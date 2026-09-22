Samsung pourrait faire évoluer les batteries de ses futurs Galaxy S27 sans toucher significativement à leur mémoire. Une nouvelle fuite évoque une gamme de quatre modèles dont la plupart resteraient limités à 12 Go de RAM, avec 16 Go réservés à la configuration la plus généreuse du Galaxy S27 Ultra.

À première vue, cette absence d’évolution peut sembler décevante à l’heure où l’intelligence artificielle locale réclame toujours davantage de ressources. Mais dans un marché confronté à une forte hausse du coût de la mémoire, Samsung pourrait surtout chercher à éviter que la fiche technique de ses prochains flagships entraîne une nouvelle envolée des prix.

Quatre Galaxy S27, mais presque tous avec 12 Go de RAM

Une fuite publiée sur X par le compte @WalleGalaxy prétend dévoiler plusieurs configurations de mémoire et de stockage de la future famille Galaxy S27. Selon ces informations, le Galaxy S27, référencé SM-S952, serait proposé avec 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Le Galaxy S27+, SM-S956, reprendrait exactement la même combinaison.

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Samsung préparerait également un Galaxy S27 Pro, identifié sous la référence SM-S957. Ce nouveau modèle viendrait se positionner entre le S27+ et le S27 Ultra et pourrait proposer jusqu’à 1 To de stockage, tout en restant lui aussi limité à 12 Go de mémoire vive.

Le Galaxy S27 Ultra, SM-S958, serait finalement le seul appareil de la famille susceptible d’atteindre 16 Go de RAM. Cette capacité serait associée à la version dotée de 1 To de stockage.

La gamme pourrait donc se présenter ainsi :

Galaxy S27 : 12 Go + 256/512 Go

Galaxy S27+ : 12 Go + 256/512 Go

Galaxy S27 Pro : 12 Go, jusqu’à 1 To

Galaxy S27 Ultra : jusqu’à 16 Go + 1 To

Ces informations doivent néanmoins être considérées avec prudence. La source de la fuite ne dispose pas encore d’un historique suffisamment établi pour considérer ces configurations comme acquises, et Samsung a encore plusieurs mois pour modifier son offre avant le lancement.

Une stratégie très proche de celle des Galaxy S26

Si cette fuite se confirme, Samsung privilégierait donc la continuité plutôt qu’une augmentation générale de la mémoire. La plupart des Galaxy S27 conserveraient des configurations proches de celles proposées sur la génération actuelle. Le passage systématique à 16 Go de RAM, parfois envisagé comme une évolution logique pour les smartphones haut de gamme, ne serait pas au programme.

Sur le plan des usages classiques, 12 Go restent largement suffisants pour Android, le multitâche et la grande majorité des applications. La question devient cependant plus intéressante lorsqu’on considère l’évolution rapide de Galaxy AI et des modèles capables de fonctionner directement sur l’appareil.

Les fonctions d’intelligence artificielle locale doivent partager la mémoire avec le système, les applications et les processus exécutés en arrière-plan. Une quantité de RAM plus importante peut donc offrir davantage de marge pour faire fonctionner des modèles plus lourds sans transférer systématiquement les calculs vers le cloud.

Cela ne signifie pas qu’un Galaxy équipé de 12 Go sera limité à court terme. L’optimisation logicielle, la taille des modèles et la manière dont Samsung répartit les traitements entre l’appareil et ses serveurs comptent autant que la capacité brute.

Mais si l’IA locale continue de prendre de l’importance pendant les prochaines années, la mémoire pourrait progressivement devenir un élément aussi stratégique que le processeur lui-même.

Le prix de la mémoire complique l’équation

La décision de Samsung pourrait surtout être dictée par une réalité beaucoup plus pragmatique : le coût. L’industrie traverse actuellement une période de forte tension sur le marché de la mémoire. La demande liée aux infrastructures d’intelligence artificielle pousse les fabricants à consacrer davantage de capacités aux produits les plus rentables, notamment la mémoire HBM destinée aux accélérateurs pour centres de données.

Cette évolution exerce indirectement une pression sur d’autres segments comme la DRAM et le stockage NAND utilisés dans les smartphones. Dans ces conditions, ajouter plusieurs gigaoctets de RAM à des dizaines de millions de smartphones représente rapidement un coût significatif. Passer l’ensemble de la gamme Galaxy S27 de 12 à 16 Go reviendrait à augmenter de 33 % la quantité de mémoire vive intégrée à chaque appareil concerné.

