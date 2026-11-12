Oura franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de santé connectée. Le fabricant de bagues intelligentes a annoncé mardi l’acquisition de Counsel Health, une entreprise spécialisée dans les soins primaires assistés par l’intelligence artificielle, pour un montant de 625 millions de dollars.

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Cette opération doit permettre à Oura de dépasser le suivi des données physiologiques pour proposer un accès plus direct à des services médicaux personnalisés.

Counsel Health associe une interface médicale conversationnelle alimentée par l’IA à l’intervention de médecins agréés. Son service est déjà intégré à l’application Oura depuis juin. Les utilisateurs peuvent y solliciter des conseils médicaux personnalisés auprès de l’IA, puis échanger avec un médecin lorsque leur situation le nécessite, sans quitter l’application.

Avec cette acquisition, les deux entreprises souhaitent approfondir leur partenariat et développer une offre couvrant plusieurs domaines : la prévention, les soins aigus, les spécialités médicales et le suivi des maladies chroniques. Oura entend ainsi faire évoluer son application vers une plateforme plus complète, capable de relier les données collectées par ses appareils à des parcours de soins.

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De la mesure des données à l’accompagnement médical

Jusqu’à présent, Oura s’est principalement distingué grâce à ses bagues connectées et à l’analyse de données comme le sommeil, l’activité et différents indicateurs physiologiques. L’intégration de Counsel Health ouvre une nouvelle perspective : transformer ces informations en éléments de contexte utiles aux professionnels de santé.

« Oura aide ses membres à comprendre leur physiologie et, avec Counsel, ils peuvent agir sur leur santé pour répondre à différents besoins, des questions rapides et prescriptions aux résultats d’analyses, aux soins chroniques et aux orientations médicales », explique Tom Hale, PDG d’Oura, dans le communiqué annonçant l’opération.

Pour Counsel Health, l’intérêt réside notamment dans l’accès à des données longitudinales et à des indicateurs physiologiques objectifs. Son directeur général, Muthu Alagappan, souligne que ces informations peuvent aider les médecins à disposer d’un contexte plus précis pour accompagner les patients. Il insiste également sur le maintien d’une supervision médicale, les décisions cliniques devant rester entre les mains des professionnels de santé.

Muthu Alagappan rejoindra Oura en tant que directeur clinique de l’IA (Chief Clinical AI Officer). Selon Bloomberg, les quelque 70 employés de Counsel Health intégreront également l’entreprise.

Oura cherche de nouveaux relais de croissance

Cette acquisition intervient alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des bagues connectées. Si Oura a longtemps occupé une position dominante, des acteurs comme RingConn et Ultrahuman cherchent désormais à gagner du terrain. L’entreprise doit donc continuer à enrichir son offre pour conserver son avance et élargir ses sources de revenus.

Le rachat de Counsel Health s’inscrit dans cette logique de diversification. Oura ne souhaite plus seulement aider ses utilisateurs à observer leur état de santé, mais aussi leur donner accès à des services permettant d’agir en conséquence. L’entreprise précise par ailleurs que Counsel continuera à servir ses partenaires professionnels actuels et futurs, avec l’ambition de rendre son modèle de soins assistés par l’IA accessible au-delà de la seule communauté Oura.

Counsel Health avait levé 25 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A en 2025, mené par Andreessen Horowitz (a16z) et GV. Selon les estimations de PitchBook, la société avait obtenu un total de 36 millions de dollars avant son rachat.

Une acquisition après le report de l’introduction en Bourse

L’opération intervient quelques semaines après qu’Oura a reporté sine die son projet d’introduction en Bourse, qui aurait pu atteindre 2,2 milliards de dollars. L’entreprise avait alors invoqué l’incertitude régnant sur le marché des IPO.

Ses résultats financiers témoignent toutefois d’une croissance soutenue. Pour le trimestre clos le 30 septembre, Oura indique que son chiffre d’affaires a progressé de 153 % sur un an, pour atteindre 533 millions de dollars. Sur l’ensemble de son exercice fiscal 2026, les revenus se sont élevés à environ 1,75 milliard de dollars, soit une hausse annuelle de 92 %.

La société avait atteint une valorisation de 11 milliards de dollars après une levée de fonds de 900 millions de dollars en octobre 2025. Le rachat de Counsel Health, pour 625 millions de dollars, représente désormais un investissement stratégique important dans son ambition de rapprocher objets connectés, intelligence artificielle et services médicaux.

La finalisation de l’acquisition est attendue avant la fin de l’année 2027. D’ici là, l’enjeu sera de transformer cette intégration en une offre médicale cohérente, tout en préservant la confiance des utilisateurs et la place des professionnels de santé dans les décisions cliniques.