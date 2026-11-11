Adobe déploie son Creative Agent : l’IA veut prendre en charge les tâches répétitives des créatifs

Renommer des fichiers, décliner un visuel dans plusieurs formats ou appliquer les mêmes réglages à des dizaines de séquences vidéo : autant de tâches répétitives qui occupent une partie du temps des professionnels de la création. Adobe veut désormais les confier à l’intelligence artificielle avec une évolution de son Creative Agent, un assistant capable d’exécuter des workflows complexes à partir de simples instructions en langage naturel.

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Annoncée le 10 novembre 2026 lors de l’événement Adobe MAX 2026, cette évolution est actuellement proposée en version bêta. L’agent intervient dans plusieurs outils de l’écosystème Adobe, notamment Firefly et les applications Creative Cloud comme Premiere et Illustrator. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de déléguer plusieurs étapes d’un projet plutôt que de simplement demander à l’IA de générer un contenu.

Premiere et Firefly : l’IA s’attaque aux tâches répétitives

Dans Premiere, le Creative Agent peut notamment appliquer des effets à l’ensemble des clips d’une séquence. Il est également capable d’ajuster simultanément la couleur et l’exposition sur tout un montage, évitant ainsi de répéter manuellement les mêmes opérations sur chaque élément.

Dans Firefly, Adobe introduit également un mode Plan pour son assistant IA. Celui-ci permet de consulter le plan d’action proposé par l’agent, de le modifier et de l’approuver avant le lancement des opérations. Les utilisateurs peuvent ainsi conserver un contrôle sur les différentes étapes ou laisser l’agent exécuter directement les tâches.

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Cette approche change sensiblement la place de l’utilisateur dans le processus créatif. Au lieu d’effectuer chaque manipulation, il définit le résultat attendu, vérifie les étapes proposées et supervise leur exécution.

Des agents capables de travailler en arrière-plan

Adobe prépare également des agents permanents, qui pourront poursuivre leurs missions en arrière-plan pendant que l’utilisateur se consacre à d’autres activités. Encore en phase de preview, cette fonctionnalité pourrait faire l’objet d’une version bêta au début de l’année 2027.

Le principe est relativement simple : l’utilisateur sélectionne un agent préconfiguré, lui attribue un objectif, examine son plan d’action et valide son exécution. L’agent peut ensuite continuer à travailler sans nécessiter une intervention permanente.

Cette évolution pourrait transformer les workflows créatifs, notamment pour les projets impliquant de nombreuses déclinaisons, des traitements répétitifs ou plusieurs applications. Adobe cherche ainsi à faire de ses agents de véritables assistants de production, et non de simples outils de génération d’images ou de textes.

Adobe veut aussi ouvrir ses applications aux agents tiers

La stratégie du groupe ne se limite pas à ses propres applications. Adobe cherche également à rendre ses outils accessibles depuis des environnements tiers comme Claude, ChatGPT et Gemini.

La nouveauté annoncée concerne notamment des intégrations MCP locales, basées sur le Model Context Protocol. Elles permettront à des agents externes de modifier directement des fichiers natifs Photoshop, Illustrator, Premiere et After Effects, tout en préservant leurs calques et leurs éléments modifiables.

Cette fonctionnalité est prévue en bêta privée au début de 2027. Elle pourrait faciliter les échanges entre différents assistants IA et les applications professionnelles d’Adobe, sans imposer de transformer les projets en fichiers aplatis ou difficilement éditables.

Parallèlement, Adobe annonce des applications optimisées pour Windows ainsi qu’une intégration d’Express dans Microsoft Photos. Cette dernière ne comprend toutefois pas de fonctionnalités d’agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche.

Une nouvelle liberté créative… mais une dépendance accrue à Adobe ?

Avec Creative Agent, Adobe ne vend plus seulement des logiciels de création ou des modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise cherche à proposer un environnement dans lequel les utilisateurs délèguent une partie de leur travail et se concentrent davantage sur la supervision des résultats.

Cette évolution peut représenter un gain de temps considérable pour les professionnels qui doivent gérer des productions complexes et répétitives. Mais elle soulève aussi une question stratégique : plus les workflows reposent sur les agents, les modèles et les applications Adobe, plus il pourrait devenir difficile de quitter cet écosystème.

L’automatisation promet donc de simplifier le travail des créatifs, tout en renforçant potentiellement leur dépendance aux outils qui l’orchestrent. Le véritable enjeu sera de savoir si ces agents offrent suffisamment de flexibilité et de contrôle pour devenir des assistants réellement utiles au quotidien.