Honor continue de dévoiler progressivement les fonctions photographiques de sa future gamme Magic 9 avant sa présentation du 28 septembre à Pékin. Après avoir annoncé son partenariat avec ARRI, le constructeur détaille désormais un ARRI Cinema Mode capable d’enregistrer manuellement des séquences de trois secondes au format cinématographique 2,39:1.

L’idée rappelle les Live Photos d’Apple, mais Honor inverse leur fonctionnement : au lieu de laisser le smartphone enregistrer automatiquement les instants entourant le déclenchement, l’utilisateur contrôle lui-même le début de la séquence. La marque confirme également l’arrivée d’une double authentification biométrique associant reconnaissance faciale 3D et lecteur d’empreintes ultrasonique 3D sur la gamme Magic 9.

Honor veut donner davantage de contrôle que les Live Photos

Les Live Photos reposent sur une idée simple : lorsque l’utilisateur prend une photo, l’iPhone conserve environ 1,5 seconde avant et après le déclenchement. L’image fixe devient ainsi le centre d’une courte séquence animée permettant de restituer une partie du mouvement et du son entourant la prise de vue. Ce fonctionnement possède toutefois une limite : le photographe contrôle principalement le moment de la photo, mais pas réellement la construction de la petite séquence vidéo qui l’accompagne.

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Honor veut adopter une approche différente avec le Magic 9.

Selon Fang Fei, présidente de la gamme de produits chez Honor, cette nouvelle fonction a été développée à partir des retours des utilisateurs. Le ARRI Cinema Mode ne capture pas automatiquement les secondes entourant une photographie : il permet d’enregistrer volontairement une vidéo de trois secondes. L’utilisateur maintient simplement le déclencheur enfoncé pour commencer l’enregistrement. La séquence débute donc exactement au moment choisi et peut être construite comme un très court plan vidéo.

Il devient par exemple possible de suivre une personne en mouvement, d’attendre qu’un sujet tourne la tête, d’effectuer un léger travelling vers l’avant ou de réaliser un panoramique sur une scène.

La différence peut sembler subtile, mais elle modifie profondément la logique de la fonction. La Live Photo cherche avant tout à préserver un instant autour d’une photographie ; Honor veut transformer ces quelques secondes en mini-plan intentionnel.

Un véritable format cinéma 2,39:1 et 87 rendus ARRI

Honor ne s’arrête pas à la durée de trois secondes. L’entreprise veut également donner à ces clips une esthétique immédiatement identifiable. Les séquences sont enregistrées au format 2,39:1, un ratio panoramique couramment associé aux productions cinématographiques. Ce cadrage beaucoup plus large que celui d’une vidéo traditionnelle oblige également l’utilisateur à penser différemment sa composition.

L’intégration d’ARRI intervient surtout au niveau du rendu. Honor annonce la présence de l’ensemble de son ARRI Look Library, avec neuf thèmes regroupant au total 87 looks différents. L’utilisateur peut ainsi modifier directement le caractère colorimétrique de sa séquence et choisir une esthétique avant ou pendant sa création, sans nécessairement passer par un logiciel de montage supplémentaire.

Cette approche prolonge les fonctions ARRI déjà annoncées pour la série Magic 9. Honor avait notamment présenté plusieurs rendus cinématographiques destinés à travailler les couleurs, les tons de peau, les hautes lumières ainsi que la température générale de l’image.

L’objectif est clair : ne pas simplement ajouter des filtres après la capture, mais rapprocher cadrage, mouvement et colorimétrie au moment même où l’utilisateur construit son plan.

Trois secondes pour transformer la photo animée en outil créatif

La durée extrêmement courte pourrait paradoxalement constituer l’un des intérêts du système. Honor ne cherche pas à remplacer l’application vidéo traditionnelle. Trois secondes sont insuffisantes pour raconter une scène complexe, mais largement suffisantes pour créer un mouvement précis : une personne qui se retourne, une caméra qui s’approche d’un objet, un véhicule qui traverse le cadre ou un panoramique rapide sur un paysage.

