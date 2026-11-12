Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le Honor 700 Pro se rapproche de son lancement en Chine et vient de faire une apparition remarquée sur Geekbench. Un smartphone encore non commercialisé, identifié sous la référence HONOR FAP-AN00, a été repéré dans la base de données du benchmark.

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Ses caractéristiques techniques correspondent aux précédentes fuites évoquant l’intégration du Snapdragon 8 Gen 5 sur le modèle Pro.

Toutefois, Honor n’a pas officiellement confirmé l’identité de l’appareil testé ni le processeur qui équipera son prochain smartphone haut de gamme. Cette apparition constitue néanmoins un nouvel indice avant la présentation prévue le 13 novembre.

Honor FAP-AN00: les résultats Geekbench du Snapdragon 8 Gen 5

La fiche Geekbench, enregistrée le 11 novembre avec la version 6.7.1 du logiciel, affiche un score de 2 862 points en monocœur et de 9 397 points en multicœur.

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Le processeur mentionné est une plateforme Qualcomm SM8845, correspondant au Snapdragon 8 Gen 5. Sa configuration comprend huit cœurs, répartis entre deux cœurs cadencés à 3,80 GHz et six autres à 3,32 GHz. La partie graphique serait confiée à un GPU Adreno 829.

L’appareil testé fonctionnait sous Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche et disposait de 14,78 Go de mémoire détectée, ce qui correspond à une configuration commerciale de 16 Go de RAM. Un résultat cohérent avec la version la plus généreuse annoncée pour le Honor 700 Pro.

Honor a en effet déjà confirmé trois configurations mémoire pour son smartphone : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 12 Go avec 512 Go et 16 Go avec 512 Go.

Le Snapdragon 8 Gen 5 réservé au modèle Pro ?

La référence FAP-AN00 fait partie des trois numéros de modèle de la série Honor 700 ayant récemment obtenu une certification 3C en Chine. Le constructeur n’a cependant pas officiellement associé cette référence au 700 Pro.

Ce rapprochement repose principalement sur les précédentes informations de Digital Chat Station et d’autres fuites, selon lesquelles seul le modèle Pro bénéficierait du Snapdragon 8 Gen 5. Si cette répartition se confirme, les Honor 700 et 700S devraient donc utiliser des plateformes différentes.

Le Honor 700 Pro succédera au Honor 600 Pro, commercialisé en Chine en mai dernier. Ce dernier embarquait un processeur MediaTek Dimensity 8550 Elite, un écran OLED de 6,57 pouces, un appareil photo principal de 200 mégapixels et une batterie de 8 000 mAh.

Une batterie de 9 000 mAh et un appareil photo de 200 MP attendus

Les précédentes fuites dessinent également une fiche technique ambitieuse pour le Honor 700 Pro. Le smartphone pourrait conserver un écran plat de 6,57 pouces, avec une définition 1,5K.

La partie photo serait articulée autour d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Une batterie d’environ 9 000 mAh est également évoquée, ce qui représenterait une progression notable par rapport à la génération précédente.

Ces caractéristiques restent toutefois à confirmer. Honor n’a pas encore publié la fiche technique complète de son nouveau modèle, même si les pages officielles de la gamme dévoilent déjà les coloris et les configurations mémoire.

Présentation officielle le 13 novembre en Chine

Honor a confirmé que les Honor 700, Honor 700 Pro et Honor 700S seront présentés en Chine le 13 novembre 2026. Cette annonce devrait permettre de connaître les caractéristiques définitives des trois smartphones, notamment les différences de processeur, de photographie et d’autonomie.

Le prix reste également inconnu à ce stade. L’apparition du FAP-AN00 sur Geekbench permet néanmoins de renforcer l’hypothèse d’un Snapdragon 8 Gen 5 sur le modèle Pro, quelques jours seulement avant son officialisation.