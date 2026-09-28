Honor poursuit sa stratégie autour de la photographie mobile. En effet, la marque chinoise lance aujourd’hui sa nouvelle série Magic 9 en Chine, avec un Magic 9 Pro Max qui marque une évolution importante du flagship. Le smartphone adopte un nouveau design autour de son bloc photo, une configuration photo particulièrement ambitieuse et surtout une batterie de 8 800 mAh.

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Il s’agit d’un flagship qui cherche à se différencier moins par une simple accumulation de composants que par l’ensemble de sa chaîne d’imagerie. Après le surprenant Robot Phone équipé d’un système de caméra sur gimbal, la marque revient avec une configuration à deux capteurs de 200 mégapixels et une architecture photo largement retravaillée.

Il s’agit également du premier véritable flagship Honor depuis l’annonce de sa collaboration avec Arri, référence historique du cinéma professionnel. Cette association ne se limite pas au logo : elle apporte plusieurs fonctions destinées à rapprocher la captation vidéo du Magic 9 Pro Max des workflows utilisés dans le cinéma.

Un bloc photo inspiré des caméras Arri

Le changement le plus visible concerne le bloc photo arrière. Honor s’est inspiré des anciennes caméras Arri et notamment du design à trois objectifs en tourelle, apparu sur l’Arriflex 35 dès 1937.

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Le constructeur reprend notamment cette disposition circulaire autour des objectifs et ajoute une texture crantée autour du capteur principal. Le résultat tranche avec le design des générations précédentes et donne au Magic 9 Pro Max une identité visuelle beaucoup plus directement associée à la photographie et à la vidéo.

Cette collaboration avec Arri ne s’arrête cependant pas au design. Honor intègre plusieurs technologies et outils issus de cet univers professionnel directement dans le traitement d’image du smartphone.

Arri apporte son savoir-faire au traitement vidéo

Le Magic 9 Pro Max prend notamment en charge le format Arri LogC3, destiné à conserver une plus grande latitude pour l’étalonnage vidéo en postproduction. Honor ajoute également 14 LUT Arri Look préconfigurées ainsi qu’un accès à une bibliothèque plus large de LUT officielles et tierces.

Le smartphone prend également en charge le codec APV 10 bits 4:2 : 2, davantage orienté vers les besoins des créateurs vidéo que vers une simple captation destinée à être immédiatement publiée sur les réseaux sociaux.

Honor complète cet équipement avec un microphone directionnel présenté comme étant de qualité cinéma. Le Magic 9 Pro Max cherche donc à constituer un ensemble cohérent pour la captation vidéo, plutôt qu’à se contenter d’augmenter la définition de ses capteurs.

Deux capteurs de 200 mégapixels

La configuration photo repose sur un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce, accompagné d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels utilisant un capteur de 1/1,4 pouce. Le téléobjectif offre un zoom optique 3,5×, avec la possibilité d’aller plus loin grâce au traitement numérique. Honor propose également un ultra grand-angle de 50 mégapixels, même si celui-ci ne bénéficie pas de l’ensemble des fonctionnalités Cinema Mode associées à la collaboration avec Arri.

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Cette combinaison donne au Magic 9 Pro Max une configuration particulièrement ambitieuse sur le papier. Le choix d’un capteur haute résolution également pour le téléobjectif permet notamment de conserver davantage de détails lors des prises de vue à distance.

Une caméra frontale carrée pour changer de format

À l’avant, Honor adopte une approche différente avec une caméra selfie au format carré. Le Magic 9 Pro Max dispose d’une caméra 55 mégapixels au format carré, suffisamment grande pour permettre différents cadrages à partir de la même image.

L’objectif est notamment de pouvoir capturer une scène en orientation portrait ou paysage sans avoir à modifier physiquement la position du smartphone. Le fonctionnement rappelle dans son principe la technologie Center Stage d’Apple, qui adapte automatiquement le cadrage pour maintenir le sujet dans l’image. Une fonction qui peut se révéler intéressante pour les appels vidéo, les créateurs de contenu ou les enregistrements réalisés sans trépied.

Honor cherche ainsi à rendre son smartphone plus polyvalent dans les usages vidéo, au-delà de la seule qualité de ses capteurs arrière.

Une puce H1 dédiée au traitement de l’image

Honor ne mise toutefois pas uniquement sur les capteurs. Le Magic 9 Pro Max intègre une puce d’imagerie H1 gravée en 6 nm, chargée d’intervenir dans le traitement des photos et des vidéos. Les algorithmes ont notamment été développés avec l’aide des spécialistes de l’image d’Arri, dans le cadre de la collaboration annoncée entre les deux entreprises. L’objectif est de mieux exploiter les informations produites par les capteurs et d’affiner le rendu final plutôt que de se contenter d’une course au nombre de mégapixels.

