Honor pourrait franchir un nouveau cap dans la course à l’autonomie des smartphones. Selon le leaker Digital Chat Station, le constructeur chinois testerait actuellement des batteries d’une capacité comprise entre 14 000 et 15 000 mAh. L’objectif serait ambitieux : concevoir un téléphone capable de fonctionner pendant une semaine entière sans recharge.

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Une telle capacité changerait sensiblement les habitudes des utilisateurs. Les longues journées à l’extérieur ne nécessiteraient plus forcément de transporter une batterie externe, tandis que les professionnels très mobiles pourraient espacer considérablement les passages à la prise. Les livreurs, les travailleurs en extérieur et les voyageurs fréquents seraient particulièrement concernés, certains devant actuellement recharger leur smartphone plusieurs fois par jour.

Honor augmente progressivement la capacité de ses batteries

Cette expérimentation s’inscrirait dans une stratégie déjà engagée par Honor. La gamme Win a fait ses débuts en décembre 2025 avec des batteries de 10 000 mAh. En juin, le constructeur a ensuite commercialisé le Honor X80 Pro Max, équipé d’une batterie de 11 000 mAh. La marque affirme que ce modèle a établi un record Guinness lors d’un test d’autonomie en diffusion vidéo en direct, avec une durée de 26 heures, 8 minutes et 34 secondes.

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La série Honor Win 2 constitue une nouvelle étape. Présentés en Chine le 21 octobre 2026, les Honor Win RT 2 et Win Turbo 2 embarquent tous deux une batterie de 12 070 mAh. Le Win RT 2 prend également en charge la recharge filaire de 90 W.

En moins d’un an, Honor serait ainsi passé de 10 000 à plus de 12 000 mAh sur ses modèles dédiés à l’autonomie.

Une batterie de 15 000 mAh encore au stade des essais

Les nouvelles capacités de 14 000 et 15 000 mAh restent pour l’instant au stade des tests. Digital Chat Station 77 % fiable avait toutefois déjà évoqué les travaux de Honor autour d’une batterie de 12 000 mAh, avant le lancement du Win RT 2 et de sa capacité finalement annoncée à 12 070 mAh. Cet historique donne un certain crédit à la fuite, sans constituer une confirmation officielle du futur produit.

L’intégration d’une telle batterie dans un smartphone poserait néanmoins plusieurs difficultés. Une capacité supérieure implique généralement davantage de volume et de poids, avec des contraintes supplémentaires concernant la dissipation thermique et la conception du châssis. Honor n’a communiqué aucune information sur les technologies envisagées pour résoudre ces problèmes.

Une autonomie d’une semaine, mais à quelles conditions ?

L’objectif d’une semaine sans recharge est particulièrement ambitieux. La capacité de la batterie ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l’autonomie réelle : celle-ci dépend aussi de l’écran, du processeur, de la connectivité, des applications utilisées et des habitudes de chaque utilisateur. Un smartphone de 15 000 mAh pourrait donc offrir plusieurs jours d’utilisation, mais la promesse d’une semaine devra être évaluée dans des conditions de test précises.

Honor n’a pour l’instant annoncé ni calendrier de commercialisation ni modèle destiné à accueillir cette batterie. Si les essais aboutissent, le constructeur pourrait néanmoins repousser encore les limites de l’autonomie sur smartphone, un domaine dans lequel il multiplie les avancées depuis plusieurs générations.