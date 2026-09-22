Apple préparerait une transformation importante du design de l’iPhone pour 2027, année qui marquera les vingt ans du premier modèle. Un nouveau rendu publié par Ice Universe, construit à partir des dernières fuites, imagine ainsi un iPhone 20 Pro presque entièrement recouvert par son écran, avec des bordures pratiquement invisibles et une Dynamic Island considérablement réduite.

Cette visualisation reste évidemment spéculative et ne constitue pas une image provenant d’Apple. Elle permet néanmoins de matérialiser plusieurs informations apparues ces derniers mois autour de cette génération anniversaire, qui pourrait également abandonner l’appellation iPhone 19 si Apple décide effectivement de passer directement à l’iPhone 20.

Un écran qui viendrait épouser les quatre côtés de l’iPhone

La transformation la plus spectaculaire concernerait la face avant. Apple travaillerait sur un écran légèrement incurvé sur ses quatre côtés afin de donner l’impression que la dalle se prolonge jusqu’aux extrémités du châssis.

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L’idée rappelle forcément certains smartphones Android ayant expérimenté les écrans fortement incurvés, notamment les anciens Galaxy Edge de Samsung. L’approche envisagée par Apple serait toutefois différente : la courbure resterait suffisamment contrôlée pour éviter de déformer le contenu affiché et servirait principalement à faire disparaître visuellement les bordures.

Les premières informations évoquent ainsi une conception dite « quad-curved », avec une dalle qui suivrait légèrement les quatre côtés de l’appareil. Le rendu d’Ice Universe traduit cette idée par une façade donnant presque l’impression d’être constituée d’une seule surface continue.

Apple aurait par ailleurs travaillé avec ses fournisseurs d’écrans sur différentes solutions permettant d’obtenir cette esthétique sans dégrader la luminosité ou la lisibilité. À ce stade du développement, plusieurs prototypes peuvent cependant coexister et rien ne garantit que la conception actuellement testée soit celle retenue pour la production.

Le changement serait néanmoins cohérent avec le caractère symbolique de cette génération. Pour le dixième anniversaire de l’iPhone, Apple avait utilisé l’iPhone X pour abandonner le bouton Home et généraliser une façade largement occupée par l’écran. Vingt ans après le premier iPhone, la disparition presque complète des bordures constituerait une évolution visuelle comparable.

La Dynamic Island pourrait survivre, mais sous une forme beaucoup plus discrète

La disparition totale des découpes d’écran paraît en revanche de moins en moins certaine. Plusieurs rumeurs antérieures avaient laissé entendre qu’Apple souhaitait dissimuler à la fois la caméra frontale et les composants de Face ID sous la dalle. Une telle architecture aurait permis d’obtenir un écran totalement dépourvu de Dynamic Island ou de poinçon visible.

Les informations les plus récentes décrivent désormais une solution plus prudente. La Dynamic Island pourrait être fortement réduite, voire remplacée par un simple poinçon pour la caméra frontale, tandis qu’une partie des composants nécessaires à Face ID serait placée sous l’écran.

Ce scénario marquerait malgré tout une évolution importante par rapport aux générations actuelles. L’iPhone 18 Pro a déjà réduit l’espace occupé par la Dynamic Island grâce à une intégration plus poussée des composants de reconnaissance faciale. L’iPhone 20 Pro pourrait poursuivre cette miniaturisation jusqu’à rendre la découpe beaucoup moins présente visuellement.

Les fuites restent toutefois contradictoires sur ce point. Certains rapports ont évoqué une caméra et Face ID entièrement dissimulés, tandis que d’autres prototypes conserveraient une ouverture visible. À plus d’un an d’une éventuelle commercialisation, il serait donc prématuré de considérer l’une de ces configurations comme définitive.

Cette hésitation montre surtout la difficulté technique du projet. Placer une caméra sous une dalle OLED tout en conservant une bonne qualité photographique implique de faire traverser suffisamment de lumière à travers les pixels. Face ID ajoute une contrainte supplémentaire puisqu’il repose sur plusieurs composants optiques et infrarouges dont le fonctionnement ne doit pas être perturbé par l’écran.

Les iPhone 20 Pro et Pro Max gagneraient également quelques millimètres

La nouvelle génération pourrait aussi accompagner cette transformation visuelle d’une légère augmentation de la diagonale. D’après les informations actuellement disponibles, l’iPhone 20 Pro passerait d’environ 6,27 à 6,41 pouces, tandis que l’iPhone 20 Pro Max évoluerait d’environ 6,86 à 6,96 pouces. Des dimensions qui rapprocheraient encore davantage le grand modèle de la barre symbolique des 7 pouces.

