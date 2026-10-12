Et si l’intelligence artificielle permettait de recréer les principales applications d’Adobe sans abonnement ? C’est le pari d’un développeur qui affirme avoir utilisé Claude Opus 5.5 pour concevoir ArtCraft, une suite de sept logiciels gratuits inspirés de Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects et Acrobat Pro.

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Les applications auraient été développées en Rust et sont annoncées comme compatibles avec Windows, macOS et Linux, avec également des versions accessibles depuis un navigateur.

L’initiative s’attaque directement à l’un des principaux reproches adressés à Adobe : son modèle économique fondé sur les abonnements. Lorsqu’un utilisateur cesse de payer, il perd l’accès aux applications de la suite Creative Cloud et peut se retrouver limité dans sa capacité à reprendre ses projets avec les outils habituels.

Mais si l’ambition d’ArtCraft est séduisante, les premiers essais racontent une histoire beaucoup moins convaincante. Personnellement, j’ai relevé plusieurs lacunes fonctionnelles, des problèmes de performances et des bugs qui empêchent encore ces applications de rivaliser sérieusement avec leurs modèles.

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Sept applications pour remplacer la suite Adobe

ArtCraft se compose de sept logiciels dont les noms indiquent les usages visés. PhotoCraft s’occupe de la retouche photo, LightCraft du classement des images, VectorCraft du dessin vectoriel et DesignCraft de la mise en page. FilmCraft est consacré au montage vidéo, EffectCraft aux effets spéciaux et PrintCraft aux documents PDF.

L’objectif est de proposer des outils familiers aux utilisateurs de la suite Adobe, sans abonnement obligatoire. Selon le développeur, les applications reposeraient sur du code écrit en Rust, sans reprendre de contenu protégé par le droit d’auteur. Cette affirmation reste toutefois celle du créateur du projet : elle ne constitue pas, à elle seule, une garantie juridique.

L’un des aspects les plus surprenants concerne la taille des logiciels. Sur la machine utilisée pour le test, Photoshop occupait 6,4 Go et Premiere Pro 6,8 Go, tandis que PhotoCraft ne pesait qu’environ 80 Mo et FilmCraft 90 Mo.

Cette différence est considérable. Elle peut s’expliquer en partie par la jeunesse des applications et les fonctionnalités qu’elles proposent, mais elle invite aussi à s’interroger sur l’étendue réelle de leurs capacités. Une application légère n’est pas nécessairement mauvaise, mais elle doit tout de même prendre en charge les formats, les outils et les flux de travail attendus par ses utilisateurs.

PhotoCraft : une interface familière, mais des limites importantes

Premier logiciel testé, PhotoCraft présente une interface qui rappelle celle de Photoshop. Autre avantage : aucune création de compte ni connexion à Internet n’était nécessaire pour lancer l’application lors de l’essai.

Le premier problème est apparu dès l’importation des images. PhotoCraft ne parvenait pas à ouvrir les fichiers HEIC, un format couramment utilisé par les iPhone pour enregistrer les photos. J’ai donc dû convertir ses images en JPEG à l’aide d’un autre logiciel avant de pouvoir commencer à travailler.

Une fois les fichiers compatibles importés, les fonctions de base étaient bien présentes. Il était possible de manipuler plusieurs objets, d’appliquer des corrections colorimétriques à des calques, de sélectionner des éléments, de les déplacer et d’ajouter du texte.

Cependant, l’expérience restait imparfaite. Certaines sélections, notamment avec l’outil ellipse, ne fonctionnaient pas correctement du premier coup. Le déplacement des objets produisait également un comportement peu fluide, avec un contour qui bougeait avant que l’objet lui-même ne soit repositionné.

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Toutefois, le problème le plus important concernait l’enregistrement des projets. PhotoCraft ne proposait que le format JPEG dans le test réalisé, sans option permettant de conserver un document de travail modifiable. En pratique, cela empêchait de retrouver facilement les calques et les éléments du projet pour poursuivre une retouche ultérieure.

