Le Markdown est un langage de balisage léger : on écrit du texte brut avec quelques signes simples (#, **, -) que les logiciels transforment en titres, gras et listes. Inventé en 2004, il est devenu le format commun des développeurs et des intelligences artificielles, adopté jusqu’à Google Docs et le Bloc-notes de Windows.

Le Markdown est un langage de balisage léger : une façon d’écrire du texte brut avec quelques signes simples (un dièse pour un titre, des astérisques pour le gras, un tiret pour une liste) que les logiciels transforment ensuite en texte mis en forme. Il a été inventé en 2004, notamment par John Gruber, et son fichier porte l’extension .md. Son atout tient à sa lisibilité : même sans logiciel, un fichier Markdown reste lisible et ne dépend d’aucun format propriétaire.

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Longtemps réservé aux développeurs et aux blogueurs, il est devenu le langage commun de l’écriture numérique : GitHub, Reddit, les outils de blog, les fichiers README et la documentation technique l’utilisent depuis des années. Aujourd’hui, les éditeurs grand public l’adoptent à leur tour : Windows 11 a ajouté le Markdown au Bloc-notes, Apple a été pressenti pour exporter ses notes en Markdown (une idée que John Gruber critiquait), et en octobre 2026 Google Docs prend en charge nativement les fichiers .md, que Google Drive affiche aussi avec leur mise en forme.

La raison de ce succès tient à l’intelligence artificielle. Les grands modèles de langage lisent et produisent du Markdown naturellement, et Google souligne que le format est largement utilisé par les outils d’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche. Il sert donc de passerelle entre humains et agents : Figma Specs utilise un éditeur Markdown pour fixer les règles d’un design destinées aux designers, aux développeurs et aux agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche ; OpenClaw définit la personnalité de son agent dans un fichier SOUL.md ; les fichiers comme CLAUDE.md ou AGENTS.md donnent des consignes aux agents de code ; et Mistral OCR 4, NotebookLM ou LM Studio produisent ou exportent du Markdown.

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Le Markdown a toutefois des limites : il n’existe pas une version unique mais des variantes (CommonMark, GitHub Flavored Markdown), les tableaux et autres éléments dépendent des outils, la syntaxe se prête aux erreurs, et il ne convient pas aux mises en page complexes. Il pose aussi un risque de sécurité nouveau : un README ou un fichier Markdown non fiable lu par un agent peut être interprété comme une instruction, comme l’ont montré des chercheurs sur l’IDE agentique Antigravity.