Les définitions évoquées, autour de 2 686 × 1 236 pixels pour le Pro et 2 912 × 1 340 pixels pour le Pro Max, suggèrent toutefois qu’Apple chercherait à conserver une densité proche de celle de ses modèles actuels. Il s’agirait donc davantage d’une évolution de la surface d’affichage et du design que d’une course à la résolution.

La disparition visuelle des bordures pourrait aussi permettre d’absorber une partie de cette augmentation sans faire progresser les dimensions du châssis dans les mêmes proportions. C’est précisément l’un des intérêts d’une façade réellement bord à bord : augmenter la surface utile sans transformer mécaniquement le smartphone en appareil beaucoup plus encombrant.

Une autre rumeur évoque parallèlement une batterie pouvant approcher 6 000 mAh sur l’iPhone 20 Pro Max. Cette information reste particulièrement précoce et aucune capacité définitive n’est connue. Les choix concernant la densité énergétique, l’épaisseur du châssis et l’architecture interne peuvent encore évoluer considérablement avant la production.

L’iPhone anniversaire pourrait privilégier le réalisme à l’écran totalement invisible

Le nouveau rendu illustre finalement un changement intéressant dans les attentes autour de l’iPhone 20 Pro. Les premières rumeurs décrivaient un appareil presque conceptuel : écran couvrant entièrement la façade, aucune découpe visible et composants biométriques totalement dissimulés. Les informations plus récentes dessinent un produit toujours ambitieux, mais probablement plus proche des contraintes industrielles d’un smartphone commercialisé à grande échelle.

Une petite ouverture au sommet de l’écran peut sembler décevante face à la promesse d’une dalle totalement ininterrompue. Elle permettrait toutefois à Apple de préserver la qualité de la caméra frontale tout en déplaçant progressivement le reste des capteurs sous l’écran.

La stratégie serait finalement assez typique de l’évolution de l’iPhone. Apple préfère généralement attendre qu’une technologie puisse être produite à grande échelle avec un niveau de fiabilité et de qualité suffisamment élevé plutôt que de poursuivre uniquement l’effet visuel.

Le véritable changement pourrait donc venir moins de la disparition absolue de toutes les ouvertures que de l’impression générale créée par la façade. Avec des bordures presque invisibles, une légère courbure sur les quatre côtés et une Dynamic Island fortement miniaturisée, l’iPhone 20 Pro pourrait déjà paraître très différent des générations précédentes.

2027 pourrait devenir pour Apple ce que 2017 avait été avec l’iPhone X

Le contexte anniversaire donne évidemment davantage de poids à ces rumeurs. Le premier iPhone ayant été lancé en 2007, Apple dispose en 2027 d’une occasion rare de marquer une rupture esthétique avec les générations précédentes. L’iPhone X avait joué exactement ce rôle dix ans plus tôt. Il avait introduit Face ID, supprimé le bouton Home et imposé un nouveau langage visuel qui a ensuite servi de base à pratiquement tous les iPhone haut de gamme des années suivantes.

L’iPhone 20 Pro pourrait inaugurer une nouvelle phase, centrée cette fois sur l’effacement progressif des éléments visibles de la façade. Bordures, capteurs et ouvertures seraient repoussés vers les extrémités ou dissimulés sous l’écran jusqu’à ne laisser, à terme, qu’une surface d’affichage.

Reste à déterminer jusqu’où Apple pourra aller dès 2027. Les dimensions d’écran, la forme de la dalle et surtout l’intégration de Face ID et de la caméra frontale peuvent encore évoluer avant la finalisation du produit. Même le nom « iPhone 20 » et l’éventuel saut de l’iPhone 19 doivent encore être considérés avec prudence tant qu’Apple ne les a pas officialisés.

L’iPhone du vingtième anniversaire ne sera donc peut-être pas encore ce rectangle de verre parfaitement uniforme imaginé par certaines premières rumeurs. Mais si Apple parvient réellement à faire disparaître presque toutes les bordures tout en réduisant la Dynamic Island à sa plus simple expression, 2027 pourrait tout de même représenter la plus importante transformation de la face avant de l’iPhone depuis l’iPhone X.