybersécurité, il a été proposé aux développeurs payants et aux abonnés Google AI Ultra.

Google présente Carbon comme son modèle le plus puissant, doté de capacités avancées en cybersécurité et dans la gestion de tâches nécessitant un raisonnement sur de longues séquences. Mais ces performances ont un coût. Dans la Gemini API, Argon et Carbon bénéficient actuellement d’une tarification promotionnelle de 2 dollars par million de jetons en entrée et de 10 dollars par million de jetons en sortie. À partir du 1er décembre, ces tarifs doivent doubler pour atteindre respectivement 4 et 20 dollars.

À titre de comparaison, Gemini 3.8 Flash, lancé début septembre, est facturé 0,75 dollar par million de jetons en entrée et 3,75 dollars par million en sortie. Les modèles Flash sont également accessibles gratuitement dans l’application Gemini. On ignore toutefois si Hydrogen suivra cette politique ou s’il sera réservé aux utilisateurs payants.

Pourquoi un modèle Flash pourrait compter davantage que Carbon

Les modèles les plus puissants attirent naturellement l’attention avec leurs résultats aux benchmarks et leurs capacités de raisonnement. Pourtant, les versions Flash jouent souvent un rôle plus important dans les usages quotidiens.

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Elles alimentent notamment l’offre gratuite de l’application Gemini, prennent en charge une grande partie des demandes courantes et permettent aux développeurs de traiter des volumes importants de requêtes sans supporter le coût des modèles les plus avancés. Leur rapidité constitue également un avantage pour les applications dans lesquelles le temps de réponse compte davantage que la profondeur du raisonnement.

Un modèle Flash appartenant à la génération Gemini 4 pourrait donc rendre les progrès de cette nouvelle famille accessibles à un public beaucoup plus large. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas souscrire à un abonnement Google AI Pro ou Ultra pourraient ainsi profiter de certaines améliorations de Gemini 4, sous réserve des conditions de disponibilité que Google retiendra.

Le nom de code Hydrogen s’inscrit par ailleurs dans la logique de la gamme. L’hydrogène est l’élément le plus léger du tableau périodique, tandis qu’Argon et Carbon font également référence à des éléments chimiques. Une nomenclature qui correspond assez bien au positionnement supposé d’un modèle plus léger.

Des premières fuites évoquent des performances élevées

Les informations de Business Insider donnent davantage de crédibilité à des rumeurs apparues depuis plusieurs semaines dans la communauté spécialisée dans le suivi des modèles d’IA non annoncés.

Fin octobre, plusieurs comptes sur X avaient déjà évoqué l’existence d’un modèle Gemini 4 Flash portant le nom de code Hydrogen. Certaines publications affirmaient que Google testait cinq versions différentes du modèle, avec des vitesses de génération comprises entre 300 et 500 jetons par seconde.

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Ces chiffres restent cependant à prendre avec précaution. Google n’a confirmé ni l’existence de ces cinq versions ni les vitesses annoncées. Aucun modèle Hydrogen ou Gemini 4 Flash n’apparaît non plus dans la documentation publique destinée aux développeurs.

Google poursuit son retour dans la course à l’IA

L’éventuelle arrivée de Hydrogen intervient alors que Google cherche à consolider sa position dans la compétition mondiale autour des modèles d’intelligence artificielle. Plus tôt dans l’année, l’entreprise avait retardé puis finalement annulé Gemini 3.5 Pro, alimentant les interrogations sur sa capacité à rivaliser avec les modèles les plus avancés du marché.

Les lancements successifs d’Argon et de Carbon ont depuis contribué à changer cette perception. La concurrence reste néanmoins très active : Anthropic a notamment présenté Claude Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2, avec des améliorations annoncées en programmation, en raisonnement et en compréhension visuelle.

Pour l’instant, Google n’a communiqué aucun calendrier concernant Hydrogen et n’a même pas confirmé son lancement public. Mais si le modèle suit la trajectoire d’Argon et de Carbon, il pourrait rapidement sortir des environnements internes de l’entreprise. Son positionnement tarifaire et sa disponibilité pourraient alors en faire l’une des versions de Gemini 4 les plus utilisées, même si ses capacités restent à évaluer.