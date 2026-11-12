Honor pourrait bientôt rejoindre Huawei et OPPO sur le marché des smartphones au format large. Selon le leaker Digital Chat Station (DCS), le constructeur développerait un appareil doté d’un écran de 6,39 pouces et d’une batterie d’au moins 8 000 mAh. Si ces informations se confirment, cette capacité dépasserait celle du Huawei Pura X View, qui avait contribué à lancer cette nouvelle catégorie de smartphones.

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D’après le même informateur, la batterie pourrait même constituer la plus importante de sa catégorie. Cette fuite fait suite à des informations publiées le mois dernier, selon lesquelles OPPO et Honor souhaiteraient accélérer l’arrivée des marques Android sur le marché des smartphones au format large, après l’initiative de Huawei.

Un écran de 6,39 pouces et une batterie plus généreuse

Le futur smartphone Honor reprendrait une diagonale de 6,39 pouces comparable à celle du Huawei Pura X View. Ce dernier dispose d’une dalle OLED au format 16 : 9,5 et d’une batterie de 7 000 mAh. Honor envisagerait donc d’augmenter la capacité d’au moins 1 000 mAh.

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Cette évolution soulève toutefois une question importante concernant l’intégration. Une batterie plus imposante dans un appareil de cette taille pourrait avoir des conséquences sur son épaisseur et son poids. Pour référence, le Huawei Pura X View affiche une épaisseur de seulement 6,68 mm. Digital Chat Station n’a pas encore communiqué les dimensions du modèle Honor.

Un appareil photo de 200 mégapixels et un processeur Snapdragon

La partie photographique pourrait également constituer un argument majeur. La fuite évoque un triple module arrière intégrant un capteur de 200 mégapixels, un grand capteur et un téléobjectif périscopique. Il reste néanmoins impossible de déterminer si le module de 200 mégapixels serait destiné à l’appareil photo principal ou au téléobjectif.

Les premiers prototypes techniques seraient par ailleurs équipés d’un processeur Snapdragon. Le modèle exact de la puce n’a pas été révélé. Ces caractéristiques proviendraient de premiers échantillons d’ingénierie et pourraient donc évoluer avant une éventuelle commercialisation.

Honor explore déjà des capacités de batterie particulièrement élevées sur d’autres appareils. Digital Chat Station avait notamment évoqué une batterie de 9 000 mAh pour la future série Honor 700, accompagnée d’un appareil photo principal de 200 mégapixels.

Honor n’a encore rien confirmé

Pour le moment, Honor n’a officialisé ni l’existence de ce smartphone grand écran ni son calendrier de lancement. Les informations concernant la batterie, les appareils photo et le processeur reposent exclusivement sur des fuites relatives à des prototypes.

L’arrivée d’un tel modèle permettrait néanmoins à Honor de se positionner sur un format encore émergent, avec une combinaison ambitieuse entre écran large, autonomie importante et photographie haut de gamme. Reste à savoir si le constructeur parviendra à intégrer une batterie de 8 000 mAh sans sacrifier la finesse et le confort d’utilisation de l’appareil.