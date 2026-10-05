Samsung travaillerait déjà sur le Galaxy Z Fold 9, alors que son prédécesseur vient à peine d’arriver. Selon une fuite publiée par le leaker @kro_roe sur X, le prochain pliable pourrait marquer une nouvelle étape dans la course à la finesse, avec un design nettement plus mince que celui du Galaxy Z Fold 8.

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Si ces informations se confirment, le Galaxy Z Fold 9 pourrait surtout accentuer le contraste avec l’iPhone Duo, dont le format pliable reste particulièrement épais et lourd.

Le Galaxy Z Fold 9 pourrait descendre sous les 8 mm

D’après les informations rapportées, Samsung envisagerait un Galaxy Z Fold 9 de seulement 7,9 mm d’épaisseur une fois fermé, contre 3,9 mm lorsqu’il est complètement ouvert.

À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 8 mesure 9,7 mm fermé et 4,5 mm ouvert. La différence serait donc loin d’être anodine : Samsung réduirait l’épaisseur de près de 19 % une fois le smartphone refermé.

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Cette évolution serait particulièrement visible en main et dans une poche, deux domaines dans lesquels l’épaisseur reste l’un des principaux compromis des smartphones pliables.

Le contraste avec l’iPhone Duo serait spectaculaire

Cette fuite intervient alors que l’iPhone Duo constitue désormais l’un des principaux concurrents du Galaxy Z Fold. Le pliable d’Apple mesure environ 11,3 mm d’épaisseur lorsqu’il est fermé et 5,2 mm ouvert, selon la source.

Le Galaxy Z Fold 9 pourrait donc présenter une différence de plus de 3 mm une fois fermé si les chiffres annoncés se concrétisent. Le contraste serait encore plus marqué sur le poids : l’iPhone Duo pèserait 254 grammes, contre 201 grammes pour le Galaxy Z Fold 8 et 215 grammes pour le Z Fold 8 Ultra.

Il faut toutefois éviter de tirer des conclusions définitives à partir de ces seules dimensions. Une réduction de l’épaisseur peut avoir des conséquences sur la batterie, la dissipation thermique, la rigidité du châssis ou encore les composants photo.

Une caméra sous l’écran pourrait faire son retour

La même fuite évoque une autre évolution intéressante : Samsung envisagerait de nouveau une caméra sous l’écran, probablement pour la dalle interne.

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Ce choix rappellerait directement l’approche adoptée par Apple sur son pliable, mais aussi l’histoire de Samsung. Le constructeur avait introduit une caméra sous l’écran avec le Galaxy Z Fold 3 et l’avait conservée jusqu’au Z Fold 6. Le Galaxy Z Fold 7 avait ensuite abandonné cette technologie au profit d’une caméra intégrée dans un poinçon, avec une amélioration notable de la qualité d’image.

Samsung pourrait donc être tenté de revenir à une caméra sous l’écran pour maximiser la surface d’affichage de la dalle interne. Mais ce choix implique généralement un compromis sur la qualité photographique, précisément ce qui avait conduit Samsung à revenir au poinçon.

Une fuite encore très précoce

Il convient néanmoins de rester prudent. Le Galaxy Z Fold 9 serait encore à un stade préliminaire de développement et son lancement ne serait pas attendu avant l’été 2027.

D’ici là, Samsung pourrait modifier profondément le design, les composants ou les caractéristiques techniques du smartphone. Les dimensions de 7,9 mm et 3,9 mm doivent donc être considérées comme des objectifs ou des informations de développement, et non comme les caractéristiques définitives du produit.

Si Samsung parvient réellement à atteindre ces chiffres sans sacrifier l’autonomie ou les performances, le Galaxy Z Fold 9 pourrait néanmoins changer la perception de l’encombrement des pliables. Face à un iPhone Duo qui privilégie pour l’instant d’autres choix de conception, la finesse pourrait devenir un nouvel axe majeur de la concurrence entre Samsung et Apple.