Samsung doit donc arbitrer entre la fiche technique et le prix final.

Cette question est d’autant plus sensible que la prochaine génération pourrait déjà intégrer des composants plus coûteux ailleurs : nouveaux processeurs, appareils photo, batteries de capacité supérieure ou encore écrans plus sophistiqués. Conserver 12 Go sur la majorité des modèles permettrait alors d’absorber une partie de ces hausses sans nécessairement les répercuter intégralement sur le consommateur.

Les concurrents font eux aussi des compromis sur la RAM

Samsung ne serait pas le seul constructeur à ajuster ses configurations dans ce contexte. Google a notamment modifié la manière dont il distribue les 16 Go de RAM sur ses Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL. Cette capacité est réservée à certaines versions disposant de davantage de stockage, tandis que d’autres configurations restent en dessous. La précédente génération proposait pourtant plus largement 16 Go sur les modèles Pro.

Cette évolution montre que même les constructeurs qui mettent fortement en avant l’intelligence artificielle doivent composer avec le coût croissant des composants. Augmenter systématiquement la RAM n’est plus une décision aussi simple lorsqu’elle menace directement le prix de vente.

Le choix de Samsung pourrait toutefois être observé avec davantage d’attention en raison du positionnement du Galaxy S27 Ultra. Sur un appareil situé au sommet de la gamme traditionnelle du constructeur, réserver 16 Go à la seule version 1 To pourrait donner l’impression que la mémoire devient une caractéristique premium artificiellement liée au stockage.

Tout dépendra alors de la différence tarifaire entre les configurations et des besoins réels des fonctions Galaxy AI prévues pour cette génération.

Samsung semble privilégier la batterie plutôt que la mémoire

La mémoire pourrait stagner, mais d’autres composants de la série Galaxy S27 semblent au contraire évoluer. De précédentes informations concernant les batteries indiquent notamment que Samsung pourrait enfin augmenter la capacité du Galaxy S27 Ultra. Une batterie certifiée avec une capacité nominale de 5 534 mAh a récemment été associée au modèle, ce qui pourrait correspondre à une capacité typique commercialisée autour de 5 700 mAh. Le Galaxy S27 Pro pourrait de son côté disposer d’une batterie nominale de 5 087 mAh, potentiellement commercialisée autour de 5 200 mAh.

Ces chiffres restent à confirmer et la distinction entre capacité nominale et capacité typique est importante. Ils montrent néanmoins que Samsung pourrait avoir choisi de concentrer une partie de son budget matériel sur des améliorations plus directement perceptibles au quotidien.

Pour beaucoup d’utilisateurs, quelques centaines de milliampères-heures supplémentaires auront probablement davantage d’impact qu’un passage de 12 à 16 Go de RAM rarement exploités entièrement. C’est tout l’enjeu de la prochaine génération : déterminer quelles caractéristiques méritent réellement d’augmenter alors que le coût des composants ne permet plus de faire progresser simultanément chaque ligne de la fiche technique.

Une absence d’évolution qui pourrait finalement être très calculée

Il serait facile de présenter le maintien de 12 Go de RAM comme un simple manque d’ambition. La réalité pourrait être plus stratégique. Samsung doit construire quatre smartphones capables de rester compétitifs tout en contrôlant leur coût de production dans un environnement où la mémoire devient sensiblement plus chère. Ajouter 16 Go à toute la gamme améliorerait incontestablement la fiche technique, mais l’intérêt immédiat pour la majorité des utilisateurs resterait limité.

La situation pourrait évidemment changer si Galaxy AI commence à exécuter localement des modèles beaucoup plus exigeants. Dans ce cas, la version 16 Go du S27 Ultra pourrait bénéficier d’un avantage qui dépasse le simple multitâche.

Il faudra également connaître les prix avant de juger réellement ce compromis. Conserver les mêmes capacités de mémoire tout en augmentant fortement les tarifs serait beaucoup plus difficile à défendre qu’une configuration stable permettant précisément de limiter une hausse.

La génération Galaxy S27 pourrait ainsi illustrer une nouvelle réalité du marché premium : les constructeurs ne peuvent plus augmenter chaque chiffre indéfiniment. Avec des composants plus coûteux et une IA toujours plus gourmande, le véritable exercice d’ingénierie consiste désormais autant à choisir ce qui ne doit pas évoluer qu’à décider ce qui mérite une mise à niveau.