Apple franchit une nouvelle étape vers le déploiement d’Apple Intelligence en Chine. Après avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires pour proposer ses fonctions d’intelligence artificielle sur iPhone, le groupe vient de finaliser une autre procédure administrative concernant les tablettes et les ordinateurs portables. Une avancée importante pour étendre progressivement son écosystème IA dans l’un de ses marchés stratégiques.

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Selon Reuters, l’autorité chinoise du cyberespace de Shanghai a confirmé, le 9 novembre, que le service Apple Intelligence avait achevé son processus d’enregistrement pour une utilisation sur les tablettes et les ordinateurs portables. Cette formalité lève un obstacle réglementaire supplémentaire pour Apple, qui travaille depuis près de deux ans à satisfaire les exigences chinoises encadrant les services d’intelligence artificielle générative.

Le dossier complet Dossier Apple Intelligence, Siri et l’iPhone IA

Le déploiement d’Apple Intelligence en Chine reprend de l’ampleur

En juillet dernier, les autorités chinoises avaient déjà donné leur feu vert à Apple Intelligence sur iPhone. Cette première autorisation ne concernait toutefois pas les iPad et les Mac, laissant une partie de l’écosystème Apple à l’écart du lancement initial.

Apple a ensuite précisé son calendrier le 31 octobre : les premières fonctions seraient proposées sur iPhone en Chine à partir de décembre, avec une phase de tests commencée le 4 novembre. Le lancement public est prévu en parallèle d’iOS 27.3. La firme avait également indiqué que les autres plateformes suivraient une fois les autorisations réglementaires obtenues.

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La nouvelle procédure concernant les tablettes et les ordinateurs portables rapproche donc Apple d’un déploiement plus large. Elle ne constitue cependant pas encore une annonce de disponibilité pour les utilisateurs d’iPad ou de MacBook.

Une inconnue subsiste pour les Mac de bureau

Malgré cette avancée, Apple n’a communiqué aucune date précise pour l’arrivée d’Apple Intelligence sur iPad et MacBook en Chine. Le calendrier de décembre reste officiellement associé aux iPhone compatibles, tandis que les versions destinées à iPadOS et macOS demeurent incertaines.

Un autre point mérite attention : l’enregistrement annoncé concerne explicitement les tablettes et les ordinateurs portables. La situation réglementaire des Mac de bureau n’est donc pas clairement établie par cette annonce.

Apple devra encore préciser comment et quand ces appareils bénéficieront des fonctionnalités d’intelligence artificielle dans le pays. L’autorisation administrative constitue une étape importante, mais elle ne garantit pas à elle seule une disponibilité immédiate.

Alibaba au cœur de l’expérience Apple Intelligence en Chine

Pour adapter son offre aux exigences locales, Apple s’appuiera notamment sur son partenariat avec Alibaba. Certaines fonctionnalités devraient intégrer des capacités reposant sur les modèles Qwen du groupe chinois, notamment les outils d’écriture, Visual Intelligence et certaines requêtes adressées à Siri.

Le lancement initial sur iPhone doit également inclure plusieurs fonctions de l’écosystème Apple Intelligence : la traduction en direct, Genmoji, les résumés de notifications et l’outil de nettoyage des images dans Photos.

Avec cette nouvelle validation réglementaire, Apple se rapproche donc d’une expérience d’intelligence artificielle plus cohérente entre ses différents appareils en Chine. Reste désormais à connaître le calendrier précis de disponibilité sur iPad et Mac, ainsi que les éventuelles différences entre les versions chinoises et internationales de ses services.