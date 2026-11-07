Huawei préparerait le lancement de sa nouvelle gamme nova 17 en Chine. À quelques semaines de sa présentation supposée, le leaker Digital Chat Station 72 % fiable a partagé de premières informations sur les écrans, les appareils photo et la plateforme mobile des futurs smartphones. Les Nova 17 et Nova 17 Pro pourraient notamment miser sur une évolution importante de leur équipement photographique.

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Ces caractéristiques restent toutefois à prendre avec précaution : Huawei n’a encore confirmé ni les modèles ni leur fiche technique.

Deux écrans OLED de 1,5K pour les nova 17

Selon les informations publiées par Digital Chat Station, Huawei évaluerait deux diagonales d’écran OLED pour cette génération : 6,68 pouces et 6,84 pouces. Les deux panneaux afficheraient une définition de 1,5K.

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Ces dimensions correspondraient respectivement aux nova 17 et nova 17 Pro. Si cette configuration se confirme, Huawei conserverait des formats d’écran proches de ceux de la génération précédente, plutôt que de miser sur une évolution majeure de ce côté.

Un capteur photo principal de 200 mégapixels pour le Nova 17 Pro ?

La photographie pourrait constituer le principal argument du nova 17 Pro. Le modèle serait en cours d’évaluation avec un capteur principal de 200 mégapixels, potentiellement le GCB0H de GalaxyCore. Des informations complémentaires évoquent une variante GCB0H5 appartenant à la catégorie des capteurs au format 1/1,56 pouce.

Cette évolution prolongerait le positionnement photographique de la gamme. Le Nova 16 utilisait un capteur principal de 50 mégapixels associé à un téléobjectif périscopique RYYB de 50 mégapixels. Les nova 16 Pro et Ultra étaient déjà passés à une configuration plus ambitieuse, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec stabilisation optique.

Le nova 17 Pro pourrait également intégrer un téléobjectif de 50 mégapixels reposant sur un capteur SmartSens SC5000CS au format 1/2,5 pouce. Un objectif multispectral serait aussi envisagé afin d’améliorer la précision des couleurs. L’association de ces trois éléments suggère une attention particulière portée à la polyvalence photographique.

En revanche, les informations disponibles ne permettent pas encore de déterminer si le Nova 17 standard bénéficiera lui aussi d’un capteur principal de 200 mégapixels ou d’un téléobjectif dédié.

Une nouvelle puce Kirin encore mystérieuse

Sur le plan des performances, Digital Chat Station évoque une nouvelle plateforme appartenant à la série 8. Son appellation commerciale définitive n’est pas connue. Plusieurs rumeurs suggèrent qu’il pourrait s’agir du Kirin 8050, mais ce nom reste lui aussi à confirmer.

Huawei n’a donc pas encore dévoilé les détails de cette plateforme ni les différences éventuelles entre les deux modèles de la gamme.

Un lancement attendu en Chine avant la fin novembre

La présentation de la série Huawei nova 17 serait prévue avant la fin du mois de novembre en Chine. Les nouveaux smartphones devraient notamment affronter les OPPO Reno 17, Honor 700 et vivo S70 sur le marché chinois.

Si les informations du leaker se vérifient, Huawei miserait surtout sur les capacités photographiques du nova 17 Pro, avec un capteur principal de 200 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels. Il faudra néanmoins attendre l’annonce officielle pour connaître les caractéristiques définitives, les différences entre les modèles et leurs tarifs.