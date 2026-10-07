Note de correction — 07/10/2026 Comparatif entièrement réécrit et retypé au format Comparatif (publié en août 2019, jamais révisé depuis) : Office 365 est devenu Microsoft 365 avec Copilot, LibreOffice est passé à la version 26.2, et les critères IA, collaboration, mobile et vie privée ont été ajoutés.

En 2019, choisir entre Microsoft Office et LibreOffice revenait surtout à arbitrer entre une suite payante et une suite gratuite. En 2026, le duel a changé de nature : Microsoft a rebaptisé son offre Microsoft 365 et y a greffé CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche, tandis que LibreOffice a continué à progresser sans changer de modèle — libre, gratuit et sans compte. Voici le match, critère par critère, remis à jour.

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Un point de vocabulaire d’abord : Microsoft 365 est l’abonnement, Office 2024 l’achat unique ; notre comparatif Microsoft 365 vs Office 2024 détaille la différence, et l’application « Office » de Microsoft a été rebaptisée sans que la suite le soit, comme nous l’expliquions dans cet article.

Prix et licence

Avantage LibreOffice. LibreOffice est gratuit, y compris pour un usage professionnel, sans condition ni compte : c’est un logiciel libre dont on peut aussi lire et modifier le code source. Chez Microsoft, il faut choisir entre l’abonnement Microsoft 365 et l’achat unique d’Office 2024, sans IA ni mises à jour majeures.

L’abonnement a surtout changé de prix : Microsoft a intégré Copilot aux formules Personnel et Famille avec une hausse de quelques euros par mois, puis lancé Microsoft 365 Premium pour les usages les plus avancés. Microsoft inclut en échange un support officiel (aide en ligne, chat, téléphone), là où LibreOffice repose sur sa communauté, son wiki et ses forums : excellent, mais sans engagement de délai.

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Applications incluses

Avantage Microsoft Office. LibreOffice réunit Writer (texte), Calc (tableur), Impress (présentations), Base (bases de données), Math (formules) et Draw (dessin vectoriel) : une suite complète pour la bureautique classique. Microsoft 365 ajoute à Word, Excel et PowerPoint la messagerie Outlook, le stockage OneDrive et l’ensemble des services Microsoft, le tout relié entre eux.

La version 26.2 de LibreOffice apporte de vraies nouveautés : import et export Markdown, une base de données Base enfin multi-utilisateur, et de meilleures performances. Mais l’écosystème (messagerie, agenda, stockage, automatisation) reste du côté de Microsoft.

Compatibilité des fichiers

Avantage Microsoft Office. LibreOffice ouvre et enregistre les formats Microsoft (docx, xlsx, pptx) et prend en charge un large éventail d’autres formats. Excel 2010+ est désormais le format par défaut pour les fichiers xlsx dans la version 26.2, et Calc sait copier de plus gros volumes depuis Excel.

Reste la limite de toujours : la mise en page peut différer d’un document à l’autre, à cause des polices et du rendu propres à Microsoft. Si vous échangez en permanence des fichiers complexes avec des utilisateurs de Microsoft Office, la suite d’origine reste la plus sûre.

Intelligence artificielle

Avantage Microsoft Office. C’est la plus grande rupture depuis 2019. Microsoft a intégré Copilot à ses abonnements et à ses applications, avec des agents comme Researcher et Analyst ; LibreOffice ne propose pas d’assistant IA comparable intégré en standard.

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À nuancer toutefois : selon les chiffres rapportés par Microsoft, moins de 5 % des clients Microsoft 365 paient pour Copilot. L’IA est un argument, pas encore un réflexe, et Office 2024 en achat unique n’en contient pas.

Collaboration et cloud

Avantage Microsoft Office. Avec OneDrive intégré, plusieurs personnes éditent le même document en temps réel dans Word, Excel et PowerPoint, sur le web comme sur le poste. LibreOffice n’intègre ni stockage cloud ni coédition clé en main : il faut passer par un service tiers pour synchroniser ses fichiers, ou par un serveur de type Collabora Online.

Pour une collaboration gratuite, les alternatives en ligne se sont multipliées : Google Docs, mais aussi l’éditeur souverain Docs, porté par les gouvernements français et allemand ou la suite Proton Workspace.

Mobile et plateformes

Avantage Microsoft Office. Microsoft 365 fonctionne sur Windows, Mac, iOS, Android et dans le navigateur. LibreOffice couvre Windows, Mac et Linux — seule suite de ce duel disponible sur Linux — et propose une version portable à installer sur une clé USB.

Sur mobile, LibreOffice a progressé sans rejoindre Microsoft : l’application Android officielle permet de lire les documents avec une édition encore expérimentale, et sur iOS l’offre passe par Collabora Office, une application basée sur le code de LibreOffice et certifiée par The Document Foundation, d’après les informations publiées par le projet.

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Ouverture, vie privée et souveraineté

Avantage LibreOffice. Les documents LibreOffice sont stockés par défaut au format ouvert ODF, lisible durablement sans dépendre d’un éditeur, et l’utilisation ne demande ni compte ni connexion. La version 26.2 ajoute un chiffrement ODF renforcé (AES-GCM et dérivation de clé Argon2id), pensé pour mieux résister aux attaques par force brute.

Avec Microsoft 365, les fonctions cloud et IA supposent un compte Microsoft et un traitement dans l’écosystème de l’éditeur, ce qui pèse dans le choix des administrations et des organisations soucieuses de maîtriser leurs données.

Microsoft Office ou LibreOffice : que choisir en 2026 ?

Microsoft Office l’emporte sur la majorité des critères pratiques : intégration, IA, collaboration en temps réel, mobile et compatibilité parfaite avec les fichiers que vous recevez. LibreOffice garde un atout décisif : il est gratuit, libre, respectueux de vos données, et couvre largement les besoins d’un usage personnel, associatif ou administratif.

Les deux ne s’excluent pas : beaucoup d’utilisateurs gardent LibreOffice pour le quotidien et ouvrent Microsoft 365 pour les projets collaboratifs ou les échanges avec des clients. Pour un achat, consultez nos comparatifs Microsoft 365 vs Office 2024 avant de vous engager.