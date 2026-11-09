OPPO a officialisé la date de présentation de sa nouvelle gamme Reno 17. Les Reno 17 et Reno 17 Pro seront dévoilés en Chine le 16 novembre 2026, aux côtés de la tablette OPPO Pad Air 6 et de la montre connectée OPPO Watch 5. À quelques jours de l’événement, le constructeur a également mis à jour ses boutiques en ligne chinoises avec les visuels officiels des deux smartphones, révélant leurs différentes finitions.

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Le design n’est donc plus un mystère. OPPO avait déjà teasé un effet lumineux à l’arrière évoquant une silhouette de chat. Les nouvelles images permettent de découvrir plus précisément cette identité visuelle, ainsi que les différences esthétiques entre les versions standard et Pro.

Trois coloris pour chaque OPPO Reno 17

Le Reno 17 sera proposé en trois coloris : Encounter Cat, Ice Moon White et Cocoa Brown. La finition Encounter Cat se distingue par une teinte bleu clair et un motif de chat en relief dessiné sur la face arrière. Ice Moon White adopte une texture ondulée qui traverse le verre, tandis que Cocoa Brown mise sur une apparence brune mate plus discrète.

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Le Reno 17 Pro reprend deux de ces ambiances, avec Encounter Cat et Cocoa Brown, mais remplace Ice Moon White par First Snow White. Cette dernière finition se caractérise par une surface blanche lisse et épurée, sans la texture en vagues visible sur le modèle standard.

Les deux smartphones partagent donc une identité visuelle commune, tout en conservant des différences suffisamment marquées pour les distinguer. OPPO semble notamment vouloir faire du motif Encounter Cat l’une des signatures esthétiques de cette génération.

Un Reno 17 Pro plus compact

Les images officielles révèlent également quelques différences dans les dimensions et la conception de la face avant. Le Reno 17 Pro apparaît globalement plus compact que le modèle standard. Son poinçon destiné à la caméra frontale est aussi plus petit.

Cette différence de format correspondrait à celle annoncée dans les premières fuites techniques, qui évoquent deux tailles d’écran distinctes. Oppo n’a toutefois pas encore confirmé les caractéristiques détaillées des dalles.

Des batteries de 8 000 et 7 200 mAh évoquées

Les caractéristiques techniques restent à confirmer lors de la présentation du 16 novembre. Selon les premières informations divulguées, le Reno 17 disposerait d’un écran OLED de 6,59 pouces avec une définition 1,5K et d’une puce Snapdragon 7 Gen 4. Il pourrait également embarquer une batterie de 8 000 mAh.

Le Reno 17 Pro adopterait une approche plus compacte, avec une dalle OLED 1,5K de 6,32 pouces. Il serait animé par une puce MediaTek Dimensity 8550 Super et intégrerait une batterie de 7 200 mAh.

Les deux modèles partageraient les mêmes configurations de mémoire : 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 12 Go avec 256 Go, ou 12 Go avec 512 Go. Si ces informations se confirment, le Reno 17 standard disposerait donc de la batterie la plus généreuse, tandis que la version Pro privilégierait un format plus réduit et une plateforme différente.

Rendez-vous le 16 novembre pour les caractéristiques définitives

Avec cette nouvelle gamme, OPPO prépare une présentation qui ne se limitera pas aux smartphones. Le constructeur doit également dévoiler la tablette Pad Air 6 et la montre connectée Watch 5 lors de son événement chinois du 16 novembre.

Les précommandes des Reno 17 et Reno 17 Pro sont déjà ouvertes en Chine. Les visuels officiels permettent désormais de choisir entre les différentes finitions, mais plusieurs éléments essentiels restent à découvrir, notamment les caractéristiques définitives, les tarifs et les éventuelles dates de commercialisation à l’international.

La présentation devrait donc lever les dernières incertitudes sur cette génération, en particulier sur les différences matérielles entre les deux smartphones.