La nouvelle version de Siri pourrait ne pas être totalement gratuite. Apple a discrètement évoqué la possibilité de limiter l’utilisation de certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle lors de la présentation de ses résultats financiers du quatrième trimestre 2026. En cause : les coûts de calcul générés par les requêtes traitées dans le cloud, qui pourraient conduire l’entreprise à instaurer des quotas quotidiens pour les utilisateurs.

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Cette perspective intervient quelques semaines après le lancement de Siri AI avec iOS 27. Le nouvel assistant s’appuie sur une combinaison de traitements réalisés directement sur les appareils et de calculs déportés vers Private Cloud Compute. Si les opérations locales restent relativement peu coûteuses pour Apple, les demandes nécessitant ses infrastructures cloud impliquent des dépenses supplémentaires.

Le dossier complet Dossier Apple Intelligence, Siri et l’iPhone IA

Les traitements dans le cloud pourraient être soumis à des quotas

Lors de la conférence financière, Kevan Parekh, directeur financier d’Apple, a expliqué que l’entreprise ne disposait pas encore d’une vision précise de la répartition des coûts entre les traitements locaux et ceux effectués sur ses serveurs.

« Sur l’appareil, c’est très efficace et il n’y a pratiquement pas de coûts associés. Mais du côté des serveurs, nous avons des coûts d’inférence », a-t-il expliqué. Apple estime donc encore les dépenses que pourrait représenter l’utilisation de Siri AI à grande échelle, alors que la nouvelle version de l’assistant commence tout juste à être proposée à davantage d’utilisateurs.

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Cette distinction est importante. Les requêtes simples peuvent être traitées directement sur un iPhone, un iPad ou un Mac compatible. En revanche, les tâches plus complexes nécessitent parfois de solliciter les modèles hébergés dans Private Cloud Compute, ce qui mobilise des ressources informatiques supplémentaires.

Apple pourrait donc réserver un accès gratuit aux fonctionnalités les moins coûteuses, tout en imposant des limites aux opérations nécessitant davantage de puissance de calcul. Les utilisateurs qui souhaitent dépasser ces limites pourraient devoir payer pour bénéficier d’un accès étendu.

Private Cloud Compute : le coût de l’IA et la protection des données

Le recours à Private Cloud Compute répond aussi à une exigence importante pour Apple : préserver la confidentialité des informations personnelles. Siri peut être amené à consulter des données sensibles, comme les contacts, les communications, les informations de santé ou certains éléments financiers, afin de répondre à des demandes contextualisées.

Apple présente son infrastructure cloud comme un moyen de traiter ces informations dans un environnement conçu pour protéger la vie privée. Les données nécessaires aux traitements peuvent ainsi être exploitées sans que l’entreprise puisse accéder librement aux informations personnelles de l’utilisateur.

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Mais cette architecture a un coût. Plus les utilisateurs sollicitent les modèles cloud, plus Apple doit mobiliser de ressources pour exécuter les demandes. L’entreprise doit donc trouver un équilibre entre la richesse des fonctionnalités proposées, la protection des données et les dépenses liées à l’inférence.

John Ternus, le nouveau directeur général d’Apple, a également insisté sur la nécessité de s’assurer que les utilisateurs comprennent les autorisations accordées à Siri. L’assistant peut accéder à des informations personnelles pour accomplir certaines tâches, ce qui impose, selon lui, de maintenir des garanties élevées en matière de sécurité et de confidentialité.

Quelles fonctionnalités Siri AI pourraient rester gratuites ?

Les utilisateurs devraient pouvoir continuer à effectuer gratuitement les tâches légères traitées directement sur leur appareil. Rédiger un court e-mail ou retrouver une vidéo mentionnée dans une conversation pourrait ainsi rester accessible sans nécessairement consommer un quota cloud important.

La situation pourrait être différente pour les demandes complexes et certaines fonctions de création ou de retouche d’images. Les outils reposant sur les modèles AFM 3 Cloud, notamment certaines fonctions intelligentes de retouche photo et Image Playground, pourraient être concernés par les limites d’utilisation.

Apple avait d’ailleurs déjà évoqué cette possibilité dans les notes accompagnant le lancement de Siri AI. L’entreprise précisait que les limites quotidiennes pourraient varier selon la fonctionnalité utilisée, la complexité de la demande, la charge des systèmes et d’autres paramètres. Elle indiquait également qu’un accès étendu à ces fonctionnalités serait proposé contre paiement à l’avenir.

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Cela signifie que le principe d’un accès payant n’est pas uniquement une hypothèse issue de la récente conférence financière. Apple l’avait déjà mentionné dans sa documentation, même si les modalités concrètes restent inconnues.

Apple pourrait intégrer l’IA avancée à ses offres payantes

Pour l’instant, Apple n’a communiqué ni tarif, ni volume de requêtes autorisées, ni détail sur les éventuels abonnements concernés. La possibilité d’intégrer cet accès étendu à différents niveaux d’iCloud+iCloud+ est la version payante d'iCloud : de 0,99 € à 59,99 € par mois en France, elle ajoute de 50 Go à 12 To de stockage, le Relais privé, Masquer mon adresse e-mail, un domaine de messagerie personnalisé et l'enregistrement des caméras HomeKit, le tout partageable avec cinq proches. Lire la fiche reste également à préciser.

Cette évolution pourrait néanmoins ouvrir une nouvelle étape dans la stratégie de services de l’entreprise. À mesure que Siri devient un assistant plus capable, Apple pourrait chercher à distinguer les fonctionnalités locales accessibles sans surcoût des services cloud nécessitant davantage de ressources.

Le modèle économique devra toutefois rester lisible pour les utilisateurs. Limiter trop fortement les fonctions avancées pourrait réduire l’intérêt du nouvel assistant, notamment si les propriétaires d’iPhone ont l’impression de devoir payer pour profiter pleinement de fonctionnalités présentées comme centrales dans l’expérience Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche.

Apple n’a pas encore dévoilé son système de quotas ni son éventuelle grille tarifaire. Une chose semble néanmoins se dessiner : l’accès aux fonctions les plus avancées de Siri pourrait devenir un service payant, tandis que les usages courants exécutés directement sur les appareils resteraient gratuits.