Anthropic a fixé le 10 novembre une fourchette de prix de 70 à 78 dollars par action pour son introduction en Bourse, dans une mise à jour de son dossier auprès de la SEC rapportée par CNBC. Les actions de classe A seront cotées sur le Nasdaq sous le symbole « ANT ».

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Au haut de la fourchette, la valorisation atteindrait environ 1 405 milliards de dollars sur une base entièrement diluée, contre 965 milliards à la dernière levée privée de mai, selon CNBC. L’opération porte sur 825 millions d’actions d’après le dossier.

Prudence toutefois : le prix définitif et la date de cotation ne sont pas confirmés. Le calendrier du 19 novembre vient de sources anonymes, et nous n’avons pas pu lire les articles d’Axios sur le sujet, bloqués pour nos outils.

Ce que le dossier confirme

Anthropic a déposé la demande d’admission de ses actions ordinaires de classe A au Nasdaq Global Select Market. Outre l’offre au public, l’entreprise prévoit un placement privé de 26 milliards de dollars d’actions de classe N, achetées au prix de l’IPO par AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia et TSMC. Ces actions ne seront pas enregistrées et, d’après le dossier, pas soumises à une période de blocage.

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Côté chiffres, Anthropic déclare 33,24 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2026, soit environ 1 200 % de plus qu’un an plus tôt. La perte nette atteint 104 milliards, surtout due à la variation de valeur d’obligations convertibles et d’autres passifs, une écriture comptable. Fin octobre, son revenu annualisé dépassait 80 milliards de dollars, 10 milliards de plus qu’un mois avant.

Nous avions détaillé ces comptes dans notre analyse du dépôt SEC.

Ce qui est rapporté mais pas confirmé

Selon des sources anonymes citées par CNBC, le prix serait fixé le 18 novembre pour une cotation le 19. Le Wall Street Journal évoquait de son côté jeudi ou vendredi de la semaine prochaine. Aucune date n’est officielle à ce stade. Les mêmes sources indiquent qu’environ 20 % des actions iraient aux particuliers, contre 5 à 10 % dans une introduction classique, et que le carnet d’ordres serait déjà couvert dans la fourchette.

Une valorisation sous les attentes

Ce niveau reste en retrait des ambitions passées : selon Reuters, l’opération avait pu viser 2 000 milliards de dollars, puis 1 500 milliards, comme nous le rapportions dans cet article et celui-ci. Son concurrent OpenAI aurait été valorisé 1 250 milliards de dollars la semaine précédente, d’après ces mêmes reprises.

Ce que ça change pour l’IA

Selon CNBC, le marché est « de plus en plus sceptique » envers les valeurs d’IA, par crainte de taux plus élevés et de restrictions locales sur les centres de données. L’IPO d’Anthropic servira donc de test de l’appétit des investisseurs, quelques jours après la chute décrite dans notre article sur le krach des valeurs IA. CNBC rappelle que SpaceX a levé 85,7 milliards de dollars lors de son introduction il y a environ cinq mois.

Pour les clients et les développeurs de ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche, rien ne change dans l’immédiat : le dossier concerne le capital de l’entreprise, pas ses produits. L’entrée en Bourse impose en revanche de publier régulièrement ses comptes et ses risques, ce qui donnera au public une visibilité nouvelle sur le coût réel de l’IA de pointe.

Reste à savoir à quel prix l’action sera réellement fixée, quel sera le montant levé et quand débuteront les échanges. Nous mettrons cet article à jour dès la publication du prix définitif.