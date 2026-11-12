Samsung préparerait une gamme Galaxy S27 composée de quatre modèles, mais les améliorations photographiques pourraient être très inégales selon les versions. D’après une fuite exclusive publiée par SammyGuru, les Galaxy S27 et S27+ reprendraient essentiellement des capteurs déjà connus, tandis que les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra partageraient une grande partie de leur équipement photo haut de gamme.

Publicité

Cette répartition confirmerait le positionnement particulier du nouveau Galaxy S27 Pro, qui pourrait offrir une bonne partie des capacités photographiques du modèle Ultra dans un format plus compact. Les informations restent toutefois préliminaires et reposent sur des composants que Samsung serait actuellement en train de tester.

Galaxy S27 et S27+ : peu de changements en photo

Pour les Galaxy S27 et S27+, Samsung ne prévoirait pas de révolution photo. Le constructeur aurait testé deux possibilités pour le capteur principal de 50 mégapixels : le Sony IMX955 et le Samsung S5KGNG, ce dernier étant déjà utilisé sur les Galaxy S26 et S26+.

L’ultra grand-angle de 12 mégapixels conserverait le Sony IMX564, un composant présent dans la gamme depuis le Galaxy S23. Le téléobjectif 3x reposerait sur le Samsung S5K3K1. Pour la caméra frontale, Samsung hésiterait entre le S5K3LU et le Sony IMX874.

Appareil photo Capteur envisagé sur les Galaxy S27 et S27+ Principal 50 MP – Sony IMX955 ou Samsung S5KGNG Ultra grand-angle 12 MP – Sony IMX564 Téléobjectif 3x – Samsung S5K3K1 Caméra frontale Samsung S5K3LU ou Sony IMX874

Si cette configuration se confirme, les deux modèles standard conserveraient une expérience photographique assez proche de celle de leurs prédécesseurs. Les utilisateurs d’un Galaxy S26 ou S26+ auraient donc peu de raisons d’envisager un renouvellement uniquement pour la photographie.

Publicité

Galaxy S27 Pro : une grande partie de l’équipement de l’Ultra

La situation serait nettement différente pour le Galaxy S27 Pro. Ce nouveau modèle partagerait plusieurs composants avec le Galaxy S27 Ultra, à commencer par un capteur principal de 200 mégapixels, le Samsung S5KHP6. Selon les informations relayées par le leaker Ice Universe, il s’agirait d’une version actualisée de cette famille de capteurs.

À pleine résolution, les images pourraient atteindre 16 320 × 12 240 pixels, offrant une importante marge de recadrage. Les deux smartphones partageraient également un ultra grand-angle de 50 mégapixels, avec un choix possible entre le Samsung S5KJN3 et le Sony IMX855.

La caméra frontale serait également commune aux deux modèles, avec un capteur Samsung S5K2P5 de 16 mégapixels, présenté comme le successeur encore non annoncé du S5K2P2.

Le zoom pourrait faire la différence entre les deux modèles

La principale distinction entre les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra concernerait le téléobjectif. Le modèle Pro intégrerait un module 3x reposant sur le Samsung S5K3LD, un capteur déjà utilisé pour le téléobjectif 3x du Galaxy S26 Ultra.

Le Galaxy S27 Ultra ferait, lui, un choix différent avec un unique téléobjectif périscopique 5x, qui pourrait utiliser le Sony IMX855 ou le Samsung S5KJN3. Si cette configuration se confirme, Samsung abandonnerait donc le téléobjectif 3x dédié sur son modèle le plus haut de gamme.

Appareil photo Galaxy S27 Pro Galaxy S27 Ultra Principal 200 MP – Samsung S5KHP6 200 MP – Samsung S5KHP6 Ultra grand-angle 50 MP – Samsung S5KJN3 ou Sony IMX855 50 MP – Samsung S5KJN3 ou Sony IMX855 Téléobjectif 3x – Samsung S5K3LD 5x – Sony IMX855 ou Samsung S5KJN3 Caméra frontale 16 MP – Samsung S5K2P5 16 MP – Samsung S5K2P5

Ce changement pourrait avoir des conséquences concrètes pour les amateurs de photographie. Un zoom 3x est particulièrement pratique pour les portraits et les prises de vue du quotidien. Les futurs propriétaires du S27 Ultra pourraient donc devoir davantage s’appuyer sur le capteur principal ou sur le téléobjectif 5x pour obtenir certains cadrages.

À l’inverse, le Galaxy S27 Pro pourrait séduire ceux qui privilégient un zoom intermédiaire dans un smartphone plus compact. Ce serait un argument intéressant pour un appareil qui chercherait à reprendre une partie de l’expérience photographique de l’Ultra sans adopter son format.

Une gamme Galaxy S27 à deux vitesses

Ces informations dessinent une stratégie assez claire pour Samsung. Les Galaxy S27 et S27+ conserveraient une configuration photo relativement classique, tandis que les S27 Pro et S27 Ultra concentreraient les composants les plus ambitieux.

Le Galaxy S27 Pro pourrait ainsi devenir une alternative particulièrement intéressante au modèle Ultra, même si ce dernier conserverait l’avantage d’un zoom périscopique 5x. Il faudra néanmoins attendre les annonces officielles pour connaître les capteurs finalement retenus et vérifier si ces différences se traduisent réellement dans la qualité des photos.