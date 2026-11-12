Jensen Huang pourrait être confronté à une crise majeure à la tête de Nvidia. Selon le Wall Street Journal, le conseil d’administration du géant des semi-conducteurs préparerait son éviction après la publication d’un article du New York Times évoquant une seconde relation extraconjugale présumée.

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Cette nouvelle affaire intervient quelques jours seulement après que le dirigeant aurait reconnu une relation distincte avec une femme soupçonnée d’espionnage au profit de la Chine.

Le dossier complet Dossier Affaire Jensen Huang : Nvidia, Megaspeed et les puces vers la Chine

D’après le New York Times, cette seconde relation présumée concernerait Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée du secteur de la santé et donc rattachée à la hiérarchie de Jensen Huang. Le conseil d’administration pourrait se réunir dès aujourd’hui pour examiner l’avenir du PDG au sein de l’entreprise, selon le Wall Street Journal.

Une seconde affaire présumée impliquant une dirigeante de Nvidia

Selon deux sources anonymes citées par le New York Times, Jensen Huang et Kimberly Powell auraient été aperçus ensemble dans un hôtel de San José, en Californie, pendant la conférence développeurs GTC de Nvidia, en mars. Les deux personnes seraient mariées à d’autres partenaires. Le quotidien américain précise toutefois ne pas avoir eu accès à la vidéo qui aurait permis de documenter cette rencontre.

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Des rumeurs concernant une éventuelle relation entre les deux responsables circuleraient depuis longtemps au sein de Nvidia, selon une source anonyme citée par CNBC. Cette source évoquerait notamment le parcours professionnel de Kimberly Powell, qui ne disposerait pas d’une formation dans les domaines de la santé ou des sciences.

Cet élément ne constitue toutefois pas, en lui-même, une preuve d’une relation personnelle ou d’un quelconque manquement professionnel.

Nvidia sous pression après les révélations

Ces informations s’ajoutent à une première affaire évoquée au cours du week-end. Jensen Huang et Nvidia auraient confirmé l’existence d’une relation extraconjugale avec Alice Huang, dirigeante de Megaspeed, également soupçonnée d’espionnage au profit de la Chine. Une enquête aurait ensuite été engagée.

Nvidia a indiqué avoir mandaté Joon H. Kim, ancien procureur fédéral américain, ainsi que le cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, pour prendre en charge ce dossier. Les nouvelles informations concernant Kimberly Powell pourraient toutefois accélérer les décisions du conseil d’administration, avant même que cette enquête ne livre ses conclusions.

L’impact sur les marchés a été immédiat : l’action Nvidia a perdu plus de 7 % lors des échanges après la clôture de Wall Street mercredi. Cette réaction intervient alors que l’entreprise occupe une position centrale dans l’industrie mondiale de l’intelligence artificielle et que Jensen Huang reste l’une de ses figures publiques les plus emblématiques.

Une communication de crise déjà préparée ?

Selon Wired, Jensen Huang avait fait appel l’année dernière à Heller, une agence spécialisée dans la communication de crise, notamment connue pour son expérience dans la gestion de scandales sexuels impliquant des personnalités publiques. Son fondateur aurait notamment conseillé l’ancien élu Anthony Weiner et l’écrivain Jeffrey Toobin, tous deux confrontés à une forte exposition médiatique.

Pour Nvidia, la priorité est désormais de gérer les conséquences de ces révélations tout en préservant la confiance des investisseurs, des salariés et de ses partenaires.

À ce stade, aucune décision officielle concernant le maintien ou le départ de Jensen Huang n’a été annoncée. Les informations sur une éventuelle éviction reposent sur les éléments rapportés par le Wall Street Journal et le New York Times. Le conseil d’administration devra notamment déterminer la suite à donner aux enquêtes et aux accusations relayées par la presse.