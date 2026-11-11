X poursuit sa transformation en plateforme de création vidéo. Le réseau social vient d’introduire une fonctionnalité permettant de découper directement des séquences dans les vidéos publiées sur la plateforme, sans avoir à les télécharger ni à passer par un logiciel de montage externe. L’objectif est double : simplifier le partage d’extraits et mieux valoriser le travail des créateurs originaux.

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Jusqu’à présent, partager un passage précis d’une vidéo publiée sur X nécessitait plusieurs manipulations. Il fallait télécharger le contenu, le découper à l’aide d’une application tierce, puis publier le nouvel extrait. Cette méthode avait un inconvénient majeur : le créateur de la vidéo originale risquait de perdre la visibilité et la reconnaissance associées à son contenu, sans nécessairement percevoir de revenus lorsque l’extrait rencontrait le succès.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, chaque extrait renvoie désormais les spectateurs vers la vidéo d’origine. Le créateur peut ainsi toucher une audience supplémentaire et gagner de nouveaux abonnés. X prévoit également une possibilité de rémunération pour les deux parties : la personne qui réalise l’extrait et l’auteur de la vidéo initiale peuvent tous deux percevoir des revenus dans le cadre du programme Original Content Rewards.

Le découpage intégré est soumis à plusieurs conditions. Il fonctionne uniquement avec les vidéos préenregistrées d’une durée minimale de deux minutes. Les extraits doivent durer entre 5 et 60 secondes et ne peuvent pas représenter plus de 30 % de la vidéo originale.

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Cette limite évolue donc selon la durée du contenu. Une vidéo de deux minutes permet de créer un extrait de 36 secondes maximum, tandis qu’une vidéo de plus de 3 minutes et 20 secondes autorise l’utilisation de la durée maximale de 60 secondes.

Pour créer un extrait, il suffit d’appuyer sur l’icône de republication d’une vidéo, puis de sélectionner l’option « Clip video ». Une interface de découpage permet ensuite de choisir le passage souhaité en déplaçant les poignées de sélection. Si la durée dépasse la limite autorisée, X affiche une notification. L’utilisateur peut alors appuyer sur « Next », ajouter un commentaire et publier son extrait.

Les vidéos diffusées en direct ne sont toutefois pas encore compatibles avec cette fonctionnalité. Allegra Jacchia, responsable produit des créateurs chez X, a indiqué que cette prise en charge était prévue prochainement, sans communiquer de calendrier précis.

X veut faire des créateurs vidéo un moteur de sa plateforme

Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie plus large. X multiplie les initiatives pour renforcer son offre vidéo, notamment avec la prise en charge de contenus longs, comme les podcasts d’une heure, et la possibilité de réaliser des vidéos de réaction directement depuis l’application.

En facilitant la création et le partage d’extraits, la plateforme cherche à encourager la circulation des contenus tout en conservant un lien avec leurs auteurs. Le mécanisme de rémunération constitue un autre levier pour inciter les utilisateurs à produire et à diffuser des séquences populaires, sans déconnecter celles-ci de leur source.

Reste à voir si cette approche permettra à X de s’imposer durablement comme une plateforme de création vidéo. La simplicité du découpage et la redistribution des revenus pourraient séduire les créateurs, à condition que les règles de monétisation et l’attribution des contenus soient suffisamment transparentes.