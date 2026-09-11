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Apple Watch Ultra 4 vs Ultra 3 : huit heures d’autonomie en plus, et c’est tout

Même prix de 899 euros, même titane de 49 mm, même écran à 3 000 nits, même plongée à 40 mètres. L'Ultra 4 se distingue de l'Ultra 3 par son autonomie — 50 heures contre 42 — et par la puce S11 qui lui ouvre Apple Intelligence. Elle prend aussi un gramme et demi.

TABLEAU CONSTRUCTEUR · MÊME PRIX, DEUX GÉNÉRATIONS · 5 MIN DE LECTURE 3 MIN DE LECTURE
APPLE

Apple Watch Ultra 4

Notre noteNote
8,4
Prix d'entrée
899 €
Vainqueur globalVainqueur
VS
APPLE

Apple Watch Ultra 3

Notre noteNote
8,0
Prix d'entrée
899 €
L'ESSENTIEL
  • L'Apple Watch Ultra 4 débarque au même tarif de 899 euros avec un design en titane inchangé.
  • Une autonomie record qui passe à 50 heures en usage normal, soit une hausse de 19 %.
  • L'intégration de la puce S11 et des fonctions Apple Intelligence pour un poignet plus intelligent.
  • Un poids légèrement en hausse d'un gramme et demi par rapport à la génération précédente.
  • La Watch Ultra 3 devient l'alternative idéale et abordable pour les sportifs attentifs à leur budget.
Apple Watch Ultra 4
Critère
Apple Watch Ultra 3
9,0
Autonomie +1,0
8,0
8,5
Processeur et IA +1,5
7,0
9,0
Écran =0,0
9,0
9,0
Robustesse et plongée =0,0
9,0
7,5
Poids +0,5
8,0
8,5
Système +0,5
8,0
7,5
Rapport prix-nouveautés +1,0
8,5
3
Manches gagnées
2

L’Apple Watch Ultra 4 succède à la Watch Ultra 3 au même tarif : 899 euros. Même boîtier titane de 49 mm, même écran, même étanchéité à 100 mètres, même certification MIL-STD 810H. La mise à jour tient en deux lignes du tableau — mais l’une d’elles compte vraiment.

L’autonomie, le vrai argument

Avantage : Watch Ultra 4. C’est le gain le plus tangible de cette génération. La Watch Ultra 4 annonce jusqu’à 50 heures d’autonomie contre 42 heures à la Watch Ultra 3, soit environ 19 % de mieux. En mode économie d’énergie, on passe de 72 à 84 heures.

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Pour une montre vendue à des traileurs, des plongeurs et des gens qui partent plusieurs jours sans chargeur, ce n’est pas un détail de fiche technique : huit heures de plus, c’est une nuit de bivouac supplémentaire sans arbitrage.

La puce S11 et Apple Intelligence

Avantage : Watch Ultra 4. Comme la Watch Series 12, la Watch Ultra 4 passe à la puce S11 et hérite des fonctions Apple Intelligence : Siri toujours actif, lecture des transcriptions audio et des résumés, programmes de santé et de forme plus détaillés. La Watch Ultra 3 reste sur la S10 et n’y aura pas droit, même sous watchOS 27.

Un gramme et demi de plus

Avantage : Watch Ultra 3. Le seul recul du tableau. La Watch Ultra 4 pèse 63,0 g en titane naturel et 63,1 g en noir, contre 61,6 et 61,8 g pour la Watch Ultra 3. L’écart est marginal au poignet, mais il existe, et il va dans le mauvais sens pour une montre déjà imposante.

Tout le reste est identique

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Avantage : Égalité. Et « tout », ici, veut dire tout. Écran Retina LTPO3 OLED toujours allumé en 422 × 514 à 3 000 nits, boîtier titane de 49 mm, étanchéité à 100 mètres, IP6X et MIL-STD 810H, profondimètre à 40 mètres avec Oceanic Plus en ordinateur de plongée, sirène, mode nuit, SOS par cellulaire et satellite, triple micro et double haut-parleur, GPS double fréquence, 5G, 64 Go, charge rapide à 80 % en trois quarts d’heure. Deux coloris, titane naturel et noir, dans les deux cas.

Les capteurs de santé et les notifications sont eux aussi donnés comme identiques par le tableau publié après la keynote, malgré une communication d’Apple qui évoque des capteurs améliorés. Là encore, nous nous en tenons aux caractéristiques publiées.

Faut-il changer ?

Si vous portez une Watch Ultra 3, non — sauf si l’autonomie est précisément votre point de friction. Huit heures de plus et Apple Intelligence ne justifient pas 899 euros quand le reste est rigoureusement identique.

Si vous venez d’une WatchUltra 2 ou d’une Watch Series, en revanche, la Apple Watch Ultra 4 est la bonne porte d’entrée. Et si le budget prime, la Watch Ultra 3 bradée devient l’une des meilleures affaires du catalogue : vous y perdez huit heures d’autonomie et l’IA, rien d’autre.

Comparatif établi au 9 septembre 2026 à partir du tableau de caractéristiques publié après la keynote « Surprise and Shine ».

À qui s'adresse l'un, à qui s'adresse l'autre

★ Notre coup de cœur
APPLE

Apple Watch Ultra 4

Pour vous si…
  • L’autonomie est votre point de friction : huit heures de plus changent vos sorties
  • Vous voulez Apple Intelligence et un Siri toujours actif
  • Vous venez d’une Ultra 2, d’une Series, ou d’une autre marque
  • Vous gardez la montre longtemps et visez la puce la plus récente
APPLE

Apple Watch Ultra 3

Pour vous si…
  • Vous portez déjà une Ultra 3 : rien ici ne justifie 899 euros de plus
  • Vous la trouvez bradée — c’est l’une des meilleures affaires du catalogue
  • Chaque gramme compte à votre poignet
  • L’IA au poignet ne fait pas partie de vos usages

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APPLE
Apple Watch Ultra 4
Fiche produit →
8,4
APPLE
Apple Watch Ultra 3
Fiche produit →
8,0
Prix 899 € 899 €
Autonomie Jusqu’à 50 h Jusqu’à 42 h
Mode économie 84 h 72 h
Processeur S11, double cœur 64 bits S10, double cœur 64 bits
Apple Intelligence Oui, Siri toujours actif Non
Système watchOS 27 watchOS 26
Poids 63,0 g naturel · 63,1 g noir 61,6 g naturel · 61,8 g noir
Boîtier Titane, 49 mm Titane, 49 mm
Écran LTPO3 OLED 422 × 514, 3 000 nits LTPO3 OLED 422 × 514, 3 000 nits
Étanchéité 100 m · IP6X · MIL-STD 810H 100 m · IP6X · MIL-STD 810H
Plongée 40 m, Oceanic Plus 40 m, Oceanic Plus
SOS Cellulaire et satellite Cellulaire et satellite
Audio Triple micro, double haut-parleur Triple micro, double haut-parleur
Coloris Titane naturel, noir Titane naturel, noir
Verdict express

L’Ultra 4 gagne 3 manches sur 7 : autonomie, puce S11 et watchOS 27. Elle en perd 2, le poids et le rapport prix-nouveautés. Tout le reste est identique.

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