Honor propose également des accessoires G200 et G500 permettant d’étendre les capacités de zoom du smartphone. Ces téléconvertisseurs sont conçus pour compléter les appareils photo intégrés sans empêcher l’utilisation des autres focales du téléphone.

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LiveVideo complète LivePhoto

Honor continue également à développer ses fonctions de capture hybride. Après LivePhoto, qui enregistre environ 1,5 seconde autour du déclenchement, le Magic 9 Pro Max introduit LiveVideo. Cette fonction prolonge la séquence jusqu’à trois secondes après la prise de vue. Elle vise à conserver davantage de contexte autour d’un moment précis, sans nécessiter un enregistrement vidéo classique.

Ce type de fonction est moins spectaculaire qu’un capteur de 200 mégapixels, mais il participe à l’expérience photographique globale en rapprochant progressivement les frontières entre photo et vidéo.

Une batterie de 8 800 mAh grâce à une architecture plus compacte

L’autre caractéristique spectaculaire du Magic 9 Pro Max se trouve sous le châssis. Honor annonce une batterie de 8 800 mAh, dont la composition intègre désormais jusqu’à 40 % de silicium. Le constructeur explique que la nouvelle architecture du bloc photo permet également d’utiliser plus efficacement l’espace interne. Le volume économisé à l’intérieur du smartphone peut ainsi être consacré en partie à la batterie.

Cette capacité place le Magic 9 Pro Max dans une catégorie encore peu commune parmi les smartphones haut de gamme. Honor cherche clairement à répondre à l’un des principaux compromis des flagship modernes : proposer des composants photo et de calcul toujours plus puissants sans sacrifier l’autonomie.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 : le choix de la cohérence

Le Magic 9 Pro Max est propulsé par le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la plateforme mobile la plus ambitieuse de Qualcomm dans cette génération. Un choix qui peut surprendre puisque le smartphone ne prend pas en charge certaines des capacités vidéo mises en avant par cette puce, notamment l’enregistrement 8K à 60 images par seconde et le 4K à 240 images par seconde.

Interrogé sur ce choix, Honor explique qu’il s’agit avant tout de proposer une expérience flagship cohérente sur l’ensemble du produit, plutôt que de chercher à exploiter une fonctionnalité particulière ou à maximiser un résultat de benchmark.

Le constructeur veut donc visiblement utiliser la puissance supplémentaire du Snapdragon pour l’ensemble de l’expérience, notamment les traitements photo, vidéo et IA, même si toutes les capacités théoriques de la plateforme ne sont pas exposées dans la fiche technique.

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Un écran OLED de 6,8 pouces particulièrement lumineux

Le Magic 9 Pro Max embarque un écran OLED de 6,8 pouces, affichant une définition de 1 320 × 2 868 pixels. Honor utilise également une protection nano-cristalline présentée comme résistante aux rayures et affichant une réflectivité de seulement 1,5 %. La luminosité annoncée atteint jusqu’à 10 000 nits en pic local, tandis que la luminosité globale peut atteindre 2 000 nits. Ces chiffres restent à distinguer des conditions réelles d’utilisation, mais ils témoignent de l’ambition de Honor sur la partie affichage.

Le smartphone adopte par ailleurs un châssis monocoque en aluminium et bénéficie des certifications IP68, IP69 et IP69K, offrant une protection renforcée contre l’eau, la poussière et différentes contraintes environnementales.

MagicOS 11 et Android 17

Le Magic 9 Pro Max sera livré avec MagicOS 11, basé sur Android 17. Le logiciel doit notamment servir de lien entre les nombreuses fonctions photo et vidéo du smartphone et les outils de traitement proposés par Honor.

Un écosystème vidéo qui va au-delà du smartphone

Honor prévoit également plusieurs accessoires pour accompagner le Magic 9 Pro Max. Le smartphone est compatible avec les téléconvertisseurs G200 et G500 de la marque, destinés à augmenter les possibilités de prise de vue à longue distance.

Honor s’est également associé à SmallRig pour proposer un kit vidéo dédié. Cette approche rapproche encore davantage le Magic 9 Pro Max d’un outil de création vidéo complet, avec la possibilité d’ajouter des accessoires destinés à améliorer la prise en main, la stabilité ou la captation.

La série Magic 9 est lancée aujourd’hui en Chine. Honor a déjà confirmé qu’une commercialisation internationale est prévue, mais la marque n’a pas encore communiqué la date précise de cette arrivée.