Apple préparerait une nouvelle évolution de l’ergonomie de ses iPhone pour leur vingtième anniversaire. Selon une fuite publiée par le compte Weibo Instant Digital, Apple envisagerait de supprimer le bouton Action au profit d’une intégration de ses fonctions dans Camera Control pour son iPhone 20.

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Cette modification pourrait concerner les iPhone attendus au second semestre 2027.

Introduit avec l’iPhone 15 Pro, le bouton Action permet de déclencher rapidement une fonction personnalisée. Un an plus tard, Apple a ajouté la Commande de l’appareil photo sur la gamme iPhone 16, avec des commandes dédiées à la photographie et à la vidéo. La prochaine génération pourrait donc réunir ces deux commandes physiques dans un seul élément.

Un bouton pour contrôler l’appareil photo et les fonctions personnalisées

Selon Instant Digital, la Commande de l’appareil photo conserverait sa place sur le châssis, tandis que le bouton Action disparaîtrait. Le principe évoqué repose sur différentes interactions : une pression simple ouvrirait l’appareil photo, tandis qu’un appui prolongé activerait la fonction actuellement attribuée au bouton Action.

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L’idée permettrait de réduire le nombre de boutons physiques sur les futurs iPhone, tout en conservant une partie des possibilités de personnalisation. Apple chercherait ainsi à simplifier le design de son smartphone sans renoncer aux raccourcis appréciés des utilisateurs.

Mais cette évolution soulève plusieurs questions. Commande de l’appareil photo gère déjà l’ouverture de l’appareil photo, la capture photo et vidéo, certains réglages ainsi que Visual Intelligence. Lui ajouter les fonctions du bouton Action pourrait rendre son utilisation plus complexe.

Une ergonomie qui pourrait devenir plus difficile à maîtriser

La principale difficulté concerne la multiplication des gestes et des interactions. Commande de l’appareil photo dispose déjà de plusieurs modes de fonctionnement, et l’ajout de commandes supplémentaires pourrait compliquer son utilisation quotidienne.

Apple devrait notamment déterminer comment distinguer les fonctions existantes des nouvelles actions associées à l’ancien bouton Action. Certaines commandes pourraient être déplacées vers d’autres gestes ou combinaisons, mais cela risquerait d’imposer une nouvelle phase d’apprentissage aux utilisateurs.

Samsung propose déjà une approche comparable sur son Galaxy S26 Ultra. Un double appui sur le bouton latéral permet d’ouvrir l’appareil photo, tandis qu’un appui prolongé lance GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche par défaut. L’approche envisagée par Apple serait toutefois plus ambitieuse, puisque Camera Control devrait potentiellement accueillir davantage de fonctions.

L’iPhone du vingtième anniversaire préparerait une refonte plus profonde

Cette rumeur s’inscrit dans un ensemble plus large de spéculations autour de l’iPhone attendu pour 2027. Plusieurs fuites évoquent notamment des commandes à semi-conducteurs, qui pourraient remplacer certains boutons mécaniques, ainsi que des bordures en verre incurvées.

Apple pourrait également choisir de sauter l’appellation iPhone 19 pour passer directement à l’iPhone 20, afin de marquer les vingt ans du lancement du premier iPhone en 2007. Ces éléments restent néanmoins des hypothèses et ne constituent pas une feuille de route confirmée par la marque.

La fusion du bouton Action et de Camera Control pourrait ainsi participer à une refonte plus générale du design et de l’ergonomie. Reste à savoir si Apple ira réellement jusqu’à cette simplification ou si cette expérimentation restera au stade du prototype. Les précédentes rumeurs autour des commandes physiques de l’iPhone montrent que toutes les pistes explorées par la marque ne se retrouvent pas nécessairement dans les produits commercialisés.