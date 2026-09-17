Private Cloud Compute (PCC) est l’infrastructure cloud d’Apple qui prend le relais d’Apple Intelligence quand une requête dépasse les capacités de l’appareil — en appliquant au serveur les mêmes garanties de sécurité que l’iPhone : Secure Enclave, attestation vérifiable, et aucune conservation des données.

Présenté par Apple en 2024, Private Cloud Compute intervient lorsque certaines requêtes d’Apple Intelligence sont trop complexes pour être traitées entièrement sur l’appareil. Dans ce cas, seules les données nécessaires à la tâche sont envoyées aux serveurs Apple — qui affirme ne pas les stocker ni y avoir accès, ces informations servant uniquement à produire la réponse demandée.

La sécurité repose sur un mécanisme d’attestation : avant d’envoyer une requête, un iPhone, iPad ou Mac peut vérifier la configuration et l’identité du cluster PCC. Apple s’appuie sur Secure Enclave, Secure Boot et son Trusted Execution Monitor pour garantir que seul du code autorisé et signé s’exécute sur ses serveurs — le cloud ne se contente pas de demander à l’utilisateur de « faire confiance », il fournit des garanties techniques vérifiables.

Apple pousse cette logique plus loin avec le PCC Virtual Research Environment, un environnement qui permet aux chercheurs en sécurité d’examiner une version du logiciel exécuté sur les nœuds PCC et d’analyser ses mécanismes d’attestation — une transparence rare comparée aux plateformes d’IA cloud traditionnelles.

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Le rôle de PCC s’est élargi en 2026 : les Apple Foundation Models, le framework dévoilé à la WWDC 2025 pour l’IA embarquée dans les apps iOS, peuvent désormais s’appuyer sur un modèle serveur tournant sur PCC, avec une fenêtre de contexte plus large et un raisonnement supérieur au modèle embarqué — un accès qu’Apple ouvre progressivement aux développeurs éligibles. En août 2026, des photos ont révélé le matériel : des serveurs à base de puces M5, à l’architecture modulaire, avec des cartes de calcul remplaçables à chaud — la même philosophie de sécurité et de silicium que sur l’iPhone, prolongée jusque dans le datacenter.