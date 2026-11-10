Les utilisateurs de Mac qui possèdent également un smartphone Android disposent désormais d’une solution intéressante pour retrouver leurs applications mobiles sur leur ordinateur. Baptisée PocketBar, cette application permet d’exécuter des applications Android dans des fenêtres individuelles sur macOS, sans avoir à manipuler directement un émulateur.

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L’idée rappelle la fonction Recopie de l’iPhone (iPhone Mirroring), qui permet d’accéder aux applications iOS depuis un Mac. PocketBar transpose une expérience similaire à l’univers Android, en intégrant les applications dans l’environnement de bureau d’Apple.

Un émulateur Android qui se fait discret

PocketBar repose bien sur un émulateur Android, mais cherche à masquer cette complexité à l’utilisateur. Chaque application lancée dispose de sa propre fenêtre et peut être utilisée à côté des logiciels macOS habituels, comme s’il s’agissait d’une application native.

L’accès se fait depuis une icône dans la barre des menus ou à l’aide du raccourci clavier Option + Espace. Il suffit ensuite de sélectionner l’application souhaitée pour l’ouvrir directement sur le bureau.

L’outil prend en charge les versions Android 11 à 16. Pour installer des applications, plusieurs possibilités sont proposées : F-Droid, IzzyOnDroid, Aurora Store ou l’installation manuelle d’un fichier APK. Une image optionnelle intégrant Google Play est également disponible, mais elle nécessite environ 2 Go d’espace de stockage supplémentaire.

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Touch ID, raccourcis et blocage des publicités

PocketBar ne se limite pas à l’exécution d’applications Android. Le logiciel propose plusieurs fonctions destinées à faciliter leur utilisation sur Mac, notamment la possibilité de protéger certaines applications privées avec Touch ID.

Il est également possible d’ajouter un raccourci dédié à son application favorite directement dans la barre des menus. Une option dans les paramètres permet par ailleurs de bloquer les publicités et les traqueurs au sein des applications Android.

Ces fonctionnalités cherchent à rendre l’expérience plus proche de celle d’un environnement de bureau classique, tout en conservant les applications conçues initialement pour les smartphones.

Toutes les applications Android ne sont pas compatibles

La compatibilité reste toutefois un point à examiner avant d’adopter PocketBar. Selon son développeur, plusieurs applications populaires fonctionnent correctement, notamment YouTube, Instagram, SignalSignal est une application de messagerie chiffrée de bout en bout, développée par une fondation à but non lucratif, considérée comme la référence en matière de confidentialité. Lire la fiche et Telegram.

D’autres services rencontrent davantage de difficultés. La connexion aux comptes X et WhatsAppWhatsApp est l'application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Lire la fiche ne fonctionne actuellement pas, ces applications étant incompatibles avec certains environnements d’émulation. Les applications bancaires et de paiement peuvent également refuser de fonctionner, tandis que les joueurs ne trouveront pas forcément leur compte avec cette solution.

PocketBar ne remplace donc pas complètement un smartphone Android. Il s’agit plutôt d’un moyen pratique d’accéder à certaines applications mobiles depuis un Mac, sans devoir constamment passer d’un appareil à l’autre.

PocketBar est gratuit, avec une version Pro à 9,99 euros

L’application est disponible gratuitement sur les Mac équipés d’une puce Apple Silicon et fonctionnant sous macOS 14 ou une version ultérieure. Cette édition permet de découvrir les principales fonctionnalités du logiciel.

Pour bénéficier de l’enregistrement de l’écran, des sauvegardes d’applications et d’un nombre illimité de raccourcis dans la barre des menus, il faut passer à PocketBar Pro. Le tarif annoncé est de 9,99 euros en paiement unique, sans abonnement récurrent.

L’achat inclut également les mises à jour de la série 1.x. Pour les utilisateurs de Mac qui souhaitent retrouver quelques applications Android sur leur ordinateur, PocketBar constitue ainsi une alternative intéressante à une utilisation exclusivement mobile, à condition que les applications recherchées soient compatibles avec l’émulateur.