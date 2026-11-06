Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est disponible depuis le jeudi 5 novembre 2026, uniquement sur Nintendo Switch 2, y compris en France, selon la fiche française de Nintendo. Il a été dévoilé le 8 septembre lors du Direct consacré aux 40 ans de la série.

Publicité

Le jeu est vendu 59,99 euros en version numérique, et il n’existe aucune version pour la Switch d’origine. Le Journal du Geek lui a déjà décerné un 10/10.

Prudence toutefois : Nintendo n’a pas nommé le studio de développement ni détaillé la résolution, et l’origine technique du jeu repose sur l’analyse de ses fichiers par un dataminer, pas sur une confirmation officielle.

Le déblocage a eu lieu à minuit en France, dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 novembre, selon le calendrier de Nintendo : 21 h sur la côte ouest américaine, 23 h au centre des États-Unis et minuit pour le reste du monde. Il concerne les précommandes numériques. Pour la version en boîte, il faut attendre de récupérer son exemplaire.

Publicité

Une précommande sur l’eShop est débitée au plus tôt sept jours avant la sortie, puis le jeu se télécharge tout seul sur la console choisie, à condition qu’elle reste connectée et que le téléchargement automatique soit activé. Un achat fait après la sortie lance le téléchargement immédiatement.

Prix, éditions et taille

La version numérique est affichée à 59,99 euros TTC en France. Selon GeeksLands, la version en boîte coûte 69,99 euros. Le jeu est aussi vendu chez des distributeurs comme Amazon.

Le premier tirage physique dispose d’une jaquette en feuille texturée, « tant que les stocks durent ». Côté stockage, l’eShop français annonce désormais environ 24,5 Go, contre 27 Go dans les premières estimations. Le jeu est jouable en français, classé PEGI 12 et se joue seul, en mode portable comme sur téléviseur.

Ce qui change dans le remake

Nintendo parle de visuels entièrement refaits, d’une bande-son réorchestrée, de cinématiques élargies entièrement doublées en français et de lieux remodelés, avec un cycle du jour et de la nuit qui continue partout, y compris dans les villes. Un « fil du temps », baptisé Threads of Time, suit la progression et l’objectif suivant.

Côté manette, Link dispose d’un saut dédié et d’une course plus libre, le stick droit contrôle la caméra et la visée peut se faire par mouvements pour le lance-pierre et l’arc. Le jeu réagit aussi à l’ocarina : on peut fredonner une mélodie apprise pour que Link la joue, et un ocarina physique de HORI doit sortir plus tard en 2026.

Ce que dit le premier test

Dans son test publié le 4 novembre, Robin Sabbadini, du Journal du Geek, juge qu’il s’agit du « meilleur remake qu’il était possible de faire » et lui donne 10/10. Il affirme que le jeu tourne en 60 images par seconde, loue le doublage français et les musiques orchestrales, et salue le gyroscope, le saut sur une touche dédiée et le menu d’objets rapide sur la touche R.

Le testeur relève aussi des ajouts utiles : la Pensée de fée, qui donne des conseils, la Pierre de résonance, qui aide à trouver les Skulltulas d’or, et un Amphithéâtre des monstres qui débloque des bonus. Ses réserves sont minces : des écrans de chargement dont il se serait bien passé, et quelques scintillements sur la citadelle d’Hyrule en mode portable, absents en mode docké. Il précise ne pas avoir pu essayer l’ocarina physique.

Sur ce point technique, il cite Digital Foundry, qui avait repéré dans le Direct une image trop accentuée en 1080p et un feuillage qui scintille dans les zones ouvertes. Les mentions de licence du jeu révèlent aussi la présence du FidelityFX Super Resolution 1.0 d’AMD, ce qui pourrait expliquer ces défauts. Il s’agit d’une hypothèse.

Un moteur hérité de Tears of the Kingdom ?

Selon Frandroid, qui s’appuie sur le dataminer OatmealDome, le remake tourne sur le même moteur maison que Tears of the Kingdom, utilisé par Nintendo depuis Nintendo Switch Sports, sorti en 2022. GoNintendo ajoute qu’il s’appelle LunchPack ou ModuleSystem, et qu’il a été largement modifié pour l’occasion.

Cette information vient de l’analyse des fichiers du jeu et Nintendo ne l’a pas confirmée. Nous n’avons pas pu lire l’article de Frandroid en entier, qui estime que ce n’est « pas forcément une bonne nouvelle », sans que nous puissions détailler ses arguments ici.

Amiibo, application et console collector

Deux amiibo, Link enfant et Zelda enfant, arriveront courant 2027 et débloqueront des masques dans le jeu. Nintendo propose aussi l’application ZELDA NOTES sur smartphone, avec un ocarina virtuel, un quiz de plus de 2 000 questions et un journal de progression, sans abonnement Nintendo Switch Online.

Pour les 40 ans de la série, une Switch 2 aux couleurs de Zelda est sortie le 29 octobre, avec des Joy-Con verts à détails dorés. La version Nintendo 64 d’origine reste de son côté accessible via le Nintendo Switch Online.

Reste à connaître les performances

Reste à savoir ce que donneront les analyses techniques complètes, notamment sur la résolution et la fluidité dans les deux modes. Cet article sera complété dès que Digital Foundry et d’autres tests détaillés seront publiés.