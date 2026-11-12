Apple pèse environ 5 100 milliards de dollars en Bourse à la clôture du 11 novembre, contre environ 4 200 pour Nvidia, d’après MacDailyNews. L’action Apple a clôturé à un record, 355,63 dollars, en hausse de 2 %.

Le dépassement est intervenu le 30 octobre, quand Apple a fini à environ 5 030 milliards de dollars contre 4 930 pour Nvidia, selon Notebookcheck. Depuis, l’écart s’est creusé à près de 900 milliards de dollars.

Prudence toutefois : MacDailyNews donne deux valeurs pour Apple le 11 novembre (5 096 et 5 168 milliards) dans le même article, et les capitalisations bougent à chaque séance. Nous n’avons pas pu lire Bloomberg, source citée pour le 30 octobre.

Ce que mesure la capitalisation boursière

La capitalisation est le prix d’une action multiplié par le nombre d’actions en circulation : c’est la valeur que la Bourse attribue à l’entreprise entière, pas son chiffre d’affaires. Un titre qui baisse de 5 % fait donc perdre 5 % de valeur à l’entreprise, ce qui suffit à redistribuer le classement quand deux géants sont à quelques centaines de milliards d’écart.

Le podium a déjà changé plusieurs fois en 2026. Apple avait brièvement pris la tête fin juillet, avant que Nvidia ne la reprenne ; les sources divergent sur la date exacte, entre le 17 et le 27 juillet.

Pourquoi Nvidia recule ?

La première cause est un doute sur le retour des investissements dans l’IA. Selon Notebookcheck, le Nasdaq 100 a perdu 6,7 % en octobre, son pire mois depuis mars 2025, après des résultats décevants chez Intel, Amazon, Alphabet et Meta. CoreWeave et Nebius ont cédé plus de 30 % dans le mois, Intel plus de 45 %.

Nous détaillions ce mouvement dans notre article sur la chute des valeurs IA du 5 novembre.

La seconde est propre à Nvidia. Yahoo Finance rapporte, en citant le Wall Street Journal, que le conseil d’administration étudierait l’avenir de Jensen Huang, après que celui-ci a reconnu une liaison dans une note interne. Le titre a perdu environ 5 % à la séance du 11 et environ 7 % après la clôture, d’après ce suivi en direct, que nous n’avons pu lire que partiellement. Nous n’avons pas trouvé de réaction de Nvidia.

Pourquoi Apple en profite ?

Les investisseurs sortent de l’infrastructure IA, jugée coûteuse et incertaine, et se réfugient vers des valeurs perçues comme plus défensives. Apple a gagné environ 27 % depuis janvier au 30 octobre, contre 9,7 % pour Nvidia, d’après Notebookcheck. Le groupe a aussi publié le 2 novembre un chiffre d’affaires de 114,5 milliards de dollars sur son dernier trimestre, en hausse de 12 %, selon Tech Insider, un site dont les mises à jour sont mal datées.

Apple est donc gagnante par défaut plus que par un bond de ses résultats. Notre article sur la transformation de Siri en agent IA montre que le groupe ne reste pas à l’écart de l’IA.

Ce qui peut encore changer

Nvidia croît beaucoup plus vite qu’Apple : son chiffre d’affaires a progressé d’environ 106 % sur son dernier trimestre publié, à 96,2 milliards de dollars, contre 12 % pour Apple, d’après Tech Insider. Nvidia publiera ses résultats autour du 17 novembre, selon Yahoo Finance.

Des analystes cités par Yahoo jugent que les fondamentaux de Nvidia ne changent pas, tandis que Tech Insider estime, à titre d’opinion, qu’elle pourrait reprendre la tête en 2027.

Reste à voir si le classement tient

Reste à savoir si la baisse de Nvidia dépasse l’affaire Huang et si ses résultats du 17 novembre relancent le titre. Nous actualiserons cet article avec les chiffres de clôture suivants.