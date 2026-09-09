Apple pourrait profiter du lancement de l’Apple Watch Series 12 et de l’Apple Watch Ultra 4 pour combler l’un des principaux écarts qui subsistent avec Garmin, Oura ou Whoop. Selon Mark Gurman, watchOS 27 pourrait introduire une nouvelle application baptisée Readiness, conçue pour estimer l’état de récupération de l’utilisateur et sa capacité à affronter une journée ou une séance d’entraînement.

La fonction ne serait pas totalement nouvelle dans son principe. Apple dispose déjà de Vitals, du suivi de la charge d’entraînement et d’un score de sommeil. Mais, la fonction Readiness (État de préparation) ferait un pas supplémentaire : au lieu de simplement montrer des données et leurs variations, l’Apple Watch commencerait à formuler une interprétation plus directe de l’état physiologique de l’utilisateur.

Readiness pourrait devenir une extension de Vitals

Mark Gurman décrit cette nouvelle application comme une variante ou une évolution de Vitals, introduite avec watchOS 11. Vitals regroupe déjà plusieurs indicateurs nocturnes, comme la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence respiratoire, la température au poignet, la saturation en oxygène lorsqu’elle est disponible et la durée du sommeil. L’application cherche surtout à identifier les valeurs qui s’éloignent des habitudes habituelles de l’utilisateur.

Cependant, son fonctionnement reste relativement descriptif. Apple affiche les données, les compare à une base personnelle et peut signaler une anomalie, mais évite généralement de transformer ces informations en verdict du type « vous êtes prêt à vous entraîner » ou « votre corps a besoin de récupération ».

Readiness pourrait précisément occuper cet espace. L’application devrait agréger plusieurs signaux déjà présents dans l’écosystème Apple afin de produire une estimation plus synthétique de l’état de forme général.

Apple veut rattraper Garmin, Oura et Whoop sur la récupération

Le concept est déjà bien installé chez les concurrents. Oura propose depuis longtemps un Score de préparation qui combine notamment sommeil, fréquence cardiaque au repos, variabilité de fréquence cardiaque et température. Whoop adopte une approche similaire avec son indicateur de récupération, tandis que Garmin utilise plusieurs métriques pour estimer la préparation à l’entraînement.

Ces services ne se contentent pas de présenter les données brutes. Ils essaient de répondre à une question très simple : faut-il pousser davantage aujourd’hui ou récupérer ?

C’est précisément ce que l’Apple Watch ne fait encore que partiellement. Apple possède pourtant presque toutes les données nécessaires. La montre suit le sommeil, la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque, l’activité physique et plusieurs marqueurs physiologiques. Le problème n’est donc plus réellement la collecte, mais l’interprétation.

Readiness pourrait être le moment où Apple décide enfin de transformer cette masse de mesures en recommandation plus claire.

Charge d’entraînement donne déjà une partie de la réponse

Apple a également introduit une fonction Charge d’entraînement dans l’application Activité et dans Fitness sur iPhone. Le système compare la charge d’entraînement récente sur sept jours avec celle des 28 derniers jours afin d’aider l’utilisateur à comprendre si son niveau d’activité augmente ou diminue.

Là encore, l’approche reste prudente. Apple fournit un contexte sur l’évolution de l’effort sans nécessairement indiquer de manière catégorique si l’utilisateur devrait se reposer, maintenir son programme ou augmenter son intensité. Cette retenue correspond assez bien à la philosophie historique de l’entreprise autour des données de santé.

Apple préfère souvent donner de l’information et laisser l’utilisateur en tirer ses propres conclusions, notamment parce qu’une recommandation physiologique trop affirmative peut rapidement se rapprocher d’un conseil médical.

Une application Readiness obligerait donc la marque à trouver un équilibre entre utilité et prudence.

La qualité du score dépendra surtout de l’algorithme

Le principal enjeu ne sera pas de savoir si Apple peut produire un score. Elle le peut. La vraie question est de savoir si ce score sera suffisamment pertinent pour devenir utile au quotidien. Les métriques de récupération peuvent parfois donner des résultats contre-intuitifs. Un utilisateur peut se sentir épuisé alors qu’un algorithme estime sa récupération excellente, ou au contraire recevoir un mauvais score alors qu’il se sent parfaitement capable de s’entraîner.

Cela vient du fait qu’aucun capteur ne mesure directement la « disponibilité » physique.

Les systèmes doivent l’inférer à partir de plusieurs signaux indirects : qualité du sommeil, HRV, fréquence cardiaque, charge d’entraînement, température ou historique personnel. La valeur de Readiness dépendra donc beaucoup moins du nombre de capteurs de l’Apple Watch que de la manière dont Apple pondérera ces données.

Un mauvais score serait simplement une métrique supplémentaire. Un score réellement cohérent pourrait au contraire devenir l’un des éléments les plus consultés chaque matin.

Apple Watch Series 12 et Ultra 4 pourraient renforcer le suivi physiologique

La nouvelle fonction arriverait dans un contexte où les prochaines Apple Watch pourraient également bénéficier d’améliorations matérielles. Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 ne devraient pas bouleverser leur design, mais plusieurs rumeurs évoquent de nouveaux capteurs et une capacité de stockage pouvant atteindre 128 Go.

Ces évolutions pourraient donner davantage de marge aux fonctions de santé et d’intelligence artificielle proposées par watchOS 27. Le logiciel devrait également améliorer le suivi des exercices de musculation. Apple pourrait notamment permettre d’enregistrer plus précisément les séries, répétitions, charges, équipements, côtés du corps travaillés et durée des exercices.

Ce type de donnée serait particulièrement intéressant pour Readiness. Plus l’Apple Watch comprend précisément la charge imposée au corps, plus son estimation de récupération peut théoriquement devenir pertinente.

L’enjeu dépasse donc le simple ajout d’un nouveau score : Apple semble vouloir mieux connecter entraînement, sommeil et récupération.

Apple doit encore convaincre les sportifs les plus exigeants

Cependant, les premières réactions de certains utilisateurs restent sceptiques. Garmin conserve une réputation particulièrement solide auprès des coureurs, cyclistes et sportifs d’endurance grâce à la profondeur de ses métriques, tandis que Whoop et Oura ont construit leur identité autour du suivi de récupération. Apple part donc avec un retard en matière de perception, même si son matériel est extrêmement capable.

Ce retard n’est pas nécessairement technique.

La différence vient surtout de la philosophie logicielle. Garmin expose énormément de données et propose depuis longtemps des métriques directement orientées vers la performance. Apple a historiquement privilégié une expérience plus simple et plus généraliste.

Readiness pourrait commencer à réduire cet écart sans transformer l’Apple Watch en montre sportive spécialisée. C’est probablement le compromis recherché : fournir une interprétation suffisamment utile aux utilisateurs actifs tout en restant compréhensible pour quelqu’un qui ne connaît ni sa HRV ni sa charge aiguë d’entraînement.

Un nouveau score n’aura d’intérêt que s’il conduit à une action

Le risque pour Apple serait de simplement ajouter une métrique de plus. L’Apple Watch produit déjà une quantité importante d’informations sur le sommeil, l’activité, le cœur et les entraînements. Ajouter un score supplémentaire n’améliore pas automatiquement l’expérience si celui-ci ne change aucune décision. La réussite de Readiness dépendra donc de sa capacité à transformer le score en recommandation compréhensible.

Dire qu’un utilisateur affiche 72/100 est relativement peu utile. Expliquer que sa récupération est légèrement inférieure à la normale en raison d’un sommeil plus court et d’une charge d’entraînement élevée la veille est beaucoup plus intéressant. Encore mieux si watchOS peut ensuite adapter les objectifs ou proposer une séance plus légère.

C’est précisément cette contextualisation que Garmin, Oura et Whoop cherchent depuis plusieurs années à perfectionner.

Apple possède déjà les données, il lui manque surtout leur interprétation

L’arrivée potentielle de Readiness serait finalement assez logique dans l’évolution de l’Apple Watch. La première phase consistait à accumuler des capteurs. La seconde à transformer leurs mesures en alertes et tendances. Apple semble désormais entrer dans une troisième étape : utiliser ces informations pour expliquer l’état du corps.

C’est une évolution importante, mais aussi plus délicate.

Une mesure de fréquence cardiaque peut être affichée avec une certaine objectivité. Dire à quelqu’un qu’il est prêt à s’entraîner est déjà une interprétation. Apple devra donc démontrer que Readiness apporte plus qu’un chiffre supplémentaire et qu’il reste cohérent avec la manière dont les utilisateurs se sentent réellement.

Si l’entreprise y parvient, l’Apple Watch pourrait enfin passer d’un appareil qui mesure remarquablement bien le corps à un appareil capable d’expliquer ce que ces mesures signifient pour la journée qui commence.