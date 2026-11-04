Apple veut donner une nouvelle dimension à l’Apple Watch. Avec deux fonctions baptisées Live Rewind et Siri Recap, la montre connectée pourrait bientôt aider ses utilisateurs à retrouver des informations échangées au cours d’une conversation, sans avoir besoin d’enregistrer les échanges audio.

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Ces nouveautés reposent sur Audio Intelligence et sont actuellement en phase de test bêta.

Les fonctionnalités sont destinées à l’Apple Watch Series 12 et à l’Apple Watch Ultra 4. Leur arrivée est associée à la bêta d’iOS 27.3, distribuée aux développeurs à partir du 3 novembre 2026. Une version bêta publique pourrait suivre à la mi-décembre.

Live Rewind : retrouver les 15 dernières secondes d’une conversation

Live Rewind est la fonction la plus immédiate des deux. En appuyant deux fois sur la Couronne digitale, l’utilisateur peut afficher sous forme de texte les 15 dernières secondes de parole captées par la montre. Une animation et un signal sonore accompagnent l’opération, y compris lorsque l’Apple Watch est en mode silencieux, afin de signaler que la fonction vient d’être activée.

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L’utilisateur peut ensuite poser des questions à Siri à partir de la transcription ou enregistrer le contenu dans l’application Siri pour le consulter ultérieurement. Apple précise que le texte transcrit disparaît environ 30 secondes après l’extinction de l’écran. L’objectif est donc de retrouver rapidement une information qui vient d’être évoquée, sans conserver systématiquement l’intégralité des échanges.

Siri Recap : des résumés pour ne plus oublier les informations importantes

Siri Recap va plus loin en proposant une synthèse des conversations. Une fois activée, éventuellement selon un calendrier défini par l’utilisateur, la fonction regroupe les informations échangées et leur attribue un titre court. Les résumés peuvent faire ressortir des éléments pratiques comme des dates, des échéances ou des prix.

Il ne s’agit pas d’une transcription complète : Siri Recap ne précise pas qui a dit quoi. La fonction cherche plutôt à restituer les informations importantes sous une forme condensée. Les utilisateurs peuvent consulter leurs résumés chaque jour et sauvegarder les plus utiles dans Notes ou Journal.

Les synthèses qui ne sont pas conservées sont automatiquement supprimées au bout de sept jours. Comme ces outils sont encore en bêta, les informations produites par l’intelligence artificielle méritent néanmoins d’être vérifiées, notamment lorsqu’elles concernent une date, un montant ou un engagement.

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Apple met en avant la confidentialité des conversations

L’utilisation d’un microphone porté au poignet soulève naturellement des questions de confidentialité. Apple affirme que Live Rewind et Siri Recap ne créent ni ne stockent d’enregistrements audio. Le traitement du son serait effectué dans un environnement sécurisé par la puce S11, avant la suppression des données audio brutes. Selon l’entreprise, ni les applications, ni l’utilisateur, ni Apple ne peuvent accéder à ces enregistrements.

Pour Siri Recap, le texte condensé est transmis depuis l’iPhone vers Private Cloud Compute, l’infrastructure cloud privée d’Apple chargée de générer le résumé. Les données seraient supprimées immédiatement après ce traitement. Les deux fonctionnalités sont par ailleurs facultatives : elles doivent être activées volontairement et peuvent être désactivées à tout moment depuis le Centre de contrôle.

Cette approche ne fait toutefois pas disparaître toutes les interrogations. Le fait qu’une montre puisse analyser des conversations privées peut mettre certains utilisateurs mal à l’aise, en particulier lorsqu’ils échangent avec des personnes qui ne sont pas informées de cette fonctionnalité. Prévenir ses interlocuteurs avant d’activer ces outils reste une précaution de bon sens.

Quelles Apple Watch seront compatibles ?

L’accès à Live Rewind et Siri Recap nécessitera une Apple Watch Series 12 ou une Apple Watch Ultra 4. La montre devra également être associée à un iPhone 16 ou un modèle ultérieur compatible avec Apple Intelligence. L’iPhone 16e est explicitement exclu des appareils compatibles mentionnés dans les informations disponibles.

Avec ces deux nouveautés, Apple cherche à faire de l’Apple Watch davantage qu’un outil de suivi de l’activité physique et de la santé. La montre pourrait devenir un assistant de mémoire contextuel, capable de retrouver des informations utiles après une discussion. Reste à voir si les utilisateurs adopteront naturellement cette façon de confier une partie de leurs souvenirs quotidiens à l’intelligence artificielle.