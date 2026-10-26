Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

La série Honor Magic 9 aurait dépassé tous les autres smartphones Android haut de gamme lancés en 2026 en matière de ventes cumulées. C’est ce qu’affirme Guan Haitao, directeur marketing mondial d’Honor, en s’appuyant sur les résultats enregistrés jusqu’à la semaine 42. Le classement prendrait en compte tous les modèles premium Android commercialisés cette année, quelle que soit leur date de lancement.

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Le dirigeant indique également que les ventes quotidiennes de la série se rapprochent désormais de celles du deuxième produit le plus vendu dans l’ensemble du catalogue Honor. Il présente cette performance comme une première dans l’histoire de la marque. Des données d’activation relayées par le leaker Digital Chat Station 75 % fiable vont dans le même sens, sans toutefois constituer des chiffres de ventes officiellement audités.

390 000 activations pour les trois modèles Magic 9

Selon Digital Chat Station, les trois smartphones de la gamme, Magic 9 et Magic 9 Pro Max totalisaient environ 390 000 activations à la semaine 42, soit le niveau le plus élevé parmi les nouveaux smartphones Android haut de gamme lancés en 2026. Ce chiffre doit être interprété avec prudence : les activations ne correspondent pas nécessairement aux ventes finales et ne permettent pas, à elles seules, de mesurer les performances commerciales nettes de la gamme.

Lancée en Chine le 28 septembre, la série Honor Magic 9 a été mise en vente immédiatement. Pendant les congés de la fête nationale chinoise, elle se serait classée en tête des ventes de smartphones Android, tandis que plusieurs variantes auraient rapidement été en rupture de stock.

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Honor attribue cet accueil à deux facteurs principaux : le travail réalisé sur la photographie avec ARRI et des tarifs inférieurs à ceux de nombreux concurrents. La gamme comprend trois appareils : le Honor Magic 9, le Magic 9 Super Edition et le Magic 9 Pro Max.

Les prix commencent à 4 499 yuans, soit environ 600 euros. Avec les subventions nationales chinoises mentionnées par la marque, le tarif de départ descend à 3 999 yuans, soit environ 535 euros.

Le Magic 9 Pro Max mise sur la photographie et la vidéo

Le Honor Magic 9 Pro Max constitue la vitrine technologique de cette série, en particulier sur l’imagerie. Il embarque un système photo à deux capteurs de 200 mégapixels développé avec ARRI, une stabilisation annoncée avec une certification CIPA 8.0 et la puce d’imagerie Yuguang H1 conçue par Honor.

Le constructeur met également en avant une chaîne de traitement vidéo remaniée. Le smartphone prend en charge la courbe ARRI LogC3, destinée à offrir davantage de latitude dans le travail des couleurs et à se rapprocher d’un rendu cinématographique.

Honor annonce aussi la possibilité d’importer les 87 profils ARRI Look afin d’appliquer des rendus colorimétriques directement à la prise de vue, sans devoir nécessairement passer par une étape de retouche. Le fabricant présente le Magic 9 Pro Max comme le smartphone haut de gamme le plus puissant de son histoire, une affirmation qui relève de sa propre communication.

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Ces fonctionnalités placent l’imagerie au cœur du positionnement de la gamme. Reste à évaluer leur intérêt dans des conditions réelles d’utilisation, au-delà des caractéristiques techniques et des promesses du constructeur.

Une arrivée en Europe annoncée pour janvier 2027

Les acheteurs européens devront encore patienter. Les sites français et britannique d’Honor affichent une arrivée de la série Magic 9 prévue pour janvier 2027, sans qu’une date précise ni les tarifs européens aient été communiqués à ce stade.

En France, les internautes peuvent déjà s’inscrire pour manifester leur intérêt. Les prix chinois ne permettent cependant pas de déduire directement les tarifs qui seront appliqués en Europe, notamment en raison des différences de marché et de politique commerciale.

Les premiers chiffres relayés par Honor et Digital Chat Station suggèrent un lancement chinois prometteur. La confirmation de cette dynamique à plus long terme dépendra toutefois des ventes réelles, de la disponibilité des modèles et de l’accueil réservé à la gamme lors de son arrivée sur les marchés européens.