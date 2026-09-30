À peine la série Magic 9 lancée, Honor aurait déjà plusieurs nouveaux smartphones dans les cartons pour la fin de l’année. Selon une fuite publiée par le leaker Digital Chat Station, le constructeur chinois préparerait notamment une nouvelle série Honor 700 Pro, un modèle X de milieu de gamme ainsi que deux appareils au format particulièrement original.

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Le plus intrigant serait sans doute le Honor 700 Pro, qui pourrait intégrer directement dans son dos un écran secondaire de 1,72 pouce, accompagné d’un appareil photo principal de 200 mégapixels.

Le Honor 700 Pro aurait un écran directement intégré au dos

D’après Digital Chat Station, le futur Honor 700 Pro disposerait d’un écran arrière natif, intégré directement au panneau arrière du smartphone. Une précédente fuite évoquait justement une dalle secondaire de 1,72 pouce, tandis que l’écran principal mesurerait 6,57 pouces avec une définition 1,5K.

L’idée n’est pas totalement nouvelle chez Honor. Le Honor 600 Pro avait déjà expérimenté un petit écran magnétique pouvant se fixer à l’arrière du téléphone et servir notamment de télécommande. Avec le 700 Pro, Honor pourrait donc intégrer directement cette approche dans le smartphone.

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Le module photo serait également ambitieux avec un capteur principal de 200 mégapixels. Le chanteur et acteur chinois Xiao Zhan serait par ailleurs associé à la promotion du produit, toujours selon la fuite.

Une potentielle sortie avant la fin de l’année

Le calendrier évoqué correspondrait aux habitudes de lancement de Honor en Chine. La série Honor 700 Pro pourrait ainsi être présentée en novembre ou décembre, même si aucune date officielle n’a été communiquée.

Pour l’instant, ce modèle semble être le plus proche d’une commercialisation parmi les différents appareils évoqués. Il faudra toutefois attendre les annonces de Honor pour confirmer le design, les caractéristiques et surtout le rôle exact de l’écran arrière.

Un nouveau modèle X avec une batterie gigantesque ?

Honor préparerait également un nouveau smartphone de sa gamme X. Digital Chat Station évoque cette fois un appareil équipé d’un écran de 7 pouces et d’une batterie particulièrement imposante.

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La capacité exacte n’a pas été communiquée. Une autre information intéressante concerne toutefois une cellule dont Honor aurait commencé la production d’essai et dont la capacité serait généralement située autour de 12 000 mAh.

Il est tentant de faire le rapprochement entre cette batterie et le futur modèle X, mais rien ne permet actuellement de confirmer qu’elle sera effectivement utilisée dans ce smartphone. Il s’agit donc d’une hypothèse, et non d’une caractéristique confirmée.

Deux smartphones au format encore plus atypique

Les deux autres appareils en développement sont encore plus mystérieux. Honor travaillerait notamment sur un smartphone pliable au format large, un projet déjà apparu dans plusieurs fuites.

Une précédente information évoquait pour ce modèle une configuration particulièrement ambitieuse avec un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, une batterie de 7 000 mAh et un capteur photo principal de 200 mégapixels.

Honor préparerait parallèlement un autre appareil large, mais cette fois avec un châssis traditionnel non pliable. Sa particularité serait de prendre en charge un écran enroulable.

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Pour l’instant, Digital Chat Station n’a pas donné davantage de détails sur cette technologie. On ignore donc comment fonctionnerait concrètement le mécanisme d’enroulement, quelle partie de l’écran pourrait être déployée ou même si le projet arrivera effectivement jusqu’à la commercialisation.

Honor multiplie les expérimentations

Ces différentes fuites montrent surtout que Honor semble explorer plusieurs formats pour ses futurs smartphones : écran secondaire intégré, très grande batterie, pliable grand format et même écran enroulable. Mais, il convient de rester prudent. Honor n’a confirmé aucun de ces appareils, et les caractéristiques comme les calendriers proviennent de sources non officielles.

Le Honor 700 Pro paraît être le candidat le plus proche d’une présentation officielle. Si les informations se vérifient, son écran arrière intégré et son capteur de 200 mégapixels pourraient en faire l’un des smartphones les plus atypiques de la fin d’année.