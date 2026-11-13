Samsung préparerait une palette de couleurs renouvelée pour sa future gamme Galaxy S27. Une fuite relayée par SammyGuru dévoile cinq fonds d’écran statiques qui pourraient correspondre aux différentes finitions des prochains smartphones haut de gamme du constructeur : bleu marine, blanc, bleu clair, rose et bordeaux.

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Cette découverte repose sur une habitude de Samsung : le fabricant décline généralement le fond d’écran de lancement de ses smartphones dans des teintes correspondant aux couleurs commercialisées. C’était notamment le cas du Galaxy S26 Ultra, dont le visuel en spirale avait été repéré en six variantes avant son lancement. Le smartphone était finalement proposé en noir, blanc, bleu ciel, violet cobalt, rose gold et argent.

Cinq couleurs possibles pour la gamme Galaxy S27

Les visuels obtenus par SammyGuru présentent cinq déclinaisons : Navy (bleu marine), White (blanc), Light Blue (bleu clair), Pink (rose) et Burgundy (bordeaux). Si Samsung conserve sa stratégie habituelle, ces fonds d’écran pourraient annoncer les couleurs disponibles au lancement de la famille Galaxy S27.

Les cinq teintes évoquées dans la fuite : Bleu marine, Blanc, Bleu clair, Rose et Bordeaux.

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La répartition pourrait toutefois varier selon les modèles. Les teintes bleu marine et bordeaux, qui donnent une impression plus haut de gamme, pourraient être réservées aux Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra. Les Galaxy S27 et S27 Plus se limiteraient alors au blanc, au bleu clair et au rose.

Cette hypothèse n’est pas confirmée par Samsung. Elle repose sur l’interprétation des fonds d’écran et sur le positionnement supposé des différentes versions.

Des fuites contradictoires pour le Galaxy S27 Ultra

Les informations disponibles ne concordent pas toutes. Le célèbre informateur Ice Universe avait précédemment évoqué cinq couleurs pour le Galaxy S27 Ultra : noir, bleu, rose clair, violet et blanc. Cette palette diffère sensiblement des cinq teintes révélées par SammyGuru, notamment avec l’absence du bordeaux dans les informations attribuées au leaker.

Il est donc encore trop tôt pour établir la liste définitive des finitions. Les fonds d’écran constituent un indice intéressant, mais ils ne garantissent pas que Samsung commercialisera effectivement les smartphones dans toutes ces couleurs.

La teinte rose semble néanmoins susciter un intérêt particulier auprès des amateurs de la marque. Plusieurs commentaires publiés sur Reddit saluent cette couleur, certains utilisateurs la préférant nettement aux autres finitions présentées. Ces réactions restent anecdotiques et ne permettent évidemment pas de mesurer les préférences de l’ensemble des acheteurs potentiels.

Samsung pourrait-il s’inspirer de l’iPhone 18 Pro ?

Un détail attire également l’attention : la présence du bordeaux dans les visuels supposés de Samsung. Apple a justement introduit une finition bordeaux sur ses iPhone 18 Pro. Il est donc tentant d’imaginer que Samsung souhaite également miser sur cette teinte pour différencier ses prochains modèles premium.

Pour autant, rien ne permet d’établir un lien direct entre les choix de couleurs des deux fabricants. Le bordeaux est une finition qui peut répondre à une tendance plus générale du marché, et les informations concernant la gamme Galaxy S27 restent contradictoires.

Samsung devrait présenter sa nouvelle génération de smartphones au premier trimestre 2027, selon les informations actuellement disponibles. D’ici là, d’autres fuites devraient permettre d’en savoir davantage sur les finitions, mais aussi sur les caractéristiques techniques et les différences entre les Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro et S27 Ultra.