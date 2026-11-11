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Rumeurs · Produit

Motorola Razr Flex : tout ce que l’on sait sur le premier pliable « passeport » de Motorola

Un teaser de Motorola, une page de support au nom de « razr flex – 2027 », un écran interne de 6,92 pouces et un prix vu à 1 510,90 € : voici ce qu’on sait du Razr Flex, que Motorola n’a pas annoncé. La puce comme la date de sortie se contredisent.

Lancement attendu Mi-décembre 2026 ou 2027 (non confirmé)
Rumeurs depuis Septembre 2026
Sources 5

Yohann Poiron

Smartphones

Rumeuromètre 10 rumeurs suivies, 0 tranchée
Motorola Razr Flex : le premier pliable grand format de la marque se dévoile
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 10 novembre 2026 · 3 rumeurs recensées · 5 sources citées
L'ESSENTIEL

Motorola n’a pas annoncé le Razr Flex, mais son nom apparaît sur son site de support. Les fuites décrivent un pliable large de 6,92 pouces, avec une puce encore incertaine, pour décembre 2026 ou 2027.

Pourquoi ça compte. C’est la réponse de Motorola à l’iPhone Duo et au Galaxy Z Fold 8 ; la puce, la date et le prix se contredisent encore selon les sources.

  • Motorola a teasé un pliable large le 9 septembre et son nom apparaît sur son site de support.
  • Écran interne de 6,92 pouces, écran externe de 4,97 pouces, batterie de 5 000 mAh selon les fuites.
  • Présentation en décembre 2026 ou 2027, puce incertaine, prix vu à 1 510,90 €.

Le Motorola Razr Flex serait le premier pliable « passeport » de la marque : plus large et plus court qu’un smartphone classique, avec un grand écran interne et un écran externe d’une taille proche d’un téléphone ordinaire. Il se distingue du Razr à clapet, comme du Razr Fold au format livre présenté en janvier 2026 et commercialisé en avril. Motorola n’a rien annoncé, mais le nom vient d’apparaître sur son propre site de support.

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Ce dossier réunit ce que nous avons publié depuis septembre (voir notamment la fiche technique fuitée et l’entrée Geekbench) et trie l’officiel, la fuite et la supposition. Il se compare à notre dossier Galaxy Z Fold 8, l’autre grand rival du format.

Un pliable large teasé par Motorola le 9 septembreSolide

Le jour de la présentation de l’iPhone Duo, Motorola a publié sur X une courte vidéo du Razr accompagnée de la phrase « Just wait for our next move ». On y distingue brièvement la silhouette d’un pliable plus large et plus court que le Razr Fold, comme nous l’avons décrit dans cet article. Le constructeur n’a donné ni nom, ni date, ni caractéristiques. Des croquis de design relayés par Android Headlines avaient déjà montré un pliable de ce format la veille.

Le nom « Razr Flex » apparaît sur le site de support de MotorolaPrudence

Une page intitulée « motorola razr flex – 2027 » a été repérée sur le site de support de Motorola Australie, entre le Razr 70 Ultra et le Razr Fold, comme l’a rapporté Android Authority. C’est la première apparition du nom dans la documentation de la marque. Son contenu semble toutefois provisoire : un lancement en août 2024, Android 16 à l’installation et des mises à jour de sécurité jusqu’en août 2029 sous l’intitulé « Test Security Updates ». Il s’agit vraisemblablement de données de test, et non d’une fiche définitive.

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Mi-décembre 2026 ou 2027 : le calendrier n’est pas tranchéÀ vérifier

Android Headlines, qui a fait fuiter la fiche technique fin septembre, évoque une présentation dès la mi-décembre 2026 ; GSMGoTech reprend cette fenêtre et parle de premières livraisons vers la mi-décembre. Mais la page de support porte le millésime « 2027 », ce qui a conduit certains médias à repousser le lancement à l’an prochain. Cette lecture est fragile : Motorola pourrait nommer l’appareil par année-modèle (le Geekbench cite un « Razr Flex 27 », sans confirmation de la marque), et un nom en « 2027 » n’indique pas forcément une sortie en 2027. Notre lecture, pas une information de Motorola, qui n’a communiqué aucune date.

Un écran interne de 6,92 pouces, un écran externe de 4,97 poucesPrudence

Selon la fiche fuitée par Android Headlines, l’écran interne serait un OLED de 6,92 pouces en 2 364 × 1 728 pixels, jusqu’à 165 Hz, compatible HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. L’écran externe mesurerait 4,97 pouces (1 736 × 1 140 pixels). L’appareil ferait environ 110 × 149 × 5,8 mm déplié et 12,6 mm replié, pour 215 grammes. C’est moins que les écrans internes de 7,6 pouces du Galaxy Z Fold 8 et de l’iPhone Duo : Motorola viserait un format plus compact.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou Snapdragon 8 Gen 5 ?À vérifier

Les sources se contredisent. La fiche d’Android Headlines évoque un Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’entrée Geekbench d’un « Razr Flex 27 » indique en revanche un Snapdragon 8 Gen 5, 12 Go de RAM et Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche, avec 2 669 points en monocœur et 8 837 en multicœur sous Geekbench 6. Un résultat de benchmark ne dit pas la configuration commerciale finale.

Photo, batterie, protection : une fiche détaillée mais non confirméePrudence

Le Razr Flex aurait deux capteurs arrière de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle), un zoom numérique jusqu’à 30x et deux caméras frontales de 32 mégapixels, une par écran. La batterie serait de 5 000 mAh en double cellule, avec une recharge sans fil Qi de 25 W ; la puissance de la recharge filaire n’est pas indiquée. Les fuites mentionnent aussi les certifications IP48 et IP49, un lecteur d’empreintes latéral, une touche physique dédiée à l’IA, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, l’eSIMUne eSIM est une carte SIM intégrée au téléphone : l'abonnement de l'opérateur s'y télécharge par QR code ou application, sans carte en plastique à insérer. Lire la fiche et deux coloris Pantone, Coriander et Dark Botanical Garden. Rien de tout cela n’est confirmé.

Prix : 1 510,90 € chez un revendeur, mais une fiche douteuseÀ vérifier

Un revendeur européen a référencé une configuration de 12 Go et 256 Go à 1 510,90 €, soit environ 1 690 dollars. La fiche décrivait toutefois le Razr Flex comme un clapet, alors que les fuites le présentent comme un pliable large : il peut s’agir d’un prix provisoire. À titre de repère, le Galaxy Z Fold 8 est vendu 1 999 € et l’iPhone Duo 2 339 €. Motorola n’a communiqué aucun prix.

Ce que Motorola n’a pas ditÀ vérifier

Tout. Le nom définitif, la date de présentation et de sortie, la puce, le prix, les marchés, la fiche technique et l’existence même d’une version européenne. Le seul élément venu de Motorola est un teaser vidéo sans nom ni date.

Dossier ouvert le 10 novembre 2026, à partir de nos articles depuis septembre, d’Android Headlines, d’Android Authority et de GSMGoTech. Il sera mis à jour dès que Motorola annoncera l’appareil.

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Calendrier prévisionnel

Passé
Janvier – avril 2026 Repère : le Razr Fold
  • Présenté en janvier, commercialisé en avril
  • Premier pliable au format livre de Motorola
Passé
Début septembre 2026 Des croquis de pliable large
  • Trois formats dont un « passeport »
  • Relayés par Android Headlines
Passé
9 septembre 2026 Le teaser « our next move »
  • Publié le jour de l’iPhone Duo
  • Silhouette plus large et plus courte que le Razr Fold
Passé
29 septembre 2026 La fiche technique fuite
  • Nom interne Razr Flex, nom de code Parker
  • Présentation possible mi-décembre
Passé
21 octobre 2026 Une entrée Geekbench « Razr Flex 27 »
  • Snapdragon 8 Gen 5, 12 Go de RAM, Android 17
  • 2 669 points en monocœur, 8 837 en multicœur
Passé
Début novembre 2026 Une page de support et un prix chez un revendeur
  • Page « motorola razr flex – 2027 » à contenu provisoire
  • 12 Go + 256 Go à 1 510,90 €, fiche douteuse
Prochain rendez-vous
Mi-décembre 2026 Présentation possible
  • Selon Android Headlines, non confirmé par Motorola
  • Le millésime « 2027 » laisse un doute
À venir
2027 Lancement si la page de support fait foi
  • Hypothèse de certains médias
  • Aucune date communiquée

Ce qui change

10 critères
Critère Version actuelle Motorola Razr Flex
Format Clapet (Razr 70) ou livre étroit (Razr Fold) Pliable « passeport », large et court Rumeur Android Headlines
Nom Razr 70, Razr Fold Razr Flex (Razr Flex 2027 / 27) Rumeur Page de support Motorola (Australie)
Écran interne Non précisé OLED 6,92 pouces, 165 Hz Rumeur Android Headlines
Écran externe Non précisé OLED 4,97 pouces Rumeur Android Headlines
Puce Non précisé Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou Snapdragon 8 Gen 5 (contradictoire) Rumeur Android Headlines, Geekbench
Mémoire Non précisé 12 Go de RAM, 256 Go Rumeur Android Headlines, Geekbench
Batterie Non précisé 5 000 mAh, Qi 25 W Rumeur Android Headlines
Photo Non précisé 50 Mpx + 50 Mpx, deux caméras frontales de 32 Mpx Rumeur Android Headlines
Prix Non précisé Environ 1 510,90 € (fiche de revendeur) Rumeur Revendeur européen (relayé par GSMGoTech)
Date de présentation Non précisé Mi-décembre 2026 ou 2027 Rumeur Android Headlines, page de support

Rumeuromètre du dossier : Rumeur · 10. Toutes les rumeurs suivies

Sources & confiance

5 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Motorola Communication officielle Très fiable Teaser du 9 septembre, page de support, aucune annonce
Android Headlines Média spécialisé À vérifier Croquis de design, fiche technique, mi-décembre
Android Authority Média spécialisé Fiable Page de support Motorola
GSMGoTech Média spécialisé À vérifier Synthèse du 9 novembre, prix du revendeur
Geekbench Fiabilité : 1/1 confirmées Base de benchmarks À vérifier Entrée « Razr Flex 27 » : Snapdragon 8 Gen 5, 12 Go

Questions fréquentes

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