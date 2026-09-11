Apple a présenté l’Apple Watch Series 12 lors de sa keynote « Surprise and Shine ». Le ticket d’entrée ne bouge pas — 449 euros pour l’aluminium — mais la gamme s’étire vers le haut avec une inédite finition céramique à 1 049 euros. Face à elle, la Apple Watch Series 11 reste en catalogue et va mécaniquement voir son prix baisser.

Le tableau des caractéristiques est, disons-le d’emblée, d’une stabilité remarquable. Voici ce qui change réellement, et ce qui ne change pas du tout.

La puce S11, seul vrai moteur de la mise à jour

Avantage Apple Watch Series 12. C’est la différence structurante. La Apple Watch Series 12 passe à la puce S11, toujours un double cœur 64 bits, mais qui débloque les fonctions Apple Intelligence : un Siri toujours actif, la lecture à voix haute des transcriptions audio et des résumés de journée, ainsi que des programmes de santé et de forme plus détaillés.

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La Series 11 conserve la puce S10. Elle passera à watchOS 27, mais sans ces fonctions — c’est là que se joue l’écart, bien plus que dans une quelconque fiche technique.

La céramique, nouveauté visible

Avantage Apple Watch Series 12. Apple ajoute un troisième matériau au catalogue : la céramique, proposée en blanc nacré et bleu nuit, à 1 049 euros. Elle s’ajoute à l’aluminium et au titane. Le prix se paie aussi en grammes : le boîtier céramique 42 mm pèse entre 41,7 et 42,8 g, contre 32,2 g pour l’aluminium GPS. En 46 mm, Apple annonce 52,9 g.

Les coloris changent partout ailleurs. L’aluminium passe au bronze foncé, or clair, noir et gris sidéral, là où la Series 11 proposait noir de jais, or rose et argent. Le titane troque ardoise, or et naturel contre or radiant et naturel.

Ce qui ne change pas du tout

Égalité. La liste est longue, et c’est l’information principale de ce comparatif. Écran Retina LTPO3 OLED toujours allumé, 2 000 nits, 1 nit au minimum : identiques. Autonomie de 24 heures, 38 heures en mode économie : identique. Charge rapide à 80 % en une demi-heure, 64 Go de stockage, étanchéité à 50 mètres, indice IP6X, Wi-Fi 4, GPS L1, Bluetooth 5.3, profondimètre à 6 mètres : identiques.

La définition de l’écran gagne trois pixels en hauteur sur le modèle 42 mm — 374 × 449 contre 374 × 446. En 46 mm, elle ne bouge pas.

Le point qui mérite une mise en garde

Apple a présenté cette génération en mettant en avant des capteurs de santé « sensiblement améliorés ». Or le tableau de caractéristiques publié après la keynote donne des lignes rigoureusement identiques entre Series 12 et Series 11 : mêmes suivis du sommeil et du cycle, même capteur cardiaque optique de troisième génération, même ECG, même hypertension, même oxygène sanguin. Mêmes notifications, aussi.

Autrement dit, si progrès il y a, il est logiciel — porté par la S11 et Apple Intelligence — et non matériel. Nous nous en tenons au tableau tant qu’Apple n’aura pas détaillé ce qui aurait changé côté capteurs.

Comparatif établi au 9 septembre 2026 à partir du tableau de caractéristiques publié après la keynote.