Cette contrainte rapproche davantage le mode d’une photographie en mouvement que d’une véritable vidéo. Elle peut également encourager une forme de création pensée pour les réseaux sociaux, où les séquences très courtes peuvent être assemblées, répétées ou intégrées à des publications plus élaborées.

Honor affirme que l’utilisateur peut obtenir un résultat déjà travaillé directement depuis le smartphone, sans matériel photographique supplémentaire ni étape obligatoire dans un logiciel de montage. Cette promesse devra naturellement être évaluée en pratique, notamment pour déterminer jusqu’où les 87 looks ARRI modifient réellement l’image et quelle liberté reste disponible après l’enregistrement.

Le partenariat avec ARRI sera surtout intéressant s’il dépasse la simple collection de rendus colorimétriques. L’intérêt d’une collaboration avec un acteur historique du cinéma réside dans la possibilité de construire une chaîne vidéo cohérente, depuis la capture jusqu’au traitement de la couleur. Le Magic 9 devra donc montrer que cette identité « cinéma » ne repose pas uniquement sur son ratio 2,39:1 et quelques profils esthétiques.

Empreinte ultrasonique 3D et reconnaissance faciale 3D

Honor a parallèlement confirmé une évolution importante concernant la biométrie de la série Magic 9. La gamme doit associer reconnaissance d’empreintes ultrasonique 3D et reconnaissance faciale 3D, une combinaison que le constructeur présente comme exclusive dans l’industrie. Les capteurs ultrasoniques utilisent des ondes pour reconstruire les caractéristiques de l’empreinte plutôt que de s’appuyer uniquement sur une image optique. La reconnaissance faciale 3D repose de son côté sur une analyse de la géométrie du visage, contrairement aux systèmes utilisant simplement la caméra frontale.

Combiner les deux technologies permettrait donc à Honor de proposer deux méthodes biométriques avancées sur le même appareil, avec la possibilité de choisir celle qui correspond le mieux à la situation.

Toutefois, une inconnue demeure : Honor n’a pas encore précisé quels modèles bénéficieront effectivement des deux systèmes. D’après les caractéristiques ayant circulé avant la présentation, le Magic 9 Pro Max devrait intégrer à la fois la reconnaissance faciale 3D et le lecteur d’empreintes ultrasonique. Le Magic 9 standard pourrait en revanche se contenter du capteur d’empreintes.

Ces informations restent à considérer comme des fuites tant que Honor n’a pas détaillé la répartition des technologies au sein de la gamme.

Honor cherche une identité différente dans la photographie premium

L’ARRI Cinema Mode révèle surtout la stratégie photographique que Honor semble vouloir construire autour du Magic 9. Les partenariats entre fabricants de smartphones et grandes marques de l’image sont devenus courants. Leica accompagne Xiaomi, Hasselblad travaille avec Oppo, tandis que d’autres constructeurs s’appuient sur des spécialistes de l’optique ou de la photographie pour différencier leurs appareils.

Honor a choisi une voie légèrement différente en s’associant à ARRI, dont l’identité est beaucoup plus directement liée au cinéma professionnel. Ce positionnement permet à la marque de mettre l’accent sur la vidéo, le mouvement, les couleurs et la construction d’un plan plutôt que de limiter le partenariat à la photographie traditionnelle. Le nouveau mode de trois secondes paraît presque anecdotique pris isolément. Il devient plus intéressant lorsqu’il est considéré comme une démonstration de cette philosophie : donner à l’utilisateur quelques outils simples pour réfléchir comme un vidéaste, sans transformer le smartphone en caméra professionnelle complexe.

La présentation du 28 septembre devra maintenant préciser les caractéristiques définitives des différents Magic 9 et montrer jusqu’où cette collaboration avec ARRI s’étend dans l’ensemble du système photo et vidéo.

Avec ses clips de trois secondes, Honor ne cherche finalement pas à enregistrer davantage autour d’une photo, mais à rendre ces quelques secondes intentionnelles. Une petite différence d’interface qui résume assez bien son ambition avec ARRI : transformer le smartphone d’un appareil qui capture un instant en un outil capable de mettre cet instant en scène.