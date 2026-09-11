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Comparatif

Apple Watch Series 12 vs Series 11 : la céramique et l’IA, pas grand-chose d’autre

La Apple Watch Series 12 garde le même ticket d'entrée à 449 euros, la même autonomie, le même écran et — selon le tableau publié après la keynote — exactement les mêmes capteurs de santé que la Series 11. Ce qui change tient à la puce S11, aux fonctions Apple Intelligence et à une finition céramique à 1 049 euros.

TABLEAU CONSTRUCTEUR · GÉNÉRATIONS 2025 ET 2026 · 6 MIN DE LECTURE 3 MIN DE LECTURE
APPLE

Apple Watch Series 12

Notre noteNote
8,2
Prix d'entrée
À partir de 449 €
Vainqueur globalVainqueur
VS
APPLE

Apple Watch Series 11

Notre noteNote
7,8
Prix d'entrée
À partir de 449 €
L'ESSENTIEL
  • Un ticket d'entrée maintenu à 449 euros pour l'aluminium et l'arrivée d'une version en céramique à 1 049 euros.
  • L'intégration de la puce S11 pour débloquer les fonctions exclusives d'Apple Intelligence et de Siri.
  • Des caractéristiques d'écran, d'autonomie et de capteurs de santé rigoureusement identiques à la génération précédente.
  • Un passage à watchOS 27 pour les deux modèles avec un fossé creusé par la puissance logicielle.
  • De nouveaux coloris élégants pour l'aluminium et le titane pour dynamiser la gamme.
Apple Watch Series 12
Critère
Apple Watch Series 11
8,5
Processeur et IA +1,5
7,0
8,5
Matériaux et finitions +1,0
7,5
8,0
Écran =0,0
8,0
7,0
Autonomie =0,0
7,0
8,0
Capteurs de santé =0,0
8,0
8,5
Système +0,5
8,0
7,5
Rapport prix-nouveautés +1,0
8,5
3
Manches gagnées
1

Apple a présenté l’Apple Watch Series 12 lors de sa keynote « Surprise and Shine ». Le ticket d’entrée ne bouge pas — 449 euros pour l’aluminium — mais la gamme s’étire vers le haut avec une inédite finition céramique à 1 049 euros. Face à elle, la Apple Watch Series 11 reste en catalogue et va mécaniquement voir son prix baisser.

Le tableau des caractéristiques est, disons-le d’emblée, d’une stabilité remarquable. Voici ce qui change réellement, et ce qui ne change pas du tout.

La puce S11, seul vrai moteur de la mise à jour

Avantage Apple Watch Series 12. C’est la différence structurante. La Apple Watch Series 12 passe à la puce S11, toujours un double cœur 64 bits, mais qui débloque les fonctions Apple Intelligence : un Siri toujours actif, la lecture à voix haute des transcriptions audio et des résumés de journée, ainsi que des programmes de santé et de forme plus détaillés.

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La Series 11 conserve la puce S10. Elle passera à watchOS 27, mais sans ces fonctions — c’est là que se joue l’écart, bien plus que dans une quelconque fiche technique.

La céramique, nouveauté visible

Avantage Apple Watch Series 12. Apple ajoute un troisième matériau au catalogue : la céramique, proposée en blanc nacré et bleu nuit, à 1 049 euros. Elle s’ajoute à l’aluminium et au titane. Le prix se paie aussi en grammes : le boîtier céramique 42 mm pèse entre 41,7 et 42,8 g, contre 32,2 g pour l’aluminium GPS. En 46 mm, Apple annonce 52,9 g.

Les coloris changent partout ailleurs. L’aluminium passe au bronze foncé, or clair, noir et gris sidéral, là où la Series 11 proposait noir de jais, or rose et argent. Le titane troque ardoise, or et naturel contre or radiant et naturel.

Ce qui ne change pas du tout

eb48907849 apple watch series 12 quoi de neuf cette annee

Égalité. La liste est longue, et c’est l’information principale de ce comparatif. Écran Retina LTPO3 OLED toujours allumé, 2 000 nits, 1 nit au minimum : identiques. Autonomie de 24 heures, 38 heures en mode économie : identique. Charge rapide à 80 % en une demi-heure, 64 Go de stockage, étanchéité à 50 mètres, indice IP6X, Wi-Fi 4, GPS L1, Bluetooth 5.3, profondimètre à 6 mètres : identiques.

La définition de l’écran gagne trois pixels en hauteur sur le modèle 42 mm — 374 × 449 contre 374 × 446. En 46 mm, elle ne bouge pas.

Le point qui mérite une mise en garde

Apple a présenté cette génération en mettant en avant des capteurs de santé « sensiblement améliorés ». Or le tableau de caractéristiques publié après la keynote donne des lignes rigoureusement identiques entre Series 12 et Series 11 : mêmes suivis du sommeil et du cycle, même capteur cardiaque optique de troisième génération, même ECG, même hypertension, même oxygène sanguin. Mêmes notifications, aussi.

Autrement dit, si progrès il y a, il est logiciel — porté par la S11 et Apple Intelligence — et non matériel. Nous nous en tenons au tableau tant qu’Apple n’aura pas détaillé ce qui aurait changé côté capteurs.

Comparatif établi au 9 septembre 2026 à partir du tableau de caractéristiques publié après la keynote. 

À qui s'adresse l'un, à qui s'adresse l'autre

★ Notre coup de cœur
APPLE

Apple Watch Series 12

Pour vous si…
  • Vous voulez Apple Intelligence et un Siri toujours actif au poignet
  • La finition céramique vous tente, et son tarif ne vous effraie pas
  • Vous partez d’une Series 9 ou plus ancienne
  • Vous gardez vos montres cinq ans et voulez la puce la plus récente
APPLE

Apple Watch Series 11

Pour vous si…
  • Vous portez déjà une Series 11 : rien ici ne justifie d’en changer
  • Vous cherchez le meilleur prix, et la baisse à venir vous intéresse
  • L’IA au poignet vous laisse indifférent
  • Les capteurs de santé, identiques, sont votre vrai critère

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APPLE
Apple Watch Series 12
Fiche produit →
8,2
APPLE
Apple Watch Series 11
Fiche produit →
7,8
Prix de départ 449 € alu / 799 € titane / 1049 € céramique 449 € GPS / 569 € 5G
Tailles 42 et 46 mm 42 et 46 mm
Matériaux Aluminium, titane, céramique Aluminium, titane
Poids 42 mm 32,2 g alu · jusqu’à 42,8 g céramique 30,3 g alu · 34,6 g titane
Processeur S11, double cœur 64 bits S10, double cœur 64 bits
Apple Intelligence Oui, Siri toujours actif Non
Système watchOS 27 watchOS 26
Écran LTPO3 OLED, 2 000 nits LTPO3 OLED, 2 000 nits
Définition 42 mm 374 × 449 374 × 446
Autonomie 24 h · 38 h en mode éco 24 h · 38 h en mode éco
Capteurs santé Identiques au tableau Identiques au tableau
Étanchéité 50 m · IP6X 50 m · IP6X
Profondimètre 6 m, Oceanic Plus snorkeling 6 m, Oceanic Plus snorkeling
Stockage 64 Go 64 Go
Verdict express

La Apple Watch Series 12 remporte 3 des 7 manches — la puce S11, la céramique et watchOS 27. Écran, autonomie et capteurs de santé sont donnés strictement identiques.

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