Pour un logiciel qui ambitionne de remplacer Photoshop, cette limitation est majeure. La possibilité d’enregistrer un projet dans un format rééditable fait partie des fonctions essentielles d’un outil de création graphique.

FilmCraft : un montage vidéo prometteur, mais encore laborieux

FilmCraft s’en sort un peu mieux au premier contact. L’application démarre rapidement et propose une interface familière, avec une timeline, plusieurs pistes et des outils pour importer des clips, créer une séquence et ajouter des transitions.

J’ai pu accéder à des fonctions de correction colorimétrique et appliquer différents effets. Les bases d’un logiciel de montage vidéo sont donc présentes, ce qui rend le projet intéressant sur le plan technique.

Mais plusieurs limitations compliquent rapidement le travail. Il n’était notamment pas possible de raccourcir manuellement un clip en faisant glisser son bord dans la timeline, une opération pourtant élémentaire dans les logiciels de montage. Il fallait passer par l’outil de découpe pour obtenir un résultat similaire.

Les performances constituaient un autre point faible. Même si le test a été réalisé sur un MacBook Pro relativement ancien (2021), les versions récentes de Photoshop et de Premiere Pro fonctionnent beaucoup plus rapidement sur la même machine.

Enfin, le son des vidéos importées était inutilisable : la lecture produisait un bruit parasite très fort à la place de l’audio attendu. Le testeur soupçonne un problème de prise en charge des codecs, sans pouvoir confirmer précisément son origine.

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Pour les créateurs de contenu, cette dernière limitation est particulièrement gênante. La compatibilité avec les formats audio et vidéo courants est indispensable pour intégrer un logiciel de montage dans un flux de production quotidien.

Une suite encore en développement

Les problèmes rencontrés doivent être replacés dans le contexte du projet. Au moment du test, PhotoCraft était en version 0.20 et FilmCraft en version 0.2.1. Il s’agit donc de logiciels encore très éloignés d’une version stable destinée au grand public.

Leur interface familière et la présence de plusieurs fonctions essentielles montrent néanmoins que le projet a déjà franchi certaines étapes. L’utilisation de Rust et l’ambition de proposer des applications multiplateformes pourraient aussi intéresser les utilisateurs à la recherche d’outils légers.

Mais l’absence de fonctionnalités essentielles, les problèmes de compatibilité et les bugs observés montrent qu’une interface ressemblant à Photoshop ou Premiere Pro ne suffit pas à remplacer ces logiciels. Les professionnels ont besoin d’outils fiables, de formats de fichiers adaptés et de performances prévisibles.

Il faut également distinguer la gratuité d’un logiciel de sa capacité à répondre aux besoins réels. ArtCraft peut constituer une expérience intéressante à suivre, mais les résultats de ce premier test ne permettent pas de le recommander comme remplacement direct de la suite Adobe.

Quelles alternatives gratuites privilégier en attendant ?

Pour les utilisateurs qui souhaitent réduire leur dépendance à Adobe dès maintenant, mieux vaut se tourner vers des solutions déjà éprouvées. On peut notamment citer Canva Affinity pour la création graphique et DaVinci Resolve pour le montage vidéo.

Ces outils répondent à des besoins différents et ne reproduisent pas nécessairement toutes les fonctions de Photoshop ou de Premiere Pro. Ils offrent toutefois une base plus mature pour travailler sur des projets réels, sans attendre qu’ArtCraft corrige ses principales lacunes.

Le projet reste à surveiller, car ses ambitions répondent à une demande bien réelle : disposer d’outils créatifs performants sans être enfermé dans un abonnement. Mais pour l’instant, ArtCraft ressemble davantage à une démonstration prometteuse qu’à une véritable alternative à Adobe.

Le développeur a encore beaucoup de travail à accomplir avant que PhotoCraft et FilmCraft puissent s’imposer dans le quotidien des créateurs. La bonne nouvelle, c’est que le projet est jeune. La mauvaise, c’est qu’il lui manque encore plusieurs fonctions fondamentales.