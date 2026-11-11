Pourquoi ça compte. C’est la réponse de Motorola à l’iPhone Duo et au Galaxy Z Fold 8 ; la puce, la date et le prix se contredisent encore selon les sources.

Motorola n’a pas annoncé le Razr Flex, mais son nom apparaît sur son site de support. Les fuites décrivent un pliable large de 6,92 pouces, avec une puce encore incertaine, pour décembre 2026 ou 2027.

Le Motorola Razr Flex serait le premier pliable « passeport » de la marque : plus large et plus court qu’un smartphone classique, avec un grand écran interne et un écran externe d’une taille proche d’un téléphone ordinaire. Il se distingue du Razr à clapet, comme du Razr Fold au format livre présenté en janvier 2026 et commercialisé en avril. Motorola n’a rien annoncé, mais le nom vient d’apparaître sur son propre site de support.

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Ce dossier réunit ce que nous avons publié depuis septembre (voir notamment la fiche technique fuitée et l’entrée Geekbench) et trie l’officiel, la fuite et la supposition. Il se compare à notre dossier Galaxy Z Fold 8, l’autre grand rival du format.

Un pliable large teasé par Motorola le 9 septembre Solide

Le jour de la présentation de l’iPhone Duo, Motorola a publié sur X une courte vidéo du Razr accompagnée de la phrase « Just wait for our next move ». On y distingue brièvement la silhouette d’un pliable plus large et plus court que le Razr Fold, comme nous l’avons décrit dans cet article. Le constructeur n’a donné ni nom, ni date, ni caractéristiques. Des croquis de design relayés par Android Headlines avaient déjà montré un pliable de ce format la veille.

Le nom « Razr Flex » apparaît sur le site de support de Motorola Prudence

Une page intitulée « motorola razr flex – 2027 » a été repérée sur le site de support de Motorola Australie, entre le Razr 70 Ultra et le Razr Fold, comme l’a rapporté Android Authority. C’est la première apparition du nom dans la documentation de la marque. Son contenu semble toutefois provisoire : un lancement en août 2024, Android 16 à l’installation et des mises à jour de sécurité jusqu’en août 2029 sous l’intitulé « Test Security Updates ». Il s’agit vraisemblablement de données de test, et non d’une fiche définitive.

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Mi-décembre 2026 ou 2027 : le calendrier n’est pas tranché À vérifier

Android Headlines, qui a fait fuiter la fiche technique fin septembre, évoque une présentation dès la mi-décembre 2026 ; GSMGoTech reprend cette fenêtre et parle de premières livraisons vers la mi-décembre. Mais la page de support porte le millésime « 2027 », ce qui a conduit certains médias à repousser le lancement à l’an prochain. Cette lecture est fragile : Motorola pourrait nommer l’appareil par année-modèle (le Geekbench cite un « Razr Flex 27 », sans confirmation de la marque), et un nom en « 2027 » n’indique pas forcément une sortie en 2027. Notre lecture, pas une information de Motorola, qui n’a communiqué aucune date.

Un écran interne de 6,92 pouces, un écran externe de 4,97 pouces Prudence

Selon la fiche fuitée par Android Headlines, l’écran interne serait un OLED de 6,92 pouces en 2 364 × 1 728 pixels, jusqu’à 165 Hz, compatible HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. L’écran externe mesurerait 4,97 pouces (1 736 × 1 140 pixels). L’appareil ferait environ 110 × 149 × 5,8 mm déplié et 12,6 mm replié, pour 215 grammes. C’est moins que les écrans internes de 7,6 pouces du Galaxy Z Fold 8 et de l’iPhone Duo : Motorola viserait un format plus compact.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou Snapdragon 8 Gen 5 ? À vérifier

Les sources se contredisent. La fiche d’Android Headlines évoque un Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’entrée Geekbench d’un « Razr Flex 27 » indique en revanche un Snapdragon 8 Gen 5, 12 Go de RAM et Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche, avec 2 669 points en monocœur et 8 837 en multicœur sous Geekbench 6. Un résultat de benchmark ne dit pas la configuration commerciale finale.

Photo, batterie, protection : une fiche détaillée mais non confirmée Prudence

Le Razr Flex aurait deux capteurs arrière de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle), un zoom numérique jusqu’à 30x et deux caméras frontales de 32 mégapixels, une par écran. La batterie serait de 5 000 mAh en double cellule, avec une recharge sans fil Qi de 25 W ; la puissance de la recharge filaire n’est pas indiquée. Les fuites mentionnent aussi les certifications IP48 et IP49, un lecteur d’empreintes latéral, une touche physique dédiée à l’IA, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, l’eSIMUne eSIM est une carte SIM intégrée au téléphone : l'abonnement de l'opérateur s'y télécharge par QR code ou application, sans carte en plastique à insérer. Lire la fiche et deux coloris Pantone, Coriander et Dark Botanical Garden. Rien de tout cela n’est confirmé.

Prix : 1 510,90 € chez un revendeur, mais une fiche douteuse À vérifier

Un revendeur européen a référencé une configuration de 12 Go et 256 Go à 1 510,90 €, soit environ 1 690 dollars. La fiche décrivait toutefois le Razr Flex comme un clapet, alors que les fuites le présentent comme un pliable large : il peut s’agir d’un prix provisoire. À titre de repère, le Galaxy Z Fold 8 est vendu 1 999 € et l’iPhone Duo 2 339 €. Motorola n’a communiqué aucun prix.

Ce que Motorola n’a pas dit À vérifier

Tout. Le nom définitif, la date de présentation et de sortie, la puce, le prix, les marchés, la fiche technique et l’existence même d’une version européenne. Le seul élément venu de Motorola est un teaser vidéo sans nom ni date.

Dossier ouvert le 10 novembre 2026, à partir de nos articles depuis septembre, d’Android Headlines, d’Android Authority et de GSMGoTech. Il sera mis à jour dès que Motorola annoncera l’appareil.