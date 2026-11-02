Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Honor prépare l’arrivée internationale de sa nouvelle gamme Magic 9. Le constructeur organisera un premier événement à Hong Kong le mercredi 4 novembre 2026, avant une commercialisation européenne annoncée pour janvier 2027, notamment en France.

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L’information a été partagée sur Weibo par Guan Haitao, directeur marketing mondial de la marque.

Jusqu’à présent, les caractéristiques des Honor Magic 9 étaient principalement connues à travers leur présentation en Chine. L’événement de Hong Kong marquera donc une première étape dans la communication destinée aux marchés internationaux, avant le lancement européen.

Honor Magic 9 : un format compact et deux capteurs de 200 mégapixels

Le Honor Magic 9 constitue le modèle compact de la gamme. Il embarque un écran de 6,37 pouces, une batterie de 8 000 mAh et un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de MagicOS 11.

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À l’avant, le smartphone dispose d’un appareil photo de 55 mégapixels au format carré, permettant de choisir différents cadrages, notamment en :1, 16:9 et 9:16. À l’arrière, Honor mise sur deux capteurs de 200 mégapixels bénéficiant du savoir-faire d’ARRI : un module principal et un téléobjectif. Un ultra grand-angle de 50 mégapixels complète l’ensemble.

Honor Magic 9 Pro Max : la vidéo au centre de l’expérience

Le Magic 9 Pro Max est le modèle le plus ambitieux de la gamme pour la photographie et la vidéo. Il dispose d’un écran de 6,8 pouces et d’une batterie de 8 800 mAh, compatible avec la recharge filaire de 100 W et sans fil de 80 W.

Honor met particulièrement en avant ses capacités vidéo, avec la prise en charge de l’enregistrement ARRI LogC3 et 14 préréglages ARRI Looks. Le mode ARRI CINEMA permet notamment de filmer en 4K à 60 images par seconde. Le traitement des images est confié à la puce dédiée Honor H1, tandis que le smartphone embarque le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm.

Une Magic 9 Super Edition avec une batterie de 11 000 mAh

La gamme comprend également un troisième modèle, baptisé Honor Magic 9 Super Edition. Celui-ci se distingue avant tout par sa batterie de 11 000 mAh, compatible avec une recharge filaire de 80 W et sans fil de 50 W.

En contrepartie, sa configuration photo est moins ambitieuse que celle du Pro Max. Honor propose donc plusieurs orientations au sein de cette génération : un modèle compact, une version davantage tournée vers la vidéo et une déclinaison privilégiant l’autonomie.

L’événement du 4 novembre permettra d’en savoir davantage sur les ambitions internationales de la marque. Les caractéristiques détaillées des versions destinées à chaque marché, ainsi que leurs prix et dates de disponibilité précises, restent encore à communiquer.