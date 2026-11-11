Samsung préparerait une évolution importante de sa gamme Galaxy S pour 2027. Selon un nouveau rapport du média sud-coréen ETNews, le constructeur prévoirait quatre modèles : les Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro et S27 Ultra.

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Cette nouvelle organisation s’accompagnerait d’un objectif de production initial d’environ 35 millions d’appareils, avec une place particulièrement importante accordée aux deux variantes les plus haut de gamme.

Le Galaxy S27 Ultra resterait le modèle phare

Sans grande surprise, le Galaxy S27 Ultra devrait représenter la plus grosse part des volumes de production. Samsung prévoirait actuellement environ 18 millions d’unités, un objectif proche de celui attribué à son prédécesseur. Ce chiffre pourrait toutefois évoluer d’ici au lancement commercial, prévu au début de l’année 2027.

Le modèle Ultra resterait ainsi le pilier de la gamme, avec plus de la moitié de la production totale envisagée. Cette stratégie correspond à la place croissante des smartphones premium dans le catalogue du constructeur, même si les volumes attendus resteraient inférieurs à ceux des iPhone les plus populaires d’Apple.

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Il faut néanmoins distinguer les objectifs de production des ventes réellement réalisées. Ces prévisions donnent une indication de la confiance de Samsung dans ses futurs appareils, mais ne garantissent pas leur succès commercial.

Le Galaxy S27 Pro pourrait atteindre 8 millions d’unités

La véritable nouveauté serait le Galaxy S27 Pro. Ce modèle relativement compact, dont l’écran mesurerait environ 6,4 pouces, pourrait se positionner comme une alternative premium au S27 standard, avec un tarif supérieur et un équipement plus avancé.

Selon les estimations rapportées, Samsung prévoirait de produire entre 7 et 8 millions d’exemplaires de ce nouveau modèle. Il représenterait ainsi environ 20 % de la production totale de la famille Galaxy S27. Associé au S27 Ultra, il concentrerait plus de 70 % des volumes prévus.

Le Galaxy S27 Pro pourrait notamment se distinguer par l’intégration d’un écran Privacy Display, une technologie destinée à limiter la visibilité du contenu depuis les angles latéraux. En revanche, il ne disposerait pas du S Pen, contrairement au modèle Ultra, et ne miserait pas non plus sur un design particulièrement fin comme le Galaxy S25 Edge.

Si ces prévisions se concrétisent, ce serait un démarrage encourageant pour une nouvelle déclinaison de la gamme. Samsung semble donc vouloir proposer un smartphone premium plus compact, sans obliger les utilisateurs à choisir le modèle Ultra.

Galaxy S27 et S27 Plus : quelle place dans la gamme ?

Le rapport ne détaille pas précisément les objectifs de production des Galaxy S27 et S27 Plus. Ensemble, les deux modèles devraient représenter les quelque 30 % restants, soit environ 10,5 millions d’appareils sur les 35 millions envisagés.

Le Galaxy S27 standard, attendu avec un écran d’environ 6,3 pouces, devrait largement dépasser le S27 Plus. Ce dernier conserverait un format plus imposant, autour de 6,7 pouces, mais pourrait avoir davantage de difficultés à trouver sa place entre le modèle standard et le nouveau S27 Pro.

Cette répartition soulève une question importante pour l’avenir de la gamme. Si le Galaxy S27 Pro rencontre le succès espéré, Samsung pourrait être tenté de revoir le rôle de sa déclinaison Plus, dont la popularité est régulièrement présentée comme inférieure à celle des autres modèles.

Samsung pourrait-il abandonner le modèle Plus ?

L’arrivée du Galaxy S27 Pro pourrait ainsi marquer un tournant dans la stratégie commerciale de Samsung. Le constructeur disposerait d’un modèle compact et premium, susceptible de séduire une clientèle qui souhaite des fonctionnalités avancées sans adopter le grand format du Galaxy S27 Ultra.

Il reste toutefois prématuré d’annoncer la disparition du Galaxy S27 Plus ou de son successeur. Les objectifs de production ne sont pas des prévisions de ventes définitives, et Samsung n’a encore officialisé ni les quatre modèles ni leurs caractéristiques.

La gamme Galaxy S28 pourrait finalement conserver trois modèles, ou remplacer la déclinaison Plus par une autre proposition. Pour l’heure, le Galaxy S27 Pro apparaît surtout comme une nouvelle pièce stratégique dans le catalogue haut de gamme du constructeur.