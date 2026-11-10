Automattic, la maison mère de WordPress.com, veut prendre position sur un nouveau segment du développement logiciel : le vibe coding. L’entreprise lance Spacefast, une plateforme destinée à transformer les applications et sites Web conçus avec l’aide de l’intelligence artificielle en services réellement opérationnels. L’objectif est de fournir toute l’infrastructure nécessaire sans obliger les utilisateurs à assembler eux-mêmes plusieurs outils techniques.

Publicité

Alors que des services comme Lovable et Emergent proposent déjà de créer des applications à partir de simples instructions en langage naturel, Automattic adopte une approche différente. Spacefast ne cherche pas nécessairement à imposer son propre agent de création : la plateforme veut plutôt fournir les fondations techniques sur lesquelles les utilisateurs pourront déployer les projets générés avec les outils de leur choix.

Une infrastructure complète pour les projets créés avec l’IA

Spacefast prend en charge plusieurs éléments indispensables au fonctionnement d’une application : bases de données, authentification, téléversement de fichiers, gestion des e-mails et outils d’analyse. Ces services doivent permettre de passer d’un prototype généré par un chatbot à un site Web, une application ou un service utilisable.

La plateforme peut être connectée à différents agents et assistants, notamment ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche, ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche, Hermes, OpenClawOpenClaw est un agent IA open source qui s'installe sur votre propre machine et se pilote depuis vos messageries pour exécuter de vraies tâches — au prix de risques de sécurité désormais bien documentés. Lire la fiche, Grokbot, Muse, Pi, Cursor, Opencode et Amp. Il est également possible de démarrer directement à partir d’un dépôt Git. Cette ouverture constitue l’un des principaux arguments avancés par Automattic face aux solutions qui regroupent davantage la création et l’hébergement dans un environnement unique.

Publicité

Le projet est dirigé par Batuhan İçöz, qui a commencé à travailler dessus lors d’un sprint de hackathon organisé par Automattic plus tôt dans l’année. À l’époque, il travaillait également sur Beeper, l’application de messagerie multiplateforme de l’entreprise. Il avait constaté que plusieurs de ses amis non-techniciens lui partageaient régulièrement des liens Vercel vers leurs expérimentations de vibe coding, ce qui l’a conduit à imaginer une solution plus simple pour publier leurs créations.

Le projet, initialement baptisé Stattic, a ensuite évolué pour devenir Spacefast. Automattic l’a lancé discrètement en septembre afin de recueillir les premiers retours avant son lancement officiel.

Spacefast veut se distinguer de Lovable et Emergent

Les premiers usages observés par l’entreprise sont assez variés. Des particuliers et des organisations utilisent déjà Spacefast pour créer des maquettes internes, des diaporamas ou des sites dédiés à des offres commerciales. Le service évolue toutefois dans un environnement concurrentiel où les frontières entre développement, design et présentation deviennent de plus en plus floues.

Lovable et Emergent occupent déjà une place sur le marché des applications générées par IA. Des outils comme Figma, Canva et Notion explorent également cette convergence entre création de prototypes, interfaces et présentations. Pour Batuhan İçöz, l’avantage de Spacefast réside dans la liberté laissée aux utilisateurs : ils peuvent choisir leur agent d’IA et conserver leurs propres méthodes de travail.

Publicité

Cette flexibilité peut néanmoins représenter une limite pour les utilisateurs qui préfèrent une expérience entièrement intégrée, sans avoir à sélectionner et configurer plusieurs outils. Automattic devra donc trouver le bon équilibre entre ouverture technique et simplicité d’utilisation.

L’appartenance à l’écosystème Automattic pourrait aussi devenir un avantage. L’entreprise dispose déjà de briques technologiques qui pourraient faciliter l’intégration de services, comme les statistiques Web, WordPress ou encore WooCommerce pour le commerce en ligne. Ces connexions pourraient notamment intéresser les entreprises qui cherchent à éviter la multiplication des plateformes utilisées par leurs équipes.

Les entreprises dans le viseur d’Automattic

L’un des marchés que Spacefast souhaite adresser est celui des organisations confrontées à la multiplication des outils numériques. Les équipes marketing peuvent aujourd’hui créer rapidement des pages d’atterrissage avec des services comme Lovable, mais ces initiatives peuvent entraîner une dispersion des applications et des infrastructures au sein d’une même entreprise.

Batuhan İçöz estime qu’Automattic dispose d’une expérience suffisante auprès des grands comptes pour répondre à ces besoins. La possibilité de centraliser les projets, tout en conservant une certaine liberté dans le choix des agents d’IA, pourrait ainsi constituer un argument commercial important.

Le dirigeant reste toutefois lucide sur une autre difficulté du marché : la fidélisation. Les nouveaux produits liés à l’intelligence artificielle suscitent souvent un fort intérêt au lancement, avant que les utilisateurs ne passent rapidement à autre chose. Spacefast devra donc démontrer que ses outils apportent une valeur durable, au-delà de la simple curiosité initiale.

Publicité

Automattic s’adapte à un Web transformé par l’IA

Le lancement de Spacefast intervient alors que les habitudes de création et de consultation du Web évoluent rapidement. Les chatbots et les moteurs de recherche intégrant l’IA modifient la manière dont les internautes accèdent à l’information, tandis que de nombreux éditeurs constatent une baisse du trafic provenant des moteurs de recherche.

Batuhan İçöz reconnaît que certains utilisateurs créent désormais directement des sites avec ChatGPT ou Claude, plutôt que de passer par un système de gestion de contenu traditionnel comme WordPress. Selon lui, tous les projets Web n’auront pas nécessairement besoin d’un CMS à mesure que les outils de génération d’applications progresseront.

Cette évolution représente un enjeu stratégique pour Automattic, dont WordPress constitue historiquement l’un des piliers. Avec Spacefast, l’entreprise cherche à ne pas limiter son avenir à la publication de contenus et à se positionner sur l’infrastructure des nouveaux usages du Web.

Le lancement intervient également dans une période mouvementée pour l’entreprise, marquée par des tensions au sein de sa gouvernance, des changements au conseil d’administration et des départs de dirigeants. Automattic a aussi engagé des suppressions de postes sur plusieurs de ses activités en octobre. Dans ce contexte, Spacefast représente une nouvelle tentative de diversification, au moment où l’intelligence artificielle redessine les outils et les modèles économiques du Web.