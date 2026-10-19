Samsung pourrait considérablement élargir sa gamme de smartphones pliables en 2027. Selon une fuite publiée sur X par le leaker Anthony, connu sous le pseudonyme @TheGalox_, le constructeur sud-coréen préparerait six modèles Galaxy Z, contre trois appareils présentés cette année.

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La liste évoque plusieurs déclinaisons du Galaxy Z Fold 9, un Galaxy Z Flip 9, mais aussi deux appareils plus atypiques : le Galaxy Z TriFold 2 et le Galaxy Z Slide. Ce dernier serait un smartphone à écran enroulable, une technologie qui permettrait d’agrandir la surface d’affichage sans recourir à une charnière traditionnelle.

Le dossier complet Dossier Smartphones pliables 2026 : modèles et nouveautés

Attention toutefois : ces informations restent à prendre avec précaution. La fiabilité du leaker étant jugée inégale par la source d’origine, rien ne garantit que Samsung commercialisera effectivement ces six appareils.

Six modèles Galaxy Z évoqués pour 2027

Selon cette fuite, Samsung préparerait les appareils suivants pour l’année prochaine :

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Galaxy Z Slide : un smartphone doté d’un écran enroulable

Galaxy Z TriFold 2 : une nouvelle génération de smartphone pliable à trois volets

Galaxy Z Fold 9 Ultra : une déclinaison haut de gamme du pliable au format livre

Galaxy Z Fold 9 Pro : un autre modèle premium, dont le positionnement reste inconnu

Galaxy Z Fold 9 : la version classique du smartphone pliable de Samsung

Galaxy Z Flip 9 : la prochaine génération du modèle à clapet

Si cette liste se confirme, Samsung doublerait le nombre de modèles Galaxy Z par rapport aux trois appareils cités dans la publication pour 2026 : les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8.

La multiplication des variantes Fold soulève néanmoins plusieurs questions. Il reste notamment à comprendre ce qui distinguerait les versions standard, Pro et Ultra, et si elles viseraient des usages ou des segments tarifaires réellement différents. Aucun détail technique ne permet pour l’instant d’établir ces différences.

Samsung promettrait des appareils plus fins et plus légers

Le leaker évoque également des améliorations de l’autonomie, de l’épaisseur et du poids sur l’ensemble de la gamme Galaxy Z prévue pour 2027. Ces trois aspects sont particulièrement importants pour les smartphones pliants, qui doivent concilier de grands écrans, des mécanismes complexes et une batterie suffisamment généreuse.

Une meilleure autonomie permettrait d’utiliser plus longtemps ces appareils en déplacement sans devoir rechercher une prise électrique. Une réduction du poids et de l’épaisseur améliorerait, de son côté, le confort de transport et l’utilisation quotidienne.

La fuite ne fournit toutefois aucun chiffre permettant de quantifier ces progrès. Il est donc impossible de savoir si Samsung prévoit une nouvelle architecture de batterie, une charnière plus compacte ou une refonte plus profonde de ses appareils.

Le Galaxy Z TriFold 2 pourrait ouvrir le bal

Parmi les six appareils évoqués, le Galaxy Z TriFold 2 serait le premier à être commercialisé en 2027. Là encore, cette information provient uniquement de la publication du leaker et ne constitue pas un calendrier officiel de Samsung.

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Un smartphone pliable à trois volets cherche à offrir une surface d’affichage encore plus importante qu’un modèle Fold classique. En contrepartie, sa conception est plus complexe et peut entraîner des contraintes supplémentaires en matière de poids, d’épaisseur, de résistance et de prix.

Une deuxième génération pourrait permettre à Samsung d’améliorer cette formule. Cependant, la fuite ne précise ni la taille de l’écran, ni la capacité de la batterie, ni les éventuelles évolutions de la charnière du TriFold 2.

Le Galaxy Z Slide, l’autre nouveauté à surveiller

Le Galaxy Z Slide serait potentiellement l’appareil le plus original de cette liste. Contrairement à un smartphone pliable classique, il utiliserait un écran enroulable capable de s’étendre pour augmenter la surface d’affichage.

Samsung a déjà présenté des technologies d’écran flexibles, tandis que Motorola a dévoilé un concept de smartphone enroulable en 2022. Ce prototype pouvait faire passer la diagonale de son écran d’environ 4 à 6,5 pouces en déployant une partie de la dalle.

L’intérêt de cette approche est de proposer un appareil compact qui s’agrandit uniquement lorsque l’utilisateur en a besoin. Ross Young, cofondateur et directeur général de Display Supply Chain Consultants, avait estimé que les écrans enroulables pourraient offrir une alternative plus fine et plus légère aux smartphones pliants au format livre.

Cette technologie présente toutefois ses propres défis. Le mécanisme d’extension, la protection de l’écran et la durabilité à long terme devront être suffisamment maîtrisés pour permettre une commercialisation à grande échelle. Aucun élément ne confirme que le Galaxy Z Slide a dépassé le stade du développement ou qu’il sera prêt en 2027.

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Une annonce estivale reste possible, sans confirmation

Samsung présente traditionnellement ses nouveaux smartphones pliants durant l’été. Cette habitude alimente les attentes autour de la prochaine génération Galaxy Z, mais ne permet pas de confirmer la date de lancement des appareils évoqués.

Pour le moment, la liste des six modèles doit donc être considérée comme une rumeur. Les améliorations de batterie, de poids et d’épaisseur mentionnées par le leaker restent elles aussi à vérifier.

Si Samsung prépare réellement une gamme aussi étendue, 2027 pourrait marquer une nouvelle étape dans sa stratégie autour des écrans flexibles. Le Galaxy Z Slide serait particulièrement intéressant à suivre, car il ouvrirait une voie différente de celle des smartphones pliants traditionnels. Mais avant de parler de lancement, il faudra attendre des informations plus solides sur ces appareils.