Medium veut dépasser son statut de plateforme de publication d’articles. L’entreprise vient de lancer TK, une nouvelle application qui mélange prise de notes, journal personnel et réseau social privé. Son ambition : encourager les utilisateurs à écrire davantage, à organiser leurs idées et à les partager avec des communautés choisies, sans dépendre de la visibilité publique ni des algorithmes des moteurs de recherche.

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Pour Tony Stubblebine, le PDG de Medium, ce lancement marque une étape importante dans l’histoire de l’entreprise. Il estime que Medium n’avait pas véritablement lancé de produit majeur depuis 2017, année où la plateforme avait abandonné sa stratégie centrée sur la publicité pour privilégier les abonnements. Une décision motivée par une conviction : le modèle économique des médias financés par la publicité ne sert pas nécessairement les intérêts des lecteurs et des auteurs.

TK : un espace pour écrire, prendre des notes et organiser ses idées

À première vue, TK ressemble à une application minimaliste de prise de notes. Elle permet de rédiger rapidement des textes, de tenir un journal quotidien ou de travailler sur des contenus plus longs. L’interface privilégie l’écriture et la simplicité, avec la possibilité de retrouver facilement ses anciennes notes.

L’intelligence artificielle occupe également une place importante dans l’expérience. Les utilisateurs peuvent interroger leurs propres écrits, rechercher des informations dans leurs notes ou demander des retours sur leurs textes. L’IA peut ainsi aider à organiser les idées et à retrouver des éléments déjà consignés, sans se limiter à la génération de nouveaux contenus.

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Le nom TK correspond aussi à un raccourci intégré à l’application. Dans le monde de l’écriture, ces deux lettres sont souvent utilisées comme marqueur temporaire pour signaler une information à compléter ultérieurement. Dans TK, leur saisie permet de solliciter le modèle d’IA afin de compléter un passage ou d’apporter une information manquante. Tony Stubblebine décrit cette approche comme une manière d’utiliser les modèles de langage pour automatiser une partie du travail de création et de gestion des notes.

Les Libraries, ou le retour du blogging en cercle privé

La fonctionnalité la plus originale de TK réside probablement dans ses Libraries, que le dirigeant de Medium décrit comme du « blogging privé ». Le principe est simple : un utilisateur peut partager ses écrits par lien ou par e-mail, à la manière d’un document Google Docs. Les autres participants peuvent alors collaborer, commenter et réagir aux publications.

Les textes peuvent également être regroupés dans des espaces thématiques accessibles uniquement à leurs membres. Ces bibliothèques peuvent réunir quelques personnes ou plusieurs centaines de contributeurs autour d’un sujet commun. Parmi les premiers usages évoqués figurent des projets de livres collectifs, des échanges de recettes ou encore le partage de brouillons de poésie.

L’idée se situe à mi-chemin entre le blog traditionnel et la messagerie de groupe. Contrairement à une publication publique, les contenus ne cherchent pas à attirer le maximum de visiteurs. Ils sont destinés à une communauté définie, qui peut lire, enrichir et commenter les contributions de ses membres.

Medium veut s’affranchir de la dépendance à Google

Derrière TK se dessine une réflexion plus profonde sur l’évolution du Web. Medium dépend encore largement du trafic provenant de Google, mais les moteurs de recherche et les assistants conversationnels renvoient de moins en moins de visiteurs vers les sites d’origine. Parallèlement, les entreprises spécialisées dans l’IA exploitent d’importants volumes de contenus disponibles en ligne pour alimenter leurs modèles.

Tony Stubblebine considère cette évolution comme un risque majeur pour les éditeurs. Sa réponse consiste à déplacer une partie des échanges vers des espaces privés, qui ne dépendent pas du référencement naturel ni de la course aux pages vues. Dans cette approche, l’écriture retrouve une dimension communautaire : les auteurs publient pour obtenir des retours, progresser et partager des connaissances, plutôt que pour maximiser leur audience.

Medium souhaite progressivement intégrer certaines de ces idées à sa plateforme principale. Le dirigeant évoque notamment l’arrivée prochaine de fonctionnalités inspirées des Libraries, afin de rapprocher le blogging public de ces nouveaux espaces collaboratifs.

Un nouveau modèle économique autour des contenus privés ?

TK est disponible gratuitement sur le Web, Android et iOS. Une application de bureau native est également annoncée pour une prochaine étape. Si le service trouve son public, Medium pourrait toutefois chercher à développer de nouvelles sources de revenus autour de ces communautés privées.

Tony Stubblebine évoque notamment la possibilité de monétiser des contenus protégés ou réservés à des abonnés, à la manière des newsletters payantes. Il imagine aussi des bibliothèques thématiques, comme un espace consacré aux recettes, dont les meilleures contributions pourraient être proposées contre paiement. L’accès à ces contenus pourrait même intéresser des agents d’IA à la recherche d’informations produites et sélectionnées par des humains.

Cette dernière idée révèle l’ambition plus large du projet. À mesure que le Web ouvert se remplit de contenus générés automatiquement, Medium veut valoriser une couche de connaissances humaines, organisées dans des communautés et potentiellement accessibles sous de nouvelles formes. Avec TK, l’entreprise ne lance donc pas simplement une application de notes : elle expérimente une autre manière de créer, de partager et, à terme, de valoriser les contenus sur Internet.