Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Honor s’apprête à présenter sa nouvelle gamme Honor 700 en Chine. À quelques heures de l’événement prévu demain, une fuite détaille les caractéristiques techniques des trois modèles : Honor 700, Honor 700S et Honor 700 Pro. Elle révèle notamment une configuration commune assez inhabituelle, avec une batterie de 9 000 mAh et un écran secondaire intégré au dos.

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Les informations publiées sur Weibo par le leaker Experience More complètent les premiers éléments dévoilés par Honor la semaine dernière, notamment sur le design de cette nouvelle génération. Les trois smartphones partageraient plusieurs caractéristiques, malgré des différences importantes au niveau du processeur, de la photographie et de la recharge.

Un écran arrière et une batterie de 9 000 mAh sur les trois modèles

Selon cette fuite, les Honor 700, 700S et 700 Pro embarqueraient tous un écran principal de 6,57 pouces. Celui-ci serait entouré de bordures LIPO de seulement 0,98 mm sur les quatre côtés. Les trois appareils disposeraient également d’un écran secondaire de 1,72 pouce à l’arrière.

Cette dalle arrière doit permettre d’afficher des widgets horaires et des animations. Elle pourrait aussi servir de retour vidéo en direct lors de selfies réalisés avec les capteurs photo principaux, une utilisation mise en avant par Honor dans ses visuels promotionnels.

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Autre caractéristique commune : une batterie de 9 000 mAh, accompagnée d’une recharge filaire de 80 W. Ces capacités concordent avec les informations précédemment apparues dans les certifications chinoises 3C.

Honor 700 : un Snapdragon 8 s Gen 4 et un téléobjectif périscopique

Le Honor 700 standard serait animé par le Snapdragon 8 s Gen 4 de Qualcomm. Sa partie photo reposerait sur un capteur principal de 200 mégapixels, associé à un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

Le smartphone prendrait également en charge un téléconvertisseur externe, un accessoire destiné à étendre les possibilités de zoom. Cette compatibilité avait déjà été évoquée dans une précédente fuite consacrée à la gamme.

Honor 700S : un modèle plus accessible avec Snapdragon 7 Gen 4

Le Honor 700S occuperait une position inférieure dans la gamme. Il serait équipé d’un Snapdragon 7 Gen 4, tout en conservant le capteur principal de 200 mégapixels.

La différence se ferait surtout sentir sur le module photo : ce modèle ferait l’impasse sur le téléobjectif périscopique. Il conserverait néanmoins les deux caractéristiques communes les plus marquantes de la série, à savoir la batterie de 9 000 mAh et la recharge filaire de 80 W.

Honor 700 Pro : le Snapdragon 8 Gen 5 et la recharge sans fil 50 W

Au sommet de la gamme, le Honor 700 Pro intégrerait le Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm. Son équipement photo serait proche de celui du Honor 700, avec un capteur principal de 200 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Il serait lui aussi compatible avec le téléconvertisseur externe.

Le modèle Pro se distinguerait toutefois par une option supplémentaire : la recharge sans fil de 50 W, en complément de la recharge filaire de 80 W. Il serait ainsi le seul des trois smartphones à proposer cette possibilité.

Un lancement imminent, mais des prix encore inconnus

Cette fuite dessine une gamme relativement cohérente, articulée autour d’un écran secondaire, d’une très grosse batterie et d’un capteur principal de 200 mégapixels. Les différences entre les modèles reposeraient principalement sur leur plateforme Qualcomm, leurs capacités de zoom et les options de recharge.

Honor n’a toutefois pas encore confirmé l’intégralité de ces caractéristiques ni communiqué les prix des trois smartphones. La marque n’a pas non plus précisé si la série Honor 700 serait commercialisée en dehors de la Chine. La présentation prévue demain devrait permettre d’en savoir davantage sur ces différents points.