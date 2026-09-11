L’Apple Watch Ultra 4 succède à la Watch Ultra 3 au même tarif : 899 euros. Même boîtier titane de 49 mm, même écran, même étanchéité à 100 mètres, même certification MIL-STD 810H. La mise à jour tient en deux lignes du tableau — mais l’une d’elles compte vraiment.

L’autonomie, le vrai argument

Avantage : Watch Ultra 4. C’est le gain le plus tangible de cette génération. La Watch Ultra 4 annonce jusqu’à 50 heures d’autonomie contre 42 heures à la Watch Ultra 3, soit environ 19 % de mieux. En mode économie d’énergie, on passe de 72 à 84 heures.

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Pour une montre vendue à des traileurs, des plongeurs et des gens qui partent plusieurs jours sans chargeur, ce n’est pas un détail de fiche technique : huit heures de plus, c’est une nuit de bivouac supplémentaire sans arbitrage.

La puce S11 et Apple Intelligence

Avantage : Watch Ultra 4. Comme la Watch Series 12, la Watch Ultra 4 passe à la puce S11 et hérite des fonctions Apple Intelligence : Siri toujours actif, lecture des transcriptions audio et des résumés, programmes de santé et de forme plus détaillés. La Watch Ultra 3 reste sur la S10 et n’y aura pas droit, même sous watchOS 27.

Un gramme et demi de plus

Avantage : Watch Ultra 3. Le seul recul du tableau. La Watch Ultra 4 pèse 63,0 g en titane naturel et 63,1 g en noir, contre 61,6 et 61,8 g pour la Watch Ultra 3. L’écart est marginal au poignet, mais il existe, et il va dans le mauvais sens pour une montre déjà imposante.

Tout le reste est identique

Avantage : Égalité. Et « tout », ici, veut dire tout. Écran Retina LTPO3 OLED toujours allumé en 422 × 514 à 3 000 nits, boîtier titane de 49 mm, étanchéité à 100 mètres, IP6X et MIL-STD 810H, profondimètre à 40 mètres avec Oceanic Plus en ordinateur de plongée, sirène, mode nuit, SOS par cellulaire et satellite, triple micro et double haut-parleur, GPS double fréquence, 5G, 64 Go, charge rapide à 80 % en trois quarts d’heure. Deux coloris, titane naturel et noir, dans les deux cas.

Les capteurs de santé et les notifications sont eux aussi donnés comme identiques par le tableau publié après la keynote, malgré une communication d’Apple qui évoque des capteurs améliorés. Là encore, nous nous en tenons aux caractéristiques publiées.

Faut-il changer ?

Si vous portez une Watch Ultra 3, non — sauf si l’autonomie est précisément votre point de friction. Huit heures de plus et Apple Intelligence ne justifient pas 899 euros quand le reste est rigoureusement identique.

Si vous venez d’une WatchUltra 2 ou d’une Watch Series, en revanche, la Apple Watch Ultra 4 est la bonne porte d’entrée. Et si le budget prime, la Watch Ultra 3 bradée devient l’une des meilleures affaires du catalogue : vous y perdez huit heures d’autonomie et l’IA, rien d’autre.

Comparatif établi au 9 septembre 2026 à partir du tableau de caractéristiques publié après la keynote « Surprise and Shine ».