Après l’arrivée d’un appareil photo à ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro, cette technologie pourrait faire son retour chez plusieurs fabricants Android. Honor serait parmi les premiers à suivre cette tendance avec sa prochaine génération de smartphones haut de gamme.

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Selon une nouvelle fuite publiée sur Weibo, le constructeur testerait actuellement un système d’ouverture variable pour sa future série Magic 10.

L’information provient du leaker Smart Pikachu, qui n’a toutefois pas précisé quels modèles seraient concernés. Si Honor reprend la stratégie de sa gamme actuelle, cette fonctionnalité pourrait être réservée au modèle le plus haut de gamme, potentiellement le Magic 10 Pro Max.

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Honor Magic 10 : une ouverture variable sur le modèle Pro Max ?

L’ouverture variable permet de modifier mécaniquement la quantité de lumière qui atteint le capteur photo. En ajustant l’ouverture, le smartphone peut adapter la prise de vue à différentes conditions lumineuses et influencer certains aspects du rendu, notamment la profondeur de champ.

Honor n’en serait pas à son premier essai. Le constructeur avait déjà introduit cette technologie sur le Magic 6 Pro, avant de la reprendre sur le Magic 7 Pro. Elle avait ensuite disparu du Magic 8 Pro, puis de la génération Magic 9.

Le retour de cette fonctionnalité sur la série Magic 10 constituerait donc davantage une réintroduction qu’une véritable nouveauté pour la marque. L’hypothèse d’une disponibilité limitée au Magic 10 Pro Max reste néanmoins à confirmer.

Une technologie déjà expérimentée par plusieurs fabricants

Apple n’a pas été le premier constructeur à proposer une ouverture variable sur un smartphone. Honor, Samsung, Huawei et Motorola ont déjà expérimenté cette approche sur certains de leurs modèles, bien avant l’arrivée de l’iPhone 18 Pro.

Le Magic 6 Pro avait notamment inauguré cette fonction chez Honor. Toutefois, les premiers retours n’avaient pas nécessairement mis en évidence une amélioration spectaculaire de l’expérience photographique. Le Magic 7 Pro l’avait conservée, avant que la marque ne l’abandonne sur les générations suivantes.

Le retour de l’ouverture variable sur l’iPhone 18 Pro semble néanmoins relancer l’intérêt des fabricants pour cette technologie. Reste à savoir si cette nouvelle génération de mécanismes apportera des bénéfices suffisamment perceptibles pour justifier son retour.

Ouverture variable : un intérêt limité sur smartphone ?

Sur le papier, l’ouverture variable présente plusieurs avantages. Elle permet notamment d’ajuster la lumière entrant dans le capteur et d’adapter certains paramètres de prise de vue sans dépendre uniquement du traitement logiciel.

Dans la pratique, son intérêt reste discuté sur les smartphones. La taille relativement réduite des capteurs limite notamment les possibilités d’obtenir des effets de profondeur de champ comparables à ceux d’un appareil photo traditionnel. Plusieurs utilisateurs sur Reddit estiment ainsi que cette technologie apporte peu dans la photographie mobile, même si elle pourrait présenter davantage d’intérêt pour la vidéo.

Pour certains utilisateurs, un capteur physiquement plus grand constituerait un investissement bien plus intéressant. Une surface de capture supérieure peut en effet permettre de collecter davantage de lumière, un élément déterminant pour améliorer les performances en basse luminosité.

Honor devra donc démontrer que le retour de l’ouverture variable sur ses Magic 10 apporte un bénéfice concret. Pour l’instant, la fuite ne permet pas de connaître les caractéristiques du mécanisme envisagé ni les améliorations attendues par rapport aux précédentes générations.