Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le premier iPhone pliable rencontre un succès commercial qui dépasse les capacités de production actuelles d’Apple. Plusieurs semaines après son lancement, l’iPhone Duo reste difficile à obtenir, avec des délais de livraison qui s’étendent parfois jusqu’en 2027.

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Lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre fiscal, le directeur des opérations Sabih Khan et le PDG John Ternus ont reconnu ces difficultés, sans toutefois avancer de calendrier pour un retour à la normale.

« L’iPhone Duo est actuellement soumis à des contraintes d’approvisionnement », a expliqué Sabih Khan. Il assure que la montée en cadence de la production se déroule bien et que les équipes travaillent à accélérer les livraisons. Mais, le dirigeant reconnaît qu’il est encore très difficile de prévoir à quel moment l’offre et la demande seront équilibrées.

Une demande exceptionnelle face à une production limitée

Les précommandes de l’iPhone Duo ont été rapidement épuisées après l’ouverture des ventes. Selon un article du Financial Times publié en octobre, Apple a décrit la demande pour son premier smartphone pliable comme « rien de moins qu’extraordinaire ». Le produit aurait été indisponible sur le site du constructeur quelques heures seulement après son lancement, repoussant certaines livraisons à l’année suivante.

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Les clients qui n’ont pas réservé leur appareil dès l’ouverture des précommandes ou fait la queue dans un Apple Store doivent désormais composer avec des délais particulièrement longs. Apple n’avait par ailleurs mis à disposition qu’un nombre limité d’exemplaires dans ses boutiques au lancement. L’opérateur Verizon a même présenté ses excuses à certains clients concernés, en leur proposant des cartes-cadeaux pour compenser l’attente.

Interrogé par Reuters, John Ternus a lui aussi indiqué qu’Apple faisait tout son possible pour livrer le plus grand nombre de clients rapidement, mais qu’il ne pouvait pas encore annoncer de date à laquelle l’offre rejoindrait la demande. Cette absence de visibilité est notable pour une entreprise réputée pour l’efficacité de sa chaîne logistique.

Apple renforce ses approvisionnements en titane

Pour tenter de répondre à la demande, Apple indique également approfondir son partenariat avec Perryman, un producteur de titane qui fournit des matériaux destinés à l’iPhone Duo. Cette collaboration doit contribuer à sécuriser l’approvisionnement nécessaire à la fabrication de l’appareil.

Toutefois, le problème dépasse le seul cas du smartphone pliable. L’industrie électronique subit actuellement une forte pression sur les composants, en particulier sur les puces mémoire. La demande liée aux infrastructures d’intelligence artificielle contribue à faire grimper les coûts, avec des conséquences pour les fabricants de smartphones, d’ordinateurs et d’autres équipements.

John Ternus a qualifié la situation actuelle des prix de la mémoire d’« inédite ». Apple prévoit même des coûts mémoire encore plus élevés au cours de son trimestre de décembre. Le dirigeant précise que cette pression est partiellement compensée par les récentes augmentations tarifaires appliquées à plusieurs produits de la marque.

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Des prix en hausse et quelques retours pour des écrans fissurés

Sabih Khan a confirmé que les augmentations de prix décidées par Apple sur une partie de sa gamme avaient été prises « à contrecœur ». Elles concernent notamment les iPhone 18 Pro et Pro Max, dont les tarifs de départ ont augmenté dans un contexte de renchérissement des composants. Malgré ces contraintes, l’iPhone a généré 57,58 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre fiscal, un niveau record pour la catégorie selon les résultats publiés par Apple.

John Ternus a également été interrogé sur les signalements d’écrans fissurés sur l’iPhone Duo. Il a indiqué qu’une « très faible proportion » des appareils avait été retournée pour ce motif et qu’Apple procédait à leur remplacement. Le dirigeant n’a pas communiqué de chiffres plus précis sur ces retours.

Commercialisé à partir de 2 339 euros, l’iPhone Duo dispose d’un écran externe de 5,4 pouces et d’un écran intérieur de 7,6 pouces. Son lancement marque une nouvelle étape dans la diversification de la gamme iPhone, mais les difficultés d’approvisionnement montrent que le succès d’un nouveau format peut aussi mettre à l’épreuve les capacités industrielles d’Apple. Pour les acheteurs qui attendent encore leur appareil, la principale inconnue reste donc entière : aucune date de normalisation des livraisons n’est aujourd’hui annoncée.