Apple préparerait deux nouveaux produits misant sur l’intelligence artificielle et la captation d’images : des lunettes connectées, souvent désignées sous le nom d’Apple Glass, et des AirPods équipés de caméras. Après plusieurs mois de rumeurs, un fournisseur chinois vient d’apporter un nouvel indice sur leur développement. Dans ses résultats financiers du troisième trimestre 2026, TCB Devices indique avoir participé à des projets d’Apple concernant des lunettes IA et de nouveaux écouteurs intelligents.

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Cette déclaration ne constitue pas une annonce officielle d’Apple, mais elle renforce les informations déjà relayées autour de ces deux produits. Le fournisseur anticipe par ailleurs une progression de ses activités liées à ces projets, notamment dans le soudage de précision et les systèmes d’inspection par vision industrielle.

Un fournisseur chinois évoque les lunettes IA et les nouveaux écouteurs d’Apple

Dans son rapport financier, TCB Devices explique que plusieurs secteurs, dont les semi-conducteurs, les communications optiques et les centres de données, devraient bénéficier d’une demande accrue. Le document mentionne ensuite explicitement la participation de l’entreprise à des projets d’Apple portant sur des « lunettes IA » et de nouveaux écouteurs intelligents.

Cette référence est particulièrement intéressante, car elle concerne deux catégories de produits qui font l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois. Les Apple Glass seraient des lunettes connectées intégrant des fonctions d’intelligence artificielle, tandis que les futurs AirPods pourraient embarquer des caméras pour alimenter les capacités de Visual Intelligence.

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Il faut néanmoins rester prudent sur la portée de cette déclaration. TCB Devices confirme avoir participé à des projets, mais ne donne ni calendrier précis, ni caractéristiques techniques, ni confirmation d’une commercialisation.

La fenêtre de lancement en 2027 évoquée par plusieurs sources reste donc une prévision, et non une date officiellement validée par Apple.

Apple Glass : un lancement attendu vers la fin 2027

Les lunettes connectées d’Apple pourraient arriver au cours du second semestre 2027, avec une présentation éventuellement organisée après le lancement des produits phares de septembre. Selon les informations attribuées à Mark Gurman 94 % fiable, les Apple Glass seraient notamment attendues après l’iPhone 20 Pro anniversaire et l’iPhone Duo 2.

Contrairement au Vision Pro, ces lunettes seraient conçues comme un produit plus léger et destiné à un usage quotidien. Les rumeurs évoquent notamment un assistant vocal intelligent et la possibilité de prendre rapidement des photos ou des vidéos depuis les lunettes.

Les AirPods avec caméras suivraient une approche différente. Chaque écouteur pourrait intégrer une caméra destinée à alimenter les fonctions de Visual Intelligence d’Apple. Un indice avait déjà été repéré dans une présentation intégrée à une version de développement de macOS 26, renforçant les spéculations autour de ce projet.

Des questions de confidentialité et d’autonomie

Ces deux produits suscitent déjà des réactions contrastées. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs s’interrogent notamment sur les conséquences de la présence de caméras portées en permanence sur le visage ou dans les oreilles. D’autres soulignent les contraintes liées à l’autonomie et à la nécessité de recharger encore un appareil supplémentaire.

Les lunettes connectées posent une question particulièrement délicate : comment permettre à leur propriétaire de prendre des photos ou des vidéos sans créer un sentiment de surveillance permanente chez les personnes qui l’entourent ? La présence d’indicateurs visibles d’enregistrement, les possibilités de désactivation et les garanties de confidentialité pourraient jouer un rôle déterminant dans leur acceptation.

Pour Apple, le défi ne sera donc pas uniquement technologique. La marque devra convaincre que ces appareils apportent une réelle utilité au quotidien, tout en répondant aux inquiétudes concernant la vie privée et la gestion de la batterie.

Même Apple devra convaincre

L’idée de lunettes capables de répondre à des commandes vocales, de prendre des photos et de filmer rapidement peut séduire. Mais leur adoption dépendra largement de la manière dont Apple traitera les questions de confidentialité. Un produit techniquement réussi pourrait rencontrer des difficultés si les utilisateurs et leur entourage ont le sentiment d’être constamment susceptibles d’être filmés.

Les AirPods avec caméras devront eux aussi justifier leur intérêt au-delà de la simple démonstration technologique. Ajouter des capteurs à des écouteurs déjà très répandus ne garantit pas que les utilisateurs accepteront les compromis en matière de prix, d’autonomie et de confidentialité.

Apple dispose d’une forte capacité à populariser de nouvelles catégories de produits, mais les premiers indices autour de ces appareils ne suffisent pas à garantir leur succès. Leur utilité réelle et la confiance des utilisateurs seront probablement aussi importantes que leurs caractéristiques techniques.