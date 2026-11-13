Apple pourrait profiter du 20e anniversaire de l’iPhone, en septembre 2027, pour présenter l’une des évolutions les plus importantes de son smartphone depuis l’arrivée de l’iPhone X en 2017. Les futurs modèles, qui pourraient être commercialisés sous les noms iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max, feraient l’objet d’une refonte esthétique majeure, accompagnée de changements importants au niveau de l’écran, des boutons et des composants internes.

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Selon une synthèse détaillée publiée par MacRumors, plusieurs technologies ambitieuses seraient actuellement à l’étude. L’objectif serait de proposer un appareil presque entièrement constitué de verre en façade, avec des commandes tactiles et des composants conçus pour améliorer les performances, la photographie et les capacités d’intelligence artificielle.

Un écran incurvé sur quatre côtés pour un iPhone presque sans bordures

Le changement le plus visible concernerait la façade. Apple travaillerait sur un verre incurvé sur ses quatre côtés, qui permettrait de masquer ou de réduire visuellement le cadre métallique. Une fois le smartphone en main, l’écran donnerait ainsi l’impression de s’étendre presque jusqu’aux extrémités de l’appareil.

Les premières dimensions évoquées seraient d’environ 6,41 pouces pour l’iPhone 20 Pro et 6,96 pouces pour le modèle Pro Max. Ce dernier pourrait être commercialisé avec une diagonale présentée comme proche de 7 pouces.

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Cette évolution rappellerait l’importance du passage à l’écran bord à bord introduit avec l’iPhone X. Mais Apple chercherait cette fois à aller plus loin en réduisant encore les éléments visibles autour de l’affichage.

Des boutons à semi-conducteurs sans mécanisme physique

L’autre évolution importante concernerait les commandes physiques. Les boutons latéraux, ceux du volume, le bouton Action et le Camera Control pourraient tous adopter une technologie à semi-conducteurs. Contrairement aux boutons traditionnels, ces commandes ne se déplaceraient plus mécaniquement. Des capteurs de pression détecteraient les interactions, tandis que des moteurs haptiques reproduiraient la sensation d’un clic sous le doigt.

Les commandes conserveraient leur emplacement actuel, mais leur fonctionnement serait entièrement différent. Cette architecture pourrait améliorer la résistance à l’eau et donner au smartphone une construction plus homogène.

Apple a déjà expérimenté des technologies similaires avec le bouton principal de l’iPhone 7 et les trackpads Force Touch de ses MacBook. Leur généralisation à l’ensemble des commandes d’un iPhone représenterait toutefois une évolution beaucoup plus importante.

Face ID et caméra frontale sous l’écran : le grand défi d’Apple

Apple étudierait également l’intégration de Face ID directement sous l’écran, ainsi qu’une caméra frontale invisible. Si ces deux technologies étaient prêtes à temps, l’iPhone pourrait se débarrasser de toutes les découpes visibles dans sa dalle.

Mais leur arrivée dès 2027 reste incertaine. Plusieurs informations évoquent la possibilité qu’Apple conserve un poinçon plus discret ou une découpe de type Dynamic Island si la qualité de la caméra sous l’écran ne répond pas suffisamment aux exigences de la marque.

De nouvelles dalles OLED développées avec Samsung seraient également en préparation. Certaines technologies de fabrication avancées, notamment le procédé Color Filter on Encapsulation, pourraient toutefois ne pas être disponibles à temps pour cette génération.

La disparition complète de la Dynamic Island reste donc l’un des éléments les plus incertains de cette future évolution.

Une puce A21 Pro gravée en 2 nm et davantage de mémoire pour l’IA

Sous le capot, les iPhone 20 Pro pourraient embarquer une deuxième génération de puces gravées en 2 nm : l’A21 Pro. Apple étudierait également une architecture intégrant de la mémoire DRAM empilée verticalement. Cette approche pourrait augmenter la bande passante mémoire et améliorer les performances des traitements exécutés directement sur l’appareil, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle.

La photographie pourrait également bénéficier d’une évolution importante. Apple développerait son propre capteur d’image empilé intégrant la technologie LOFIC, susceptible d’offrir jusqu’à 20 diaphragmes de plage dynamique. Une telle capacité permettrait de mieux gérer les scènes présentant de forts écarts entre les zones très lumineuses et les parties sombres.

Les batteries pourraient elles aussi évoluer grâce à l’utilisation d’anodes en silicium, une technologie permettant d’augmenter la densité énergétique sans nécessairement accroître leur encombrement. Enfin, Apple travaillerait sur une troisième génération de modem cellulaire conçu en interne, avec des améliorations attendues pour les performances réseau et certaines fonctions de connectivité liées à l’IA.

Un anniversaire qui pourrait marquer un nouveau départ pour l’iPhone

L’ensemble de ces technologies dessine un projet particulièrement ambitieux. Apple chercherait à transformer simultanément l’apparence de son smartphone, son interface physique et plusieurs composants essentiels à son fonctionnement.

Il convient néanmoins de rester prudent. Les technologies de caméra et de Face ID sous l’écran ont déjà rencontré des difficultés et leur intégration dans un produit commercialisable a pu être repoussée. Les procédés de fabrication des écrans et les nouvelles architectures de composants pourraient également évoluer d’ici 2027.

La convergence de plusieurs rapports autour d’une refonte majeure laisse toutefois penser qu’Apple envisage bien le 20e anniversaire de l’iPhone comme une occasion particulière. Si une partie de ces innovations se concrétise, les iPhone 20 Pro pourraient représenter un tournant comparable à celui de l’iPhone X, dix ans plus tôt.