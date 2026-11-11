Adobe poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses logiciels de création. À l’occasion de son événement Adobe MAX 2026, l’entreprise a présenté une série de nouveautés destinées à simplifier le montage vidéo, la retouche photo et la conception graphique.

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Au programme : suppression générative d’objets dans Premiere, amélioration des outils de retouche de Photoshop, correction automatique des yeux fermés dans Lightroom et nouvelles expériences collaboratives dans Firefly.

L’objectif est de réduire le temps consacré aux manipulations répétitives, tout en donnant aux créatifs davantage de possibilités pour modifier leurs contenus. Plusieurs fonctionnalités sont déjà disponibles, tandis que d’autres arrivent en version bêta ou restent en phase de développement.

Premiere : supprimer des objets directement dans les vidéos

La nouveauté la plus intéressante de Premiere est probablement Generative Remove, un nouvel outil proposé en version bêta. Il permet de supprimer des objets indésirables directement depuis la timeline de montage, qu’il s’agisse d’un microphone perche visible dans le cadre, d’éléments gênants en arrière-plan ou d’autres distractions.

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Le fonctionnement repose sur un système de masquage et de suivi. L’utilisateur sélectionne l’objet à supprimer, laisse Premiere suivre ses déplacements dans la séquence, puis déclenche la commande Remove. L’intelligence artificielle génère alors des détails pour reconstituer la zone effacée, tout en préservant le reste de la vidéo.

Cette fonction rappelle Project Frame Forward, une expérimentation présentée lors de l’édition précédente des Sneaks d’Adobe. La nouveauté montre comment certaines démonstrations expérimentales peuvent progressivement devenir des outils intégrés aux logiciels professionnels.

Premiere bénéficie également de nouveaux outils audio destinés à nettoyer les enregistrements complexes. Ils peuvent séparer différentes sources sonores, notamment les dialogues, la musique, l’ambiance et les effets, afin de les répartir sur des pistes et des éléments indépendants.

Autre évolution : Generative Media, présenté plus tôt dans l’année, devient officiellement disponible pour tous. Adobe introduit également Color Mode, une nouvelle expérience de correction colorimétrique qui avait été lancée en version bêta en avril.

Photoshop améliore la suppression d’objets et l’éclairage des images

Photoshop reçoit une version améliorée de son outil Remove. Celui-ci détecte désormais plus efficacement les éléments associés aux objets supprimés, comme les reflets, les ombres ou les empreintes au sol. L’objectif est de reconstruire plus naturellement l’environnement autour de la zone retouchée.

Adobe ajoute également Quick Compare, une fonction qui facilite l’évaluation des modifications. Elle affiche une comparaison avant-après à l’aide d’un curseur permettant de partager le canevas en deux, sans avoir à naviguer entre les différents calques.

La nouveauté la plus intéressante est toutefois Relight. Cet outil permet d’ajouter de nouvelles sources lumineuses directement dans une image, puis de les positionner autour du canevas pour modifier dynamiquement l’éclairage. L’utilisateur peut notamment personnaliser la teinte et l’intensité de chaque source.

Relight rappelle Project Light Touch, une autre expérimentation présentée par Adobe lors de ses précédents Sneaks. Cette évolution illustre la volonté de l’éditeur de transformer des démonstrations d’intelligence artificielle en fonctionnalités concrètes pour les créateurs.

Lightroom : retouche de peau et correction des yeux fermés

Lightroom bénéficie également de plusieurs améliorations, notamment sur ordinateur. L’outil de suppression des imperfections cutanées, jusqu’ici proposé sur mobile, arrive sur la version de bureau. Il permet de retoucher la peau d’un sujet en une seule interaction.

Une autre fonction, baptisée Open Eyes, fait son apparition en bêta publique. Elle vise à corriger les photos sur lesquelles une personne a fermé les yeux au moment de la prise de vue.

Pour cela, Lightroom s’appuie sur une autre photographie du sujet présente dans la bibliothèque de l’utilisateur. L’outil utilise cette référence pour remplacer les yeux fermés par un résultat présenté comme naturel. Une fonctionnalité qui pourrait s’avérer particulièrement pratique pour les portraits de groupe et les photos de famille.

Firefly : de nouveaux outils pour les workflows créatifs

La plateforme Firefly reçoit elle aussi plusieurs nouveautés consacrées à la création et à l’édition d’images et de vidéos. Quick Actions, qui regroupe des workflows prêts à l’emploi pour automatiser certaines tâches comme la création de miniatures vidéo ou de publicités produit, devient officiellement disponible.

Adobe annonce également plusieurs expériences en bêta. Firefly Design propose un espace de création combinant illustration, retouche d’image, animation, 3D et impression. L’idée est de réunir plusieurs étapes d’un projet dans un environnement commun.

Firefly Graph s’adresse davantage aux utilisateurs qui souhaitent construire leurs propres processus de création. L’outil doit permettre de concevoir et d’améliorer des workflows personnalisés et réutilisables. Son approche rappelle notamment Weave, la plateforme présentée précédemment par Figma.

Enfin, Adobe prépare Firefly Builder, un outil destiné au prototypage de sites web et d’applications. Cette fonctionnalité est actuellement proposée en bêta privée et se rapproche, dans son positionnement, de Figma Make.

Adobe veut simplifier la création sans remplacer ses logiciels professionnels

Ces annonces illustrent la stratégie d’Adobe : rendre l’intelligence artificielle accessible à davantage d’étapes du processus créatif, depuis la retouche d’une photographie jusqu’au montage vidéo et à la conception d’interfaces.

Les applications Creative Cloud conservent leur intérêt pour les projets professionnels complexes, tandis que Firefly propose des alternatives plus accessibles aux utilisateurs qui disposent de moins de temps ou d’expérience technique. La multiplication des outils automatisés pourrait ainsi réduire les barrières à l’entrée tout en accélérant le travail des professionnels.

Mais Adobe ne cherche pas uniquement à ajouter des fonctions génératives. Avec des outils comme Generative Remove, Relight ou Open Eyes, l’éditeur veut intégrer l’IA directement dans les opérations quotidiennes des créatifs. C’est probablement cette évolution, davantage que la génération de contenus à partir d’une simple instruction, qui pourrait transformer durablement les habitudes de travail.