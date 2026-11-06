Nintendo ne prévoit pas de nouvelle augmentation du prix de la Switch 2 à court terme. Lors de la dernière conférence téléphonique consacrée aux résultats financiers du groupe, son président Shuntaro Furukawa a indiqué que l’entreprise « n’envisageait pas de changements supplémentaires » sur les tarifs de sa console, selon Reuters.

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Une déclaration qui intervient dans un contexte de tensions persistantes sur le marché de la mémoire vive et de hausse des prix dans l’industrie du jeu vidéo.

La Switch 2 a déjà subi une augmentation de 30 euros cette année, portant son prix de départ à 499,99 euros. Nintendo a également indiqué dans ses résultats publiés jeudi que les ventes de la console avaient reculé de 37,4 % sur un an. Un ralentissement qui intervient alors que les consommateurs doivent composer avec des tarifs plus élevés pour les consoles de nouvelle génération.

Nintendo assure disposer de suffisamment de mémoire

La pénurie de mémoire vive constitue l’une des principales sources d’inquiétude pour les fabricants de produits électroniques. La demande croissante des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle exerce une pression sur les approvisionnements, avec des répercussions sur les coûts et les capacités de production.

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Interrogé sur cette situation, Shuntaro Furukawa a déclaré qu’il n’y avait « pas eu de changement majeur concernant la situation de la mémoire » et que Nintendo était en mesure de sécuriser des quantités suffisantes. Le dirigeant se veut donc rassurant sur la capacité du groupe à maintenir son approvisionnement, malgré les difficultés rencontrées par d’autres acteurs du secteur.

Cette déclaration intervient toutefois après l’annonce, en début de semaine, d’un fournisseur de cartouches de la Switch 2 qui prévoit d’arrêter la production de mémoire ROM afin de se concentrer sur les composants destinés aux centres de données. Cette réorientation illustre les arbitrages industriels provoqués par la forte demande liée à l’intelligence artificielle.

Xbox et PlayStation ont déjà augmenté leurs tarifs

Nintendo n’est pas le seul constructeur confronté à un environnement économique difficile. Microsoft a relevé à plusieurs reprises les prix de ses Xbox Series X et Series S.

Sony a également augmenté les prix de la PlayStation 5, dont le tarif de départ atteint désormais 649 euros. Ces hausses successives montrent à quel point les tensions sur les composants et les coûts de production peuvent peser sur le prix final des consoles.

Pour Nintendo, le maintien du tarif actuel constitue donc un signal plutôt rassurant, au moins à court terme. Mais la baisse annuelle des ventes de Switch 2 et l’évolution de la situation sur le marché de la mémoire resteront deux éléments à surveiller. La capacité du constructeur à sécuriser ses composants sans répercuter de nouveaux coûts sur les consommateurs sera déterminante pour la suite de la commercialisation